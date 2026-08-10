Fukal: Chlácholení Sparty neberu, soupeři nemáš dát takovou šanci. Slavii čeká dilema

Po dvou gólových jízdách doma se Slováckem 5:1 a v Ostravě 4:0 porazila Slavia na vlastní půdě Pardubice jen 2:1 a bála se o výhru do poslední minuty. Náznak určitého poklesu v tom ovšem nevidím.
Každého soupeře nelze rozprášit 5:0 či 6:0, týmy v lize jsou silné a mají kvalitu.
Navíc proti nejlepšímu klubu posledních let se všichni snaží vytáhnout, ukázat, co umějí. Pro Slavii to jsou tři body, ligová výhra a to je nejdůležitější.
Dvakrát se střelecky prosadil a Pardubice skolil útočník Mojmír Chytil, se dvěma góly proti Slovácku už má na kontě čtyři zásahy.
V příštím utkání však může po trestu už nastoupit nejlepší kanonýr předešlého ročníku se 17 trefami Tomáš Chorý.
Dilema, komu dát přednost, vůbec pro Slavii a trenéra Jindřicha Trpišovského nevnímám jako problém, je to pro mužstvo jen dobře.
Pořád tvrdím, že kvalitu celého týmu navyšuje jen konkurence, v níž má každý dostat příležitost a nikdo nemá nic jistého.
Chorý prokázal, jak je nebezpečný, a umí dávat góly, bude to však muset dokazovat v každém utkání, v němž nastoupí.
Chytil si přitom nějakou pozici ve Slavii už vydobyl, nějakou stopu v ní zanechal, schopnosti útočníka, který dokáže zakončit, nadále potvrzuje.
Ať proto nyní každý dokáže, co v něm je. Trenér má na výběr, Slavii čeká obrovská porce zápasů, každý dostane prostor.
Dvě venkovní porážky Sparty na úvod ligy překvapily. Chlácholení se, že jde teprve o třetí kolo a přijde ještě mnoho zápasů, je sice zčásti pravdivé, ale moc ho neberu.
Největší konkurent Slavia odskočil už na šest bodů a to se dohání těžko. Nedivím se, že jsou fanoušci dost rozladění.
Znám ligu, jsou zápasy, které nejsou hezké, nemusí vyhovovat počasí, terén, není nakloněna štěstěna. A znovu zdůrazňuju: každý se na Spartu chce vytáhnout, motivace je automatická.
Ale takové maličkosti vás nemohou rozhodit, musí se jim čelit. Pokud není nějaký skutečně objektivní důvod, nemáš dát protivníkovi šanci na zisk bodů. Pak lze pomýšlet na nejvyšší příčky.
Vítězství v kvalifikaci Ligy mistrů nad Lyonem bylo krásné, hodně povzbuzující, ale nevydařené zápasy v domácí soutěži hodí mužstvo zpátky.
Jestli trenér udělal hodně změn v sestavě, nebo málo, není vysvětlení nezdaru, ve sparťanském kádru mohou být jen fotbalově vyspělí a psychicky odolní jedinci.
Hodně se probírají příchody a odchody v průběhu rozehrané sezony. Není to příjemné, když se mužstvo mění za pochodu, ať směrem ven, nebo dovnitř.
Mnohem citlivěji se však berou ztráty. Už odchod střelce Jana Kuchty (klub dnes potvrdil jeho odchod na roční hostování s opcí do Legie Varšava - pozn. red.), který v minulosti odvedl pro Spartu nesmírně mnoho, je hodně diskutovaný.
A ještě mnohem víc kapitána Lukáše Haraslína, přitom na slovenském reprezentantovi bylo postaveno mužstvo a hodně tvořil výsledky. Odchod kapitána vždycky vyvolává emoce.
Pásku mu přitom nasadili docela nedávno, čímž se dokládá, že je nepostradatelnou osobou. A najednou není dost dobrý, aby nastupoval na celý zápas? Téma, že by měl odejít, jsem ani nezachytil, přestože nabídky měl logicky každý přestupní termín.
Pokud však šlo o dohodu, že se může v kariéře – především finančně – posunout někam dál a má o to velký zájem, tak to lze pochopit.
Sparta s jedním z nejbohatších českých podnikatelů v zádech prodávat za každou cenu nemusí, ale hráč si může hodně polepšit. Souhlas k přestupu za zásluhy, poděkování za odvedenou práci, to jediné by dávalo smysl. Jinak kapitán přece neodchází. (Haraslín je v Saúdské Arábii na zdravotní prohlídce před plánovaným odchodem do al-Fátí - pozn. red.)
Teplice remizovaly s Viktorií Plzeň 5:5, obrovská gólová smršť. Ale takové zápasy se stávají. Hodně se rozebírá ambiciózní Plzeň, která po třech zápasech, z toho dva hrála doma, nabrala jen dva body.
V Teplicích přitom přišla o tříbodový náskok, který si vytvořila během prvních deseti minut!
Když se něco se takového přihodí, není to o soupeři, ale jen o vlastní hlavě. Může se v ní uhnízdit myšlenka, že už je hotovo.
Každopádně tým, který má určité cíle a hráčskou kvalitu, nemůže dopustit, aby mu takový zápas vyklouzl. A to mohla Viktorka dokonce prohrát!
Vedu tři nula. Nastává pohoda, takový úvod je naprosto snový. Natvrdo říkám – kdybych to zatáhl, odpovědně bránil, soupeře do ničeho nepustil a jen čekal, co udělá, mám utkání zcela v moci. Dostanu se do prostor, kdy můžu držet v klidu míč, využiju příhodné situace pro rychlé brejky, které se určitě objeví. Kdyby hrála Plzeň chytře, bez problémů by vyhrála. Bylo to jenom o ní.
Mluví se o odvolání trenéra Martina Hyského. Pachuť nepovedených zápasů jistě v hlavách nějakou dobu zůstane, ale nemyslím si, že by mužstvu už neměl co dát.
Pořád jsem viděl ve hře věci, které považuju za správné. Navazují na minulou sezonu, posouvají tým dál, budují ho, vylepšují.
Nekoukám na čísla, ale na to, co na trávníku hráči předvádějí. Jakým stylem, co mají v úmyslu. Najdou se individuální chyby, nedodělky v souhře, ale to se dá odstranit.
Také ovšem naskakují otázky, proč dotyčný dělá chyby, když je předtím nedělal. Opakuju však, trenér Hyský má mužstvu pořád co dát.
Plným bodovým ziskem se chlubí rovněž Jablonec, ale na rozdíl od Slavie to žádná jízda není. Spíš možná štěstí, velká efektivita při zakončení, výhry, kdy soupeř byl ve všech ukazatelích lepší. Takové body však mají nesmírnou cenu.
Oceňuju přístup hráčů, protože si to uvědomují. Nemachrují, jak jsou dobří, jak hrají výborně a s přehledem vyhrávají.
Naopak připustí, že měli štěstí, že soupeř zahodil i ty nejvyloženější šance, oni se trefili často z ničeho.
To je hodně práce trenéra Luboše Kozla. Důkaz, že mužstvo je zdravé a může se nadále zlepšovat. Až přijdou i kvalitní výkony, mají se fanoušci na co těšit.
Po třech kolech zůstaly bez bodu jen Pardubice a Zlín, přitom jejich pozice je dost odlišná. Paradoxně mnohem snesitelnější pro Zlín. U něj se i vzhledem k jeho finančním možnostem nepředpokládá, že bude mít jiný cíl než záchranu. Celý klub tedy ví, co se děje, dokážou se s tímto stavem snadněji vyrovnat.
Pardubice chtějí výš, minimálně být přímou konkurencí dobře stabilizovaného Hradce Králové ve východočeském regionu. Posílily kádr, snaží se o atraktivní útočný fotbal, ne jen o bezduché bránění i proti nejlepším týmům. A herní projev se daří. Jenže body nejsou. Brzy musí přijít vyhodnocení stavu a třeba i nějaká opatření.
V minulosti se najde totiž hodně případů, že sestoupilo mužstvo, u kterého se pád vůbec nečekal a nepředvídal. Fanoušci a odborníci oceňovali, jak je dobře poskládané, jakou má jasnou tvář, co nejvýraznější osobnosti dovedou. Když však nepřijdou body, začne trápení a často poznání, že to dál prostě nejde.
Milan Fukal
Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.
Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.
V české nejvyšší soutěži odehrál 197 utkání a vstřelil 20 gólů, v německé bundeslize nasbíral 109 střetnutí a devět branek.
Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.
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