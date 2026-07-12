Frustrované Nory vytočil gól po bizarní situaci. Vzteklý Solbakken trefil lahví kolegu

Trenér norských fotbalistů Stale Solbakken po čtvrtfinálové prohře s Anglií 1:2 po prodloužení na mistrovství světa rozporoval soupeřovu vyrovnávací branku v nastavení prvního poločasu. Osmapadesátiletý kouč byl přesvědčený, že se předtím míč při výkopu gólmana Örjana Nylanda dotkl kabelu, na němž je zachycena kamera, a změna směru norské hráče zmátla.
Mezinárodní federace FIFA už během sobotního zápasu na sociálních sítích uvedla, že o tom neexistují důkazy.
Situace se odehrála na přelomu první a druhé minuty nastavení úvodního dějství. Nylandův výkop dopadl na polovině hřiště přímo na nohu Elliota Andersona. Anglický záložník předal míč Anthonymu Gordonovi a ten přihrál Bellinghamovi, který vyrovnal. Stejný hráč pak v prodloužení dokonal obrat.
"Míč spadl přímo z nebe, a tak změnil směr. Způsobilo to mezi našimi hráči nedorozumění a přišlo to v nevhodnou chvíli. Ale s tím nic nenaděláme. Nemyslím si, že se ten zápas bude opakovat. Tak to prostě je," prohlásil Solbakken na tiskové konferenci.
Sám údajnou změnu směru balonu nezpozoroval, jeho hráči a členové realizačního týmu ale ano. "Pokud tam nebyl žádný zvuk ani nic v čipu, co k tomu můžu říct? Ale ten míč spadl přímo z nebe. Říkali to všichni, včetně Örjana, i ten, kdo měl míč dostat. Myslím si tedy, že je celkem jasné, že se to stalo. Byla to podivná věc," mínil bývalý dlouholetý trenér Kodaně.
FIFA reagovala už v průběhu duelu. "Neexistují žádné důkazy o tom, že by se míč dotkl nadzemního kabelu a změnil tak trajektorii. Před gólem Anglie v 45.+2 minutě proti Norsku nezaznamenal senzor žádný výkyv v 'srdečním tepu míče', když se nacházel ve vzduchu."
Na současnou technologii se odvolával i kouč Anglie Thomas Tuchel. "V míči je čip, který dokáže rozpoznat, jestli se ho dotkne třeba jen vlas, jak víme už od zápasu Chorvatsko - Portugalsko. Měli by (rozhodčí) tedy být schopni říct, jestli se tak stalo. Já o tom nevěděl. Neviděl jsem to," řekl dvaapadesátiletý Němec.
Domnělá „pomoc shůry“ pro Angličany byla pro Nory jen pointou hororových minut samotného závěru prvního poločasu. Seveřané měli vedení nejen udržet do přestávky, ale mohli ho i zdvojnásobit.
Ve 44. minutě se dostali do přečíslení dva na jednoho. Šance byla o to nebezpečnější vzhledem k tomu, že Alexanderu Sørlothovi nabíhal stroj na góly Erling Haaland. Jenže norský záložník volil mizernou variantu, po jeho zasekávačce se stačili vrátit další Angličané a zblokovaný pokus bez problémů stáhl gólman Pickford.
Místo vedení 2:0 přišlo o tři minuty později vyrovnání a gól do šaten. A televizní kamery zachytily Solbakkena, jak vzteky mrštil plastovou lahví s vodou, přičemž zasáhl do nohy svého kolegu z realizačního týmu.
"Nebudu se na to vymlouvat. Ale všichni na lavičce reagovali spontánně, protože míč jim (Angličanům) prostě spadl přímo před nohy. Myslím si, že není pochyb o tom, že se něčeho dotkl. Bohužel se s tím ale musíme smířit. Takže o tom kabelu budeme mluvit, dokud všichni nezemřeme. Doufám, že budeme myslet a mluvit i o jiných věcech. To je moje upřímná naděje. Doufám, že to nebude příběh, který bude tento tým provázet. Neměl by," uvedl Solbakken.
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