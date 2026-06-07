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Sport

Generálka vyšla. Budoucí soupeř Čechů umlčel před mistrovstvím světa Jamajku

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Jihoafrická republika porazila v přípravném utkání Jamajku 1:0. Těsná výhra potvrdila rostoucí formu týmu přezdívaného Bafana Bafana před mistrovstvím světa.

Radost fotbalistů Jižní Afriky
Radost fotbalistů Jižní AfrikyFoto: REUTERS
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Fotbalisté Jihoafrické republiky, kteří budou na mistrovství světa také soupeřem české reprezentace, zvládli další důležitý test před šampionátem.

V přípravném utkání hraném v noci na neděli v mexické Pachuce porazili Jamajku 1:0 a navázali na příznivou bilanci proti karibskému soupeři.

Před zápasem panovala větší očekávání spíše na straně Jamajky. Ta letos porazila Indii a do utkání vstupovala s lepší výsledkovou bilancí než africký celek.

Jihoafričané naopak v tomto roce dlouho čekali na vítězství a v poslední přípravě pouze remizovali s Nikaraguou. O to cennější pro ně úspěch nad Jamajkou je.

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Trenér Jihoafrické republiky Hugo Broos už před utkáním naznačoval, že chce nasadit nejsilnější možnou sestavu.

„Potřebujeme se co nejlépe připravit na mistrovství světa,“ vysvětloval belgický kouč před generálkou. Duel s Jamajkou označil za důležitý test před vstupem do turnaje.

Samotný zápas nakonec mnoho šancí nenabídl. Jediná branka rozhodla o těsném vítězství 1:0. To může mít pro jihoafrický tým větší hodnotu, než se na první pohled zdá.

Bafana Bafana totiž ukázali pevnou obranu a po delší době také schopnost dotáhnout vyrovnané utkání do vítězného konce.

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Zajímavostí je, že Jamajka byla před utkáním mnohými analytiky považována za mírného favorita.

Očekával se spíše remízový výsledek nebo úspěch celku z Karibiku. Jihoafričané ale předvedli disciplinovaný výkon a před světovým šampionátem vyslali konkurenci povzbudivý signál.

Jihoafrickou republiku nyní čekají další náročné prověrky. Na mistrovství světa se postupně střetne s Mexikem, Českem a Korejskou republikou. Výhra nad Jamajkou tak přišla v ideální chvíli a dodala týmu potřebné sebevědomí.

Přípravné fotbalové utkání před mistrovství světa:

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Pachuca (Mexiko): Jamajka - Jižní Afrika 0:1

Branka: 32. Appolis.

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