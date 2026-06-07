Generálka vyšla. Budoucí soupeř Čechů umlčel před mistrovstvím světa Jamajku

Jihoafrická republika porazila v přípravném utkání Jamajku 1:0. Těsná výhra potvrdila rostoucí formu týmu přezdívaného Bafana Bafana před mistrovstvím světa.
Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří budou na mistrovství světa také soupeřem české reprezentace, zvládli další důležitý test před šampionátem.
V přípravném utkání hraném v noci na neděli v mexické Pachuce porazili Jamajku 1:0 a navázali na příznivou bilanci proti karibskému soupeři.
Před zápasem panovala větší očekávání spíše na straně Jamajky. Ta letos porazila Indii a do utkání vstupovala s lepší výsledkovou bilancí než africký celek.
Jihoafričané naopak v tomto roce dlouho čekali na vítězství a v poslední přípravě pouze remizovali s Nikaraguou. O to cennější pro ně úspěch nad Jamajkou je.
Trenér Jihoafrické republiky Hugo Broos už před utkáním naznačoval, že chce nasadit nejsilnější možnou sestavu.
„Potřebujeme se co nejlépe připravit na mistrovství světa,“ vysvětloval belgický kouč před generálkou. Duel s Jamajkou označil za důležitý test před vstupem do turnaje.
Samotný zápas nakonec mnoho šancí nenabídl. Jediná branka rozhodla o těsném vítězství 1:0. To může mít pro jihoafrický tým větší hodnotu, než se na první pohled zdá.
Bafana Bafana totiž ukázali pevnou obranu a po delší době také schopnost dotáhnout vyrovnané utkání do vítězného konce.
Zajímavostí je, že Jamajka byla před utkáním mnohými analytiky považována za mírného favorita.
Očekával se spíše remízový výsledek nebo úspěch celku z Karibiku. Jihoafričané ale předvedli disciplinovaný výkon a před světovým šampionátem vyslali konkurenci povzbudivý signál.
Jihoafrickou republiku nyní čekají další náročné prověrky. Na mistrovství světa se postupně střetne s Mexikem, Českem a Korejskou republikou. Výhra nad Jamajkou tak přišla v ideální chvíli a dodala týmu potřebné sebevědomí.
Přípravné fotbalové utkání před mistrovství světa:
Pachuca (Mexiko): Jamajka - Jižní Afrika 0:1
Branka: 32. Appolis.
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