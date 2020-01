Čistka v Ghaně. Fotbalová asociace vyhodila trenéry všech reprezentací

Ve zbytku sezony NBA včetně play off budou hráči i rozhodčí nosit při zápasech smuteční pásky k uctění památky bývalého komisionáře zámořské ligy Davida Sterna. Rozhodlo o tom vedení basketbalové soutěže v čele se Sternovým nástupcem Adamem Silverem.

"Na jeho počest a jako výraz uznání jeho ohromného přínosu pro NBA," uvedla liga.

Stern zemřel ve středu ve věku 77 let na následky krvácení do mozku, které utrpěl před třemi týdny. NBA vedl 30 let do února 2014, což bylo suverénně nejdelší období. Během jeho éry liga vzkvétala, mimo jiné do ní vstoupilo sedm nových klubů. Výrazně také vzrostly výnosy či platy hráčů. Stern dostal řadu ocenění a je také členem Síní slávy ve Springfieldu i FIBA ve Španělsku.