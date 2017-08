Slavia vstoupila do bitvy nervózní jako prvorodička. Přesto z Kypru mohla a měla vézt třeba i remízu

před 1 hodinou

Fotbalová Slavia platila na Kypru daň z pohárové nezkušenosti, v úvodu utkání opět podlehla atmosféře a APOEL dvakrát skóroval.

Glosář - Slávistický výtah ke slávě se zasekl kdesi v mezipatře. Porážka 0:2 na Kypru směrem do pražské odvety nic moc dobrého nevěští. V první části play-off Ligy mistrů získal APOEL náskok, který nebude snadné dohnat.

Průběh utkání přitom potvrdil, že fotbalové schopnosti internacionální skládačky jménem APOEL nejsou těm slávistickým vzdáleny nijak zásadním způsobem. Jenže podobně jako v předchozím pohárovém utkání v Bělorusku se ukázalo, že pohárová (ne)zkušenost je proměnná, kterou opravdu nijak neobelžete.

Znáte to, v televizi vám před utkáním běží takové ty letištní povídačky. "Neinkasovat a nějaký ten gól dát," slyšíte běžně. "Hned jak rozhodčí pískne do píšťalky, nervozita z nás vždycky hned spadne," rozprávěl tentokrát do nastavených mikrofonů Tomáš Souček.

Chápu, nemůže si přece dopředu připouštět, že slávisté budou nervózní jak prvorodička před porodními kontrakcemi. Jenže bohužel byli. Zase. V Bělorusku za to v úvodu utkání zaplatili jedním gólem, na Kypru dokonce dvěma. A prohrávat v 10. minutě zápasu play-off Ligy mistrů nula dva, to je prostě peklo.

Před odletem do Prahy museli slávisté připustit, že podlehli tlaku vážnosti utkání i pekelné atmosféře, kterou za Laštůvkovou brankou v první půli produkovalo hlučné domácí obecenstvo. Na tohle se v domácí lize nepřipravíte, ani v jakémkoli přípravném utkání. Tohle se musí zažít naostro.

Několik posil právě s velkou pohárovou zkušeností si, pravda, Slavia do kádru pořídila, aby tento handicap minimalizovala, ale ukázalo se, že všechno funguje obráceně. Stačí jeden mentálně slabší článek řetězu a už se vezete. A tady jich bylo víc.

Největší chybu paradoxně udělal ten nejzkušenější

Přičemž tentokrát paradoxně úplně prasknul i ten, od kterého se to čekalo nejmíň. Protože tu největší hrubku v rozehrávce udělal před druhým gólem ukrajinský matador Ruslan Rotaň, který na Kypru hrál už 67. zápas evropských pohárů ve své kariéře.

Ale nenasazujme oslí hlavu jednomu plejerovi, Slavia v úvodu hořela kolektivně a zrovna v této herní situaci se projevilo, že byl Frydrych na pravém kraji obrany vysunutý až příliš, a po slávistické ztrátě míče zůstala jeho strana úplně otevřená.

Stejně tak si slávisté musí vyhodnotit, jak špatně si kdo z nich počínal při úvodním rohovém kopu, po kterém domácí otevírali skóre.

Ano, vedle toho, že hosté podlehli atmosféře, se v tu chvíli patrně projevila i skutečnost, že obrana při absenci Deliho (i jeho náhradníka Bílka) nastoupila v nestandardním složení, stopera hrál Ngadeu.

Ale svět už je prostě takový, že vám všechno nemůže pořád vycházet ideálně. A na téhle úrovni musí kluby při absencích hráčů základní sestavy disponovat náležitou variabilitou. Což na papíře Slavia splňuje, vždyť Ngadeu jako stoper vyhrál s Kamerunem mistrovství Afriky, na hřišti to ale v úterý v úvodu utkání v Nikósii hořelo.

V play-off už není moc příležitostí na reparáty

Ano, ztrátou byla i zdravotní absence Dannyho, který už s týmem za pár odehraných zápasů přeci jen mohl získat nějakou tu součinnost, na rozdíl od úplného novice Stocha, co v červenobílém táboře stačil absolvovat teprve dva tři tréninky.

Navzdory tomu všemu si ale Slavia mohla a měla vézt z Kypru mnohem lepší výsledek. Soupeř, vědom si svého náskoku, se na vlastní polovině pěkně poskládal do bloku a víceméně bránil. Slavia držela míč, točila ho zleva doprava, chvílemi bezradně, ale přesto si nějaké ty šance vyprodukovala. A z toho přinejmenším dvě velmi dobré. Frydrych i Hušbauer byli v pozicích, ze kterých mohli a měli skórovat.

V play-off Ligy mistrů už totiž není moc prostoru na nějaké reparáty. Buď šanci, kterou vám soupeř nabídne, využijete - anebo máte smůlu, dalších pět už se jich patrně neurodí.

Otáčet v odvetě pohárový dvojzápas z úvodní prohry 0:2 není nic snadného. Slavii se to podařilo v roce 2000, kdy v Poháru UEFA podlehla v Osijeku 0:2 a doma zvítězila 5:1. Zda lze takový zázrak po 17 letech recyklovat, zjistí Slavia příští středu, kdy proti ní nastoupí APOEL v pražské odvetě.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz