Jsem blázen a nezměním se, hlásí Straka. Odmítl Egypt a probouzí fotbalový Třinec

Necelý rok po konci v Karviné je trenér František Straka zpátky v českém fotbalovém kolotoči. Přijal nabídku od klubu, který nemá po čtyřech duelech ani bod, navíc v druhé lize, tu si "Franz" coby kouč vyzkouší vůbec poprvé. V rozhovoru Aktuálně.cz vysvětluje 62letý srdcař, proč se rozhodl pro Třinec a co dělal v mezidobí.

Jak se sžíváte s fotbalovým prostředím v Třinci?

Velice dobře, v Karviné jsem měl několik kluků, kteří jsou teď v Třinci, generálního manažera Karla Kulu velmi dobře znám. Oba máme takové to německé myšlení, v tomto směru si opravdu rozumíme. Myslím, že všechno je na správné cestě.

Co znamená, že máte německé myšlení?

Oba s Karlem vidíme fotbal stejnýma očima, chceme být precizní. Není to o blábolení, je to o samotných činech. Často je lepší říct na rovinu, že něco nejde, než jen ujišťovat a ujišťovat. Známe se už dlouho, hráli jsme spolu v reprezentaci, proti sobě jsme nastupovali v lize i bundeslize, když hrál Karel za Stuttgarter Kickers. Můžeme si spolu pokecat i německy.

Před týdnem se vám odložil zápas na Žižkově, ani v sobotu nebudete hrát podle plánu doma proti Vlašimi. Jste z toho nervózní, nebo vám to naopak pomáhá zaběhnout se s novým týmem?

V mém věku a s tím, co jsem zažil, mám k nervozitě daleko. (úsměv) Ale samozřejmě je to situace, kterou musíme respektovat, nebrat nic na lehkou váhu. Moc jsme chtěli hrát, jenže nic s tím nenaděláme. Místo Vlašimi máme přátelák s Karvinou, nepůjde ani tak o výsledek, nicméně spoustu věcí mi to ukáže. Naše situace je velice nepříjemná, skóre 3:12 a nula bodů, to je zarážející. Kluci se potřebují zvednout psychicky.

V době působení v Karviné jste do Třince jezdil na fotbal i hokej. Získal jste i díky tomu vztah k celému regionu?

Byl jsem tehdy překvapený tím, jak mě Karviňáci přijali. Mám tam hodně kamarádů a myslím, že mnozí z nich Franze znovu rádi uvidí. Region už mám v srdci, i v Třinci na hokeji to bylo hrozně pozitivní. Lidé se třeba divili, že Pražák jede do Karviné nebo do Třince, ale já to takhle neberu. Zjistil jsem, jak jsou lidé tady srdeční a v tomhle jiní než jinde v republice. I to byl faktor, proč jsem teď v Třinci.

Faktor, který pomohl rozhodnout, že jste dal mužstvu z chvostu druhé ligy přednost před nabídkami ze zahraničí?

Fotbal je moje láska a je úplně jedno, jestli je to první nebo druhá liga. Situace je teď navíc hodně riziková na to, abych někam odcházel. Mohl jsem se vrátit do Egypta, předtím jsem byl v Libanonu, kde jsem byl hodně spokojený, ale bohužel tam přišla ekonomická krize a určitý politický převrat. Chtěl jsem znovu naskočit do fotbalu, protože mi chyběl. Strašně mě bavilo chodit třeba do studia O2 TV, fotbal mě naplňuje. Když se ozval Karel, řekl jsem mu, že do toho jdu. Což on ani nečekal.

Nečekal, že tu nabídku přijmete?

První, co vždycky říkal, bylo, že mě nejsou schopni zaplatit. Říkal jsem mu, že to není o penězích, ale o tom, jestli máte rád fotbal nebo region a chcete mu pomoct. To rozhodlo, že jsem zrovna tady.

Něco takového nečekali ani třinečtí fanoušci. Když klub oznámil, že berete Třinec, byli hodně překvapení. I proto vás musí mrzet, že zatím na stadion nemohou přijít, že?

Věřím tomu, že až nouzový stav skončí, diváci přijdou. Chtěl bych je tímto způsobem pozvat klidně i na trénink. Ať zjistí, co a jak děláme, jaký na ně mančaft dělá dojem. Vůbec bych se nebál nějaké konfrontace mezi fanoušky a námi, ta symbióza musí fungovat. I když budou třeba fanoušci kritičtí. Doufám, že nám po uvolnění přijdou pomoct.

Berete tuto štaci jako výzvu k pozvednutí celého třineckého fotbalu? Přece jen zájem o tento sport je ve městě hodně ve stínu hokeje.

Třinec je v hokeji mega, musíme to respektovat. Finanční podmínky hokejistů jsou úplně jinde, Karel tady bojuje s určitým budgetem, obětuje fotbalu spoustu času. Ale zpět k otázce. Ano, uděláme všechno, abychom tady fotbal probudili. Nepůjde to hned, je to systematická práce. Ať si nikdo nemyslí, že mám kouzelný proutek. Podpora bude důležitá. Teď je priorita jasná, zachránit třinecký fotbal v druhé lize, ale hned potom ho vytáhnout zase někam jinam.

Co jste z profesního hlediska dělal od loňského listopadu a konce v prvoligové Karviné?

Pozor, to není o tom, že byste něco zabalil a někde v koutu se zaprděl, to ne. Mám vazby v Německu, kam jezdím na stáže, je to můj druhý domov. Miluju Bayern Mnichov a Borussii Mönchengladbach. Vzdělával jsem se, sledoval nové trendy. Jsem blázen, denně vidím třeba sedm až osm fotbalů. Člověk to musí mít v sobě, zdokonaluje se a posouvá se dál. Zpětně si třeba analyzuju, co jsem dříve udělal špatně, jsem k sobě kritický. Do toho O2 TV, jezdil jsem komentovat i do německé televize. Pořád bylo co dělat, to si nemyslete. (úsměv)

Jak reaguje manželka, když se skoro celý den díváte na fotbal?

Samozřejmě někdy potřebuje člověk i čas na relax, to víte, že jsem hodně času strávil také s rodinou, musel jsem dobít baterky. V tomhle mám ale úžasnou manželku, bývalou atletku. Dokonce ona i moje dcera běhaly na stadionu v Třinci, takže jsem se vrátil na známé místo. Už je na moji práci zvyklá a nechává mě v mém světě. Je to svět, který potřebuju. Miