Pivarník vstal z hrobu, Slavia před derby čelí oslabení a Cirkus Sparta uvedl nové číslo s kartami

před 9 minutami

Plzeň v Karviné prokázala charakter a najednou má k titulu fotbalového mistra zase nejblíž. Sparta se dál utápí ve svých interních zmatcích. A Slavii mrzí ztráta bodů i dvou hráčů před velkým derby.

Glosář - Získá-li letos Viktoria Plzeň svůj pátý ligový titul, bude to díky poslední čtvrthodině nedělního zápasu v Karviné.

Když v 75. minutě domácí Lukáš Budinský podruhé v utkání dostal Karvinou do vedení, objevily se, počítám, na čele plzeňského trenéra Romana Pivarníka krůpěje mrtvolně studeného potu.

Jenže Viktoria zbývající čtvrthodinky dokázala ještě využít k obratu na 3:2, a navíc - díky bohu - regulérním způsobem, jak následné rozbory rozhodující diskutabilní branky ozřejmily.

A zčistajasna se najednou, devět kol před koncem ePojisteni.cz ligy, jeví mnohé jinak, neboť Slavia ztratila body remízou v Liberci a Plzeň se i díky třem bodům ze středeční dohrávky v Ďolíčku vrátila do čela průběžné tabulky.

Čili platí, že pokud by čistě hypoteticky až do konce ročníku všechny zbývající zápasy Viktoria vyhrávala, pak už jí druhá Slavia titul nesebere, i kdyby se rozkrájela. Ztrácet hlavu ale červenobílí rozhodně nemusí, Plzeň se dosud ani zdaleka neprezentovala nijak zvlášť suverénním dojmem, spíš naopak. Na druhou stranu by ji však uplynulých 9 dní, v jejichž průběhu doslova zuby nehty urvala 9 ligových bodů, mělo zpevnit v tom nejpodstatnějším. A to v dosud výrazně zpochybňované vnitřní jednotě.

Jen si to rychle proleťme: Umolousaná výhra 1:0 nad zoufalci z Příbrami, bezkrevná plichta 0:0 ve Zlíně. Pak před zápasem na Slavii přednáška šéfa klubu Tomáše Paclíka na VŠE se zmínkami o tom, že s Pavlem Vrbou by chtěl určitě ještě někdy pracovat, jenže teď má přece trenéra Romana Pivarníka. To vše s klíčovou douškou: Ale uvidíme v pondělí. Po porážce 0:1 se vedení klubu s koučem schází, navenek ovšem výsledky schůzky nijak neprezentuje a Pivarník u týmu pokračuje dál.

Výhru 1:0 s Libercem pak zařizuje vlastní gól soupeře v situaci, v níž se měl mávat plzeňský ofsajd. I na Bohemce pak Viktoria po většinu zápasu tahá za kratší konec, přesto zase vyhrává 1:0. Díky trefě Marka Bakoše, který se v posledních třech zápasech objevil v základní sestavě a v Ďolíčku i Karviné se za důvěru odvděčil velmi důležitým gólem.

Před zápasem v Karviné šly zvěsti, že ať už zápas dopadne jakkoli, stejně už je prý vedení klubu připraveno v reprezentační pauze nějaký ten řez na pozici trenéra provést. Ve chvílích, kdy Viktoria v Karviné prohrávala 0:1 nebo 1:2, už Tomáš Paclík dost možná natahoval kohoutek a jemně šimral spoušť. Obrazně řečeno, z hlediska další perspektivy v klubu byla v tu chvíli z Pivarníka nejspíš mrtvola.

Jenže poté, co se tým heroicky prodral k vítězství a vrátil Viktorii vedení v tabulce, je všechno jinak. A případný odstřel trenéra, ať už možná jakkoli uchystaný, by teď najednou nejspíš vypadal jako pozdrav z blázince.

Slavia má 9 kol na to, aby v nich, chce-li titul, získala alespoň o 2 body víc než Plzeň. Je to nutnost, jeden bod totiž ztrácí a navíc registruje horší bilanci vzájemných utkání. Uvidíme, jak významnou roli tenhle zdánlivý detail ještě sehraje.

Třetí Sparta, která pod novým trenérem Petrem Radou začala rozpačitou remízou 0:0 se Zlínem, ztrácí na Viktorii 10, na Slavii 9 bodů. S oběma rivaly ještě hraje, což jí dává naději, že i velkou ztrátu může ještě postahovat.

Pokud by se ale po herní stránce nezvedla ze své současné marnosti, měla by se dívat spíš pod sebe, kde má nyní na Zlín náskok 4 a na Mladou Boleslav 5 bodů.

Tipsport stále vnímá jako hlavního favorita ligy Slavii, jíž připisuje kurz 1,9, Plzni 2 a uhodnout titul Sparty by nyní znamenalo patnáctinásobek vkladu.

Dvoutýdenní reprezentační přestávka teď někomu může sebrat vítr z plachet, jinému poskytne spásný azyl klidu na přípravu. Na reprezentační sraz Jarolímova áčka jede 6 slávistů, ze Sparty jen brankář Koubek, z Plzně pak Hořava s Krmenčíkem. Další hráči samozřejmě míří do "21" nebo národních výběrů jiných zemí.

A hned po "repre-pauze" se hraje očekávané derby Slavia-Sparta, konkrétně v neděli 2. dubna v Edenu od 17.30. A už dávno je vyprodáno.

Štval je Ardeleánu, ale góly chytal Dúbravka

Liberec-Slavia 1:1. Co je podstatné: vedle dvou bodů nechala Slavia pod Ještědem před derby obrazně i dva hráče.

Bořil i Sýkora "chytili" čtvrtou žlutou v ligovém ročníku. A ať si ti méně zdrženliví slávističtí fans o úmyslech rozhodčího Ardeleánu spekulují jakkoli, oba jmenovaní mu dali velmi dobrou příležitost k tomu, aby jim ta napomenutí udělil. Zejména Sýkorův zákrok v 89. minutě hluboko v poli soupeře opravdu příliš chytrosti nepobral. Zkušenější Hušbauer, který byl ve stejném ohrožení, se kartě vyhnout dokázal.

Zápas navíc pro zranění nedohrál ani Flo. Pokud by hypoteticky nemohl hrát derby, musel by asi na pravý okraj slávistické obrany Frydrych a na levý Zmrhal. Sýkorova absence je každopádně mimořádně citelná, chodí přes něj řada kombinací a excelentně poslední dobou zahrával i standardní situace.

Zatímco v předchozích duelech s Plzní a Teplicemi "píchlo" Slavii kapku i štěstí, když o výhrách rozhodovala vždy v poslední pětiminutovce utkání, v Liberci naopak ani obrovskou převahu a drtivé kvantum šancí do tříbodového zisku nepřevedla. Stává se to, ani Barcelona či Bayern nevyhrávají v lize všechno.

Ze 20 střel Slavie jich šlo 13 na bránu, ale zvonily i břeva a tyče a možná životní výkon navíc podal domácí gólman Dúbravka.

Asi jen 10 minut utkání neměla Slavia pod kontrolou, to před koncem prvního poločasu. A domácím to ke gólu, co značil vyrovnání na konečných 1:1, stačilo. Bořil se nechal odstrčit a následovala zpětná přihrávka do exponovaného prostoru hranice šestnáctky, kde Ekpaie nikdo neblokoval. A bylo to. Na jednu stranu tuhle soupeřovu akci Slavia nezvládla, na stranu druhou se ale souboj Potočného s Bořilem, po kterém se slávista proletěl vzduchem, jako by do něj narazil náklaďák, měl nespíš posoudit jako faul domácího hráče.

Na rozhodčího Ardeleánu z Plzně už pak byli slávističtí fanoušci logicky alergičtí. Žralo je, že liberecké hráče nechal ve druhé půli beztrestně zdržovat, Dúbravku za prodlevy napomínal kartou až v 90. minutě - a když pak pouhé dvě minuty nastavil, stejně se v nich zhruba 30 sekund vůbec nehrálo, protože celou tu dobu odcházel vyloučený Bosančič ze hřiště. Ano, všechny tyhle detaily možná mohou něco prozradit o rozhodčího podvědomí, ale vážnější výčitka může směřovat opravdu jen k neodpískanému faulu na Bořila před vyrovnávacím gólem.

Slavia na něj mohla odpovědět klidně pěti dalšími, ale s tím, že své četné šance neproměnila, neměli už pan rozhodčí a jeho píšťalka nic společného.

Hele, kolik mám karet? Pohoda, klídek, tabáček?

Sparta-Zlín 0:0. Se zájmem se čekalo i na to, jak poslední dobou vysoce oceňovaný sudí Radek Příhoda zvládne trenérskou premiéru Petra Rady na Letné.

Přiznám se, že i mě napadla myšlenka "když už retro, tak se vším všudy". Osobnost Petra Rady mi totiž tak nějak splývá s časy, kdy se nezřídka stávalo, že se rozjezd nového trenéra ve velkém klubu sichroval přísnou penaltou, případně časným vyloučením klíčového hráče soupeře.

Nic takového se na pražské Letné, chválabohu, nedělo, náležitě vyloučený Matejov oslabil tým až v poslední čtvrthodině a žádná penalta se nekonala. Do značné míry možná i proto, že si sparťané pro žádnou ani náznakem nešli.

Aby zase ale té chvály na Příhodu nebylo příliš, nutno zmínit a dvakrát podtrhnout, že druhou žlutou kartu v utkání a po ní i červenou měl za hru vysokou nohou dostat domácí Vácha a za jasné úmyslné hraní rukou Mazuch.

Přičemž disciplinární tresty by si logicky odnesli i do derby, leč tyhle karty se nekonaly. Jen čtvrtou žlutou v sezoně dostal Michal Kadlec, který u té příležitosti odpálil další sebedestruktivní sparťanskou bombu. To když novinářům po zápase právě na dotazy ohledně napomenutí, jež ho vyřadilo z derby, překvapeně sdělil, že se právě na karty v klubu před utkáním ptal. A mělo mu být řečeno, ať je v klidu, že mu čtvrtá ještě nehrozí. Že se mu Kadlec vykartoval na derby navíc zprvu zjevně nevěděl ani trenér Rada. Ale zachoval v tu chvíli dekórum, pravil, že k fotbalu karty patří, a tvářil se, že se nic neděje.

Jenže ono se děje. Tak bezbřehý bordel, aby si před derby nedokázala spočítat a tím pádem ani ohlídat žluté karty, snad ve Spartě nebyl ještě nikdy v historii. A není to zdaleka první a nejspíš ani poslední sparťanská klauniáda této, zdá se, zcela zpackané sparťanské sezony.

Pokud v derby neučiní zázrak, může nejspíš na první dvě příčky v lize pomalu zapomenout. A ještě bude děkovat nebesům, že Vukadinovič či Jugas své slušné šance na Letné v pátek promarnili. Sparta si nevytvořila prakticky žádné.

Kdyby ji snad Zlín v konečné tabulce bodově dostihl, bilance vzájemných zápasů by mezi nimi po dvou remízách nerozhodla. A celkové skore má Sparta o 8 branek lepší. Zatím.

Pivarník pohnul sestavou. A zabralo to

Karviná-Plzeň 3:2. Nutno říct, že trenér Jozef Weber vykouzlil v Karviné malý zázrak, když s týmem nováčka, sestaveným víceméně z donedávna prakticky bezejmenných hráčů, nastřádal už po dvou třetinách ligy 29 bodů, takže má zaděláno nejen na pohodové udržení, ale dokonce i na umístění v první polovině konečné tabulky.

Div ne na evropské poháry už Karviná mohla dokonce myslet, když čtvrt hodiny před koncem vedla nad Plzní 2:1. Jenže mistr ještě z karvinské pasti stačil vyklouznout a kromě toho obratu registroval i další slibné skutečnosti.

Donedávna se hlasitě spekulovalo o složitých vztazích trenéra Pivarníka s hráči i s vedením, o problematické integraci rakouského veterána Ivanschitze do týmu i do sestavy. Vše pak ještě vyhrotila poslední Limberského eskapáda s únikem z týmového hotelu, po které bývalý reprezentant sledoval středeční duel v Ďolíčku jen z tribuny, údajně kvůli zranění.

V Karviné ale navzdory nepříznivě se vyvíjejícímu skore působili Plzeňští jako bojová jednotka, která táhne za jeden provaz, i Limberský se znovu objevil v základní sestavě. A Pivarník opětovně ukázal, že umí mnohem víc, než jen stát u čáry a kibicovat, jako mnozí jeho kolegové - takže o poločase srdnatě nahradil obránce Matějů a posílil útok Krmenčíkem. Načež mu vyšlo i zařazení Ivanschitze. Ten sice nejdřív civěl jak puk na karvinskou aktivitu, z níž vzešel gól na 2:1, ale vlastní individuální akcí pak Plzeň vrátil do hry, a poslední Hořavova střela tedy mohla být vítězná.

