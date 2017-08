Plzeň se může opájet pohárovým obratem, ale pozor, aby na Kypru nepřišlo definitivní vystřízlivění

před 14 minutami

Fotbalisté Plzně vyhráli 3:1 pohárový zápas, ve kterém mohli inkasovat klidně pětkrát. V odvetě na Kypru musí být obezřetnější.

Glosář - Je to pořád stejná písnička: Plzeň je i na mezinárodní scéně schopna sem tam předvést parádní kombinační akci nebo nějakou tu individuální laskominu, jako byl včera Bakošův gól z trestného kopu. Zároveň je ale schopna předvést prakticky neohraničitelné množství zcela fatálních selhání ve své defenzivě.

Výsledek 3:1, který Viktoria uhrála v prvním utkání play-off Evropské ligy s kyperskou Larnakou, je tak pro ni doslova darem z nebes.

Za to, že plzeňští inkasovali jen po úvodním Hubníkově pochybení a že nenásledovaly další tři, možná čtyři góly, o které si sérií hrubek koledovali, mohou opravdu děkovat jen hříčce osudu.

Sami dlouho nenabízeli prakticky nic, neuměli se vyrovnat s tím, že soupeř nastoupil se třemi stopery, k nimž se do pětičlenné defenzivní linie stahovali i halvbeci. Trenér Vrba přiznal, že tím Larnaku zaskočila. A jeho svěřenci si s touto variantou soupeřova rozestavení dlouho vůbec nevěděli rady.

Jako klíč se ukázala kolmá kombinace středem hřiště, která po ose Hrošovský - Kolář - Bakoš skončila ještě zakončením těsně vedle. Ze zmíněného trestného kopu pak naštěstí pro Plzeň veterán Bakoš vyrovnal, pak se gólovou otočkou blýskl Kolář - a třetí gól pro změnu věnovala Plzni opět nebesa. To když Laban ve vlastní šestnáctce zahrál zcela nesmyslně rukou. A Bakoš z penalty dokončil své dvougólové představení.

Řekni, kde ty časy jsou…

Za starých slavných časů hrávala Viktoria Plzeň super-ofenzivní a poměrně riskantní fotbal s vysokým výchozím postavením obránců. Obvykle nějaký ten gól dostávala, ale vypracovávala si díky Horváthovým milimetrovým přihrávkám a permanentním sprinterským náběhům obou křídel třeba deset šancí na zápas.

Ty časy jsou pryč. Její křídla jsou nyní rychlá možná na českou ligu, ale v evropském kontextu už asi jejich lesk zmatněl, Horváth trénuje v Sokolově a Limberský už neuteče ani policistům, když mu chtějí zrovna naměřit míru alkoholu v krvi. Obránci už se proto zdaleka tolik nevysouvají, nájezdy po křídlech nepodnikají ti krajní, opatrnější volbu pozic volí i stopeři. Přesto plzeňští vzadu dělají ještě víc chyb než před lety.

Vůbec proto není jisté, jestli VIktoria zvládne odvetu na Kypru. Výhodu bude mít v tom, že domácí budou muset vstřelit dvě branky a pootevřít trochu hru. Ale i kdyby Viktoria do Evropské ligy postoupila, nemůže tam v každém zápase nabízet soupeři pět čistých gólových šancí.

Ano, Hubník hrál po zranění prvně, potřebuje oživit součinnosti, ať už s Hejdou nebo s Hájkem. Ostatně v první řadě by Plzni prospělo, kdyby stoperskou dvojici, ať už jakkoli, personálně stabilizovala.

A od toho se pak věci mohou odvíjet dál. Od Hrošovského, ale zejména Hořavy nebo Živuliče, který včera nehrál, bude třeba jak více odvahy, nápadů a kreativity, tak i černé práce směrem dozadu. Co se týče křídel, věřme, že Pilař po dlouhé rekonvalescenci ještě může jít nahoru.

Když se Kolář na pohárový zápas zkoncentruje, může být ještě velmi užitečný. A ještě dva pohárové zápasy to plzeňští kvůli trestu budou muset v předu nějak zvládnout bez Krmenčíka. Ano, Bakoš proměnil trestňák, penaltu, dostal se do jedné gólové šance, za to potlesk. Ale jinak zase ve hře až tolik vidět nebyl.

Neofrňujme se nad Kypřany

V českém fotbalovém prostředí jsme si bohužel navykli ofrňovat se nad "nějakými Albánci nebo Kypřany".

Tak ti "nějací Albánci", co vyřadili Mladou Boleslav, konkrétně tým Skenderbeu Korce, včera celý zápas vedl na stadionu Dinamo Záhřeb a na 1:1 domácí srovnali až v 94. minutě.

A "nějací Kypřani" jménem APOEL v úterý porazili Slavii 2:0. Apollon včera porazil tým Midtjyllandu 2:3 a jak už víme, Larnaka podlehla v Plzni 1:3, když měla na mnohem lepší výsledek.

Mnoho rodilých Kypřanů za ty celky, pravda, nehraje, ale na Kypru se prostě před několika lety, kde se vzal, tu se vzal, objevil ve fotbale kapitál, který na ostrov nalákal "žoldnéře" z celé Evropy, v případě Larnaky zejména ze Španělska. A jak jsme viděli, odvádějí na evropské scéně velmi slušnou práci.

Ve známém koeficientovém žebříčku jsou nyní Češi třináctí, Kypru patří 21. místo mezi 55 státy, co své klubové týmy do pohárové Evropy posílají.

Pokud Viktoria s Larnakou vypadne, přijdou problémy. A to nejen v žebříčku, hlavně v Plzni.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz