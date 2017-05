Klopýtavě za titulem: Slavia se hledá, Plzeň nebyla doma pět let tak děravá. Příbram prohru od pádu

před 1 hodinou

Jako by se titul ve fotbalové lize nikomu získat nechtělo, Plzeň i Slavia doma jen remizovaly, blíž titulu jsou ale pořád červenobílí

Glosář - Není remíza jako remíza, i když každá je za bod. Mistrovskou tajenku nečekané ztráty obou aspirantů ve 28. kole ePojištění.cz ligy zatím úplně nerozřešily. Zlaté příčce je stále blíže Slavia, ale sama ví nejlépe, že už jí mohla být i mnohem blíž, přímo na dosah.

Zato v srdci nejednoho z plzeňských fanoušků, odcházejícího v pátek ze Štruncových sadů, se už nejspíš usazoval i kradmý pocit, že titul je asi v tahu. Říkat si však mohl: Alespoň jsem viděl, jak naši kluci-bojovníci stáhli proti Boleslavi skóre ze strašidelných 0:3 na 3:3. Ale i ten chudičký, v potu tváře urvaný bodík přeci jen alespoň slabý plamínek jejich naděje při životě udržel.

Slávisty tahle situace postavila před obrovskou výzvu porazit Duklu a utrhnout se Plzni v tabulce na čtyřbodový rozdíl. Kdyby jsou chyby, to se ví. Ale řekněme si na rovinu, že mít teď Slavia v případě výhry o 4 body víc než Plzeň, platilo by, že k titulu by jí bez ohledu na Viktorii stačilo získat ještě jednu výhru. V Mladé Boleslavi, nebo na Strahově proti Brnu. Slavia by prostě měla na raketě dva mečboly jako víno.

Jenže sny jsou jedna věc, a realita druhá. Slávisté nad Duklou dvakrát vedli, ale i v Edenu se nakonec zrodila remíza. Takže se rozdíl mezi Slavií a Plzní usadil na 2 bodech. K tomu dlužno připomenout, že kdyby se v konečné tabulce sešly tyto dva kluby na shodném bodovém zisku, mistrem by byla díky lepší bilanci vzájemných utkání Viktoria.

Ale to slávisté samozřejmě dopustit nechtějí, aktuální náskok už nemají v úmyslu pustit mezi prsty. Vědí dokonce, že i v dané situaci se mistrem můžou stát už příští sobotu. Ale jednu podmínku k tomu musí splnit sami, tu druhou pak Plzeňští. Převedeno do konkrétna: Slavia může už v sobotu mistrovsky juchat, pokud zvítězí v Mladé Boleslavi - a pokud zároveň Viktoria nezvítězí v Brně.

Jak přitom ukazují poslední kola, Boleslaváci ani Brněnští teď rozhodně nerozdávají body zdarma. Středočeši bojují o Evropskou ligu, protože jim na záda, s odstupem 2 bodů, dýchají fotbalisté Teplic. A Brno, které už mělo před 28. kolem s 29 body záchranu skoro jistou, stejně makalo v Příbrami tak, že si odtamtud odvezlo výhru a stlačilo záchranářské šance týmu od Litavky na minimum.

Matějů a Frydrych, mistři fatálních pochybení

Stává se, že boj o titul svazuje nohy, ale v tomto ligovém ročníku patrně měrou vrchovatější, než bývá v kraji zvykem.

Plzeň sice vyrazila do boje s Mladou Boleslaví oslabena o Kozáčika a Limberského. Ale prohrávat v 65. minutě už 0:3? Takovou nadílku dostali Plzeňští naposledy loni v říjnu a listopadu v pohárech, domácím a evropském. Konkrétně 2:4 rupli v Opavě a 1:4 v Římě. V lize obdrželi tolik gólů naposledy v loňském posledním ligovém kole (0:5 na Slavii), v domácím ligovém utkání pak naposledy 12. srpna 2012, kdy podlehli 2:3 Brnu.

Je sice hezké, když se utěšují, že celou dobu do boleslavské obrany bušili a hostům padlo do Bolkovy brány pomalu všechno, do čeho kopli, ale dostat v zápase tři góly náhodou jaksi nelze, to je prostě defenzivní problém. A přestřílet takové manko pak samozřejmě není legrace.

Tentokrát tedy ještě Západočeši stačili uklohnit bod, ale jejich nepřesvědčivá série pokračuje, z posledních 4 ligových zápasů vyhráli jediné, doma nad Duklou. Porážka na Spartě a remízy v Jablonci a teď doma s Mladou Boleslaví jim povážlivě berou vítr z plachet.

Z množství chyb, které viktoriáni v utkání napáchali, čněla nejvýrazněji "nalejvka", kterou Matějů soupeři doslova daroval jejich druhý gól v utkání.

Podobně strašidelnou hrubici spáchal v Edenu slávista Frydrych. A plavovlasému obránci jistě neslouží příliš ke cti fakt, že jiným kiksem, tehdy zbytečným kung-fu kopem, po kterém soupeř kopal penaltu, zkomplikoval Slavii už před týdnem život v jiném derby, v tom s Bohemians.

Tehdy červenobílí navzdory vyrovnání z penalty vyhráli 3:1, tentokrát se stala Frydrychova ztráta míče citelnějším problémem. Házet všechno na jednoho nešťastníka by ale samozřejmě bylo nesmyslné.

Kreativita vymizela, zbyly nákopy

Slavii se herně extra dařilo v úvodu jara, po reprezentační přestávce se ale fazóna začala vytrácet, což se až překvapivě citelně projevilo hned na začátku tohoto zápasového bloku, v derby se Spartou. Přesto pak následovaly tři slávistické ligové výhry.

Jenže následně naplno břinkla výsledková disharmonie ve chvíli pohárového vyřazení se Zlínem. Individuální chyby se staly najednou viditelnějšími, přišly i první vzájemné výtky, když se třeba Hušbauer právě po nevydařeném semifinále Mol Cupu slovně pustil do chybujícího Deliho.

Domácí remízy s Jabloncem a Duklou pak šly opět pod plán. Proč Slavia tápe? Sčítají se jednotlivosti: Ngadeu či Deli se tak trochu ztrácejí, jako by na ně až teď doléhala lednová účast na Poháru afrických národů, která jim vlastně úplně škrtla přípravné období. Do formy z úvodu jara má kilometry daleko Barák, stejně jako mnozí další. Slavii se vytratila kombinace a kreativita, viditelně teď zjednodušuje hru na nákopy. Přičemž jí teď navíc kvůli bolavému úponu chyběl v základu střelec Milan Škoda, pro tento styl fotbalu jako zrozený. Ano, i jeho kolega Mešanovič dal v sobotu gól hlavou, ale jak vidno, nestačilo to.

A to ještě sudí Příhoda písknul pro Slavii penaltu, o níž se vedly četné diskuse. Jeden ze záběrů nakonec prokázal, že Štetina ťuknul slávistu Van Burena do podrážky, takže úplně vymyšlená ta penalta nebyla, ale nizozemský útočník ji, pravda, notně dotvořil.

Ano, soupeř v závěru na 2:2 vyrovnal po akci, na jejímž začátku byl patrně neodpískaný faul na Hušbauera ve středu pole. Nicméně slávisté měli ještě spoustu příležitostí tuhle rozjetou akci zastavit. Místo toho, aby na trase míče uspěli v některém ze tří možných soubojů, však dva vůbec nepodstoupili a napotřetí jen nedůsledně, a to nestačilo.

Sezonu Sparta pokazila v zápasech na hřištích soupeřů

Fanoušci už jsou takoví, že se sobě navzájem rádi pošklebují. Mezi slávisty, viktoriány a sparťany teď ale směrem do konkurenčních táborů ani moc fórů nekolotá, protože "nic moc" fotbal předvádějí a nepřesvědčivé výsledky teď sbírají ve všech třech klíčových táborech.

Třetí Sparta venku opět nedokázala uspět naplno, z Karviné veze jen bod za remízu a svoji bilanci na hřištích soupeřů v této ligové sezoně upravila na 4-6-4. Kdyby se stavěla tabulka jen z výsledků zápasů "venku", byla by v ní Sparta průběžně až šestá. S 18 body získanými u soupeřů ztrácí v této bilanci na slávisty 13, na viktoriány 10 bodů. A to je po výsledkové stránce podstata jejího problému, v tabulce sestavené jen domácích duelů by totiž Sparta byla v lize první.

Ani pod vedením trenéra Petra Rady tým každopádně herně neoslňuje, částečně i proto, že pořád nemůže vybřednout ze série nemocí a zranění. Stále se spekuluje o zahraničním trenérovi, naposledy médii proletělo jméno Robina Dutta (ex-Freiburg, Leverkusen, Brémy).

Každopádně lze očekávat, že průvan čeká v létě nejen sparťanskou trenérskou lavičku, ale i kádr. A vzhledem k tomu, jak nepřesvědčivě "dojíždějí" sezonu i slávisté a plzeňští fotbalisté, lze asi větší "škatulata" očekávat i na dalších věhlasných adresách.

Konkrétně ve Slavii už od zimy vědí, že do Itálie odchází Barák, teď připustili, že výstupní klauzuli obránce Lüftnera uplatní spolu s hráčem klub FC Kodań. A není tajemstvím, že po francouzské či jiné velké lize pošilhávali Deli či Ngadeu. Teď je otázkou, jestli po tom, co nyní předvádějí, bude někdo ještě pošilhávat i po nich (tedy kromě trenéra Jaroslava Šilhavého, samozřejmě).

Liga mistrů napřímo nebude, Evropská liga klapnout může

Co se týče boje o evropské poháry, je už jisté, že Slavii i Plzeň čeká 3. předkolo Ligy mistrů, sny o přímém postupu už se kvůli víkendovým výsledkům Ajaxu a Manchesteru United rozplynuly.

Pro Spartu je důležité, aby skončila třetí před Mladou Boleslaví. A to proto, že bronzový tým z ligy čeká třetí předkolo Evropské ligy, zatímco další celek už časnější předkolo druhé.

Vítěz pohárové trofeje (Opava, nebo Zlín) může ještě pořád snít o přímém postupu do hlavní části Evropské ligy, postačí, když Manchester United vyhraje její současný ročník.

V boji o záchranu si domácí prohrou s Brnem hodně pohoršila Příbram. Teď ji čeká rozhodující bitva. Pokud v příštím kole Příbram prohraje v Jihlavě, už jistojistě sestoupí.

Hradec Králové zdolal Slovácko - a dodejme, že v ryze domácím prostředí tak zvítězil v tomto ročníku ligy vůbec poprvé, předchozí úspěchy zaznamenal už na podzim ještě v boleslavském exilu, do kterého se musel uchýlit kvůli přestavbě vlastního stánku. Čerstvému úspěchu pomohla trenérská výměna a velké změny, které nový kouč Karel Havlíček provedl v základní sestavě Hradce. Teď je otázkou, jestli už východočeská proměna k lepšímu nepřišla pozdě.

Hradecké juchání totiž asi poněkud utlumila jihlavská výhra ve Zlíně. Nebýt pohárového finále, už by se asi zlínští fanoušci dívali na jarní vystoupení týmu trenéra Páníka všelijak. V lize totiž po zimní přestávce zapsali dosud mizernou bilanci 1-4-7.

V závěru tabulky má tedy Jihlava 26 bodů, Bohemians 25, Hradec 24 a Příbram 21. Kombinací může ještě nastat hodně. Ale už příští kolo může všechno výrazně vytříbit (nebo zkomplikovat). Jak už jsme naznačili, Příbram by z ligy odstřelila prohra v Jihlavě. A při teoreticky předpokládané porážce Hradce na Spartě by mohla "klokany" spasit domácí výhra nad Karvinou. To všechno je ale jen pustá teorie, rozhodne se na trávníku. Tedy doufejme.

