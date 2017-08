Proč je Jarolím u Schickovy nominace tak opatrný. A jakou paseku mu v týmu můžou nadělat žluté karty

před 1 hodinou

Karel Jarolím povolal hráče k utkáním poslední naděje spojované s možným postupem na mistrovství světa 2018 do Ruska. Vyvstala přitom řada otazníků

Glosář - Jsou nominace, které jen tak prosviští éterem, aniž by někoho jakkoli vzrušily či překvapily. Ta nejčerstvější, s níž reprezentační kouč Karel Jarolím vyrukoval před kvalifikačními zápasy s Němci a týmem Severního Irska, se ale vyvolala všechno jiné, jen ne nudné zívnutí.

První zařazení slávistického krajního beka Jana Bořila by se jistě vešlo do tradiční rubriky "Příjemná zpestření". Mnohem víc zájmu ale u mnohých jistě vyvolala rubrička "útočníci" vyplněná zatím dvěma jmény: Michael Krmenčík a Jan Kliment.

Co s budeme namlouvat, ne každý fanoušek sleduje fotbal denně a do detailu, takže mnozí jistě museli šátrat hluboko v paměti, případně googlovat, aby si připomněli, kde nominovaný Kliment vlastně nyní vůbec hraje.

A četní fandové zase v Jarolímově nabídce marně hledali jméno evropské přestupové bomby jménem Patrik Schick. Až ho našli pod čarou mezi potenciálními náhradníky.

Pokud v sobě čeští příznivci po nepovedeném červnovém zápase v Norsku (1:1) ještě vůbec živí nějaké ty plamínky postupové naděje ohledně účasti na MS 2018 v Rusku, pak by měli vědět, jak těžká porce fotbalové práce národní tým čeká

V pátek 1. červnu budou hrát v Edenu proti takřka neporazitelným úřadujícím mistrům světa z Německa . - a už v pondělí pak v Belfastu se Severním Irskem, současným uzurpátorem druhé příčky ve skupině, nabízející ještě teoretickou možnost baráže.

Náhradníků jako máku, k 18 nominovaným přibude ještě 5 jmen

Jak Jarolím rozdělí síly svého týmu mezi oba zápasy? A jakou roli v tom mohou hrát žluté karty, jež až dosud Češi ve své kvalifikační skupině nastřádali? Seskupila se tu spousta otázek, tak pojďme alespoň na některé zkusit najít i nějaké ty odpovědi.

V první řadě si tedy připomeňme v úterý zveřejněnou nominaci 18 reprezentantů:

Karel Jarolím vybral pro duely s Německem 🇩🇪 a Severním Irskem tyto hráče! Nominace bude doplněna před startem srazu 👍 #ceskarepre 🇨🇿 pic.twitter.com/XbxUZRfdRn — Fotbalová repre ČR (@ceskarepre_cz) August 22, 2017

Důležité je zdůraznit, že trenér Jarolím hodlá na tuto soupisku dopsat ještě 5 jmen. Mluví o dvou obráncích, nejspíše stoperech. "Pak někoho do středové řady a ještě jeden až dva útočníci," dodává kouč.

Začněme tentokrát od konce, od útočníků. Plzeňský Michael Krmenčík už se v 6 zápasech pod Jarolímem blýskl 4 zásahy. A ačkoli jen jeden z nich byl kvalifikační, přesto jeho jméno nejspíš nepřekvapí.

Na rozdíl od Jana Klimenta. Ten se před dvěma lety, mimo jiné i kvůli Vydrově absenci, ocitl v nominaci na na "malé" Euro 2017, určené hráčům do 21 let, které pořádalo Česko - a mnozí si vzpomenou, že na něm zazářil. A to zejména třemi góly nasázenými do sítě Srbska. Přes noc tak jihlavský náhradník upoutal pozornost mezinárodního přestupního trhu. A získal angažmá v tehdy bundesligovém Stuttgartu.

Tam se neudržel, odešel na hostování do dánského Bröndby Kodaň, a tam nyní v úvodu sezony celkem chytil fazonu. V dánské lize zatím stihl 6 utkání a v nich 2 góly se 4 přihrávkami. V jeho prospěch hovoří fakt, že od půlky července pravidelně hraje soutěžní zápasy a daří se mu v nich.

Jeho rozehranost tak ostře kontrastuje například se zmiňovaným Patrikem Schickem, který si po letos absolvovaném Euru "21" v Polsku "užil" nejdřív velké nervy s tím, že při zdravotních testech vykázal jeho organismus problematické hodnoty, vyplývající podle jeho agenta Pavla Pasky z únavy. A kvůli tomu "kleknul" už skoro hotový Schickův mega-přestup ze Sampdorie Janov do Juventusu Turín.

Komplikovaný případ Schick

Následně si pak Patrik pro jistotu užil pět týdnů dovololené. Po návratu z ní už byly všechny hodnoty v testech v pořádku, ale až do těchto dní se po návratu z rekreace připravoval v Janově jen s kondičním trenérem. Až od úterka, tedy od včerejška, začal trénovat s týmem. To znamená, že z hlediska přípravy je Schick prakticky na bodu nula - a navíc stále probíhají rozhovory o jeho přestupu i na dalších frontách.

Donedávna se spekulovalo o Interu Milán, poslední dobou spíš o AS Řím, své finální slovo možná ještě neřekl ani Juventus. A ve hře jsou patrně i další možnosti.

Tohle všechno Karel Jarolím zvažoval, když ho zapsal jen mezi náhradníky. V první řadě samozřejmě skutečnost, že talentovaný hráč po letní pauze teprve začal trénovat s týmem. "S Patrikem jsem v pondělí telefonoval, sám říkal, že se ještě úplně necítí," dodal kouč.

Přesto Jarolím zcela nevylučuje, že by ho ještě nemohl povolat. Uvidí se, jestli Schick za Sampdorii v neděli naskočí v duelu Serie A na stadionu Fiorentiny.

Na seznamu náhradníků-útočníků vedle něj figurují ještě také Matěj Vydra (Derby County), Josef Šural (Sparta) a Milan Škoda (Slavia).

Nalijme si čistého vína: Jinak už moc dalších útočníků Jarolím potenciálně k dispozici nemá. Tomáš Necid sice s Legií Varšava získal titul, ale moc se na tom střelecky nepodílel. Teď je z hostování zpátky v Bursasporu a čeká se, jestli ho Turci zase nepůjčí jinam, nejspíš do nizozemské ligy.

Václav Kadlec ve Spartě víc válčí s italským trenérem, než hraje, jeho kolega David Lafata už po Euru reprezentaci vzdal. "Jednou už jsem s ním na toto téma mluvil. A opakovat už to nebudu," shodil Jarolím rychle ze stolu nápad jednoho z novinářů na úterní nominační tiskovce.

Padlo na ní i jméno Tomáše Pekharta, který dal v uplynulé sezoně za AEK Atény 15 gólů a včera od 56. minuty utkání v Mariboru bojoval za Hapoel Beer Ševa v play off kvalifikace Ligy mistrů. "Ne, s ním v kontaktu nejsem," přiznal Jarolím.

Hrozí i možný přestup den před zápasem s Němci

Když se vrátíme k Schickovi, teoreticky u něj může situaci komplikovat ještě jedna skutečnost. Nelze vyloučit, že v souvislosti s jeho případným transferem by se mohlo licitovat až do posledního dne přestupního okna, a to je ve většině zemí včetně Itálie nastaveno na 31. srpna, což je den před zápasem s Němci.

Teoreticky nelze vyloučit, že jednání o přestupu na poslední chvíli mohou zkomplikovat průběh reprezentačního srazu i někomu dalšímu z pozvaných, třeba brankáři Tomáši Vaclíkovi, u kterého se delší čas spekuluje o zájmu Benfiky Lisabon nebo některých anglických klubů.

"To je prostě realita, že to takhle termínově vychází. Kdyby k něčemu takovému u někoho došlo, alespoň by to snad pro toho hráče znamenalo cestu do lepšího," přemítá v obecné rovině Karel Jarolím.

S gólmany evidentně trenér problém nemá, mezi náhradníky napsal slávistu Laštůvku a veterána Drobného (Brémy).

Z obránců chce k dosavadním nominovaným ještě nějaké přidat. Mezi náhradníky je i dvojice, která, přiznejme si, "zmastila" zápas v Norsku, tedy Brabec (Genk) se Sivokem (nyní už Petah Tikva). Speciálně návrat posledně jmenovaného do národního týmu už by byl asi trochu překvapením, přestože v předchozím průběhu kvalifikace nastupoval i s kapitánskou páskou. Ale omlazovací proces svými chybami v Oslo nejspíš urychlil…

Pod čarou mezi náhradníky-obránci jsou nyní i Čelůstka (Antalyaspor), Jugas (Slavia), Hájek s Hejdou a Havlem (všichni Plzeň), Pokorný (Montpellier), Lüftner (FC Kodaň), Hloušek (Legia) a po jediném ligovém startu, který zatím stihl po dlouhém zranění, i sparťan Hovorka.

Zbývají nám jména náhradníků pro středovou řadu či do křídel. Jarolím je uvedl takto Skalák (Brighton), Přikryl (Boleslav), Pavelka (Kasimpasa), Frýdek, Sáček (oba Sparta), Zeman (Plzeň), Hušbauer (Slavia), Falta (Olomouc) a Breite (Liberec).

Jak rozdělit síly? A komu hrozí karetní trest?

Teď si ještě Jarolím prohlédne vystoupení Slavie a Plzně v play off evropských pohárů a o víkendu i všech dalších potenciálních kandidátů reprezentačního dresu v ligových soutěžích. Sraz týmu je v pondělí, kdy by měla být nominace o zmíněných 5 jmen doplněna.

Ještě před týdnem připouštěl Karel Jarolím i svůj možný před-nominační rozhovor s Tomáše Rosickým, sparťanova angína ale v danou chvíli tuto záležitost vyřešila za ně.

Jarolímovi ale svítí v hlavě i mnohé další otazníky. "Vzhledem k situaci ve skupině je pro nás klíčové vyhrát v Belfastu," zdůrazňuje. S tím, že i proti Německu tým samozřejmě podá stoprocentní výkon s cílem bodovat.

Ale postupový klíč vidí trenér přeci jen spíš v Severním Irsku, jehož reprezentační tým má nyní v tabulce o 4 body víc než ten český. Zároveň platí, že ne všichni "druzí" z konečných tabulek jednotlivých skupin do baráže proskočí, ten nejslabší bude mít totiž smůlu. I proto by Čechům velmi "píchnul" také nějaký ten bod uhraný i proti Německu. Jenže tahle velmoc body příliš neztrácí.

1. Německo 6 6 0 0 27:1 18 2. Severní Irsko 6 4 1 1 11:2 13 3. ČR 6 2 3 1 9:5 9 4. Ázerbájdžán 6 2 1 3 3:9 7 5. Norsko 6 1 1 4 6:10 4 6. San Marino 6 0 0 6 1:30 0

Jarolím odmítá nahlas mluvit o tom, jak rozdělí síly svého týmu pro následující dvojzápas. "Určitě nepostavíme dvě různé jedenáctky. Ale jak to tedy uděláme, na to je moc brzy," podotýká.

Svou roli v jeho uvažování může hrát i bilance dosud nasbíraných karet. "V kvalifikaci o mistrovství světa dostávají hráči stopku po 2 inkasovaných žlutých kartách," upozorňuje manažer národního týmu Jaromír Šeterle. Pozor, je tu tedy rozdíl oproti kvalifikaci předchozí, o Euro 2016, kdy UEFA zastavovala činnost až po 3 napomínáních, podobně jako v evropských pohárech.

Za dvě karty už si stopku v dosavadním průběhu kvalifikace odstál Pavelka, po jedné mají Dočkal, Hořava, Kadeřábek, V. Kadlec, Krejčí a Souček. Přičemž Hořava s Kadlecem v nominaci, ani mezi náhradníky nejsou.

Nabízí se tedy otázka, jestli u Dočkala, Kadeřábka, Krejčího či Součka bude Jarolím riskovat, že někdo z nich dostane druhou žlutou v utkání proti Německu. Pak by dotyčný v Belfastu hrát nesměl. "A v Severním Irsku prostě musíme vyhrát, jinak to nepůjde," ví reprezentační trenér.

Na rozhodnutí, jakou strategii zvolí, mu ještě pár dní zbývá.