Před brankářem Laštůvkou se sice v daném momentu motal Hejda - a kdyby býval opravdu stál v ofsajdové pozici, bylo by asi na místě praporek zdvihnout, protože i když Laštůvkovi, přinejmenším zprvu, vyloženě nestínil, minimálně poutal jeho pozornost, čímž se podle mě situace aktivně účastnil.

Jak ale ukázaly fotky - "mrtvolky" pořízené z televize, stál Hejda patrně stejně daleko od brankové čáry jako domácí Hošek, což teorii o jeho ofsajdové pozici a možné neregulérnosti gólu zrušilo.

Hejda byl v soubojové vzdálenosti s Laštůvkou, ale přesně na Hoškově úrovni. Žádný ofsajd. pic.twitter.com/y33IIEPcjs — Michal Petrák (@michalpetrak) March 19, 2017

Slovácko-Mladá Boleslav 2:1. Jak vidno, přejet Spartu dnes dokáže kdekdo. Třeba Mladá Boleslav, která se po týden po svém slavném vítězství vrátila opět do svého hájemství průměrnosti, na které Slovácko stačilo i bez své africké dvojice Koné-Tetteh.

Teplice-Příbram 3:0. Pokud by se tým trenéra Šmejkala udržel na výkonnostní vlně, kterou naznačil už v Edenu a teď v ní pokračoval, mohl by klidně ještě ze zadních pozic útočit na "Evropu". S lepší muškou mohl outsiderovi klidně nasypat stejnou dardu jako nedávno Slavia (8:1). Nejbližší los je ale pro Teplice hodně velkou výzvou: jedou do Plzně, hostí Liberec a pak hurá do Zlína!

Příbramské může těšit jediné, a sice, že jim čtrnáctý Hradec zatím neutekl na větší rozdíl, než je současných 6 bodů. To Středočechy stále drží ve hře.

Jablonec-Jihlava 5:0. Všechny další sestupem ohrožené celky logicky sledují zejména patnáctou Jihlavu, která jim další porážkou, navíc vysokou, jistě opět zpříjemnila víkend. Na jaře bodoval trenér Michal Bílek na jihlavské lavičce zatím pouze výhrou nad Hradcem Králové. Jinak ani ťuk. Jen inkasovaných gólů přibývá, posledně od Karviné byly čtyři, teď dokonce pět.

Podstatné jsou ale bodové ztráty v tabulce. Za Hradcem nyní Jihlava zaostává o 2 body, za Libercem o 4, za Bohemians o 5 a za Zbrojovkou Brno o 6 bodů. Slovácko už výhrou nad Boleslaví odskočilo o 9 bodíků a může být relativně v klidu. Pokud si tedy po repre-pauze právě v Jihlavě všechno zase nepolepí.

Bohemians-Dukla 1:2. Podobně jako třeba "klokani", kteří se sice už v první minutě radovali z prvního jarního gólu, ale pak hráli tak špatně, že ještě mohli uzdravenému Berkovcovi děkovat, když prohráli "jen" o gól.

V reprezentační pauze aby teď Jarolímův asistent Miroslav Koubek konsolidoval své ligové mužstvo po telefonu… Přitom je toho zapotřebí, příští ligové zápasy s Příbramí a proti Jihlavě můžou být v sezoně rozhodující.

Hradec Králové-Brno 0:0. Hosté si škubou vlasy vztekem. Stejně jako před týdnem "klokany" měli i tentokrát "votroky" takříkajíc na lopatě, ale oba zápasy skončily 0:0. Vzhledem k postavení v tabulce je i pro domácí bod za remízu málo, ale vzhledem k tomu, co se na hřišti dělo, musí brankáři Ottmarovi líbat rukavice, že mají alespoň ten.

Situace v Hradci, kterou dmýchá spor klubu s fanoušky, už se zjevně stává pekelnou. Trenér Pilný už dokonce nabízí rezignaci, pokud to pomůže, neboť členové jeho týmu už se prý skoro bojí do města.

Pokud příznivci Hradce Králové touží zahrát si od léta opět s Varnsdorfem či vyrazit zase jednou na krásný výlet do Frýdku-Místku, pak pro svůj cíl srazit Hradec zpátky do FNL nejspíš opravdu víc udělat nemohou.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

autor: Luděk Mádl | před 9 minutami

Související články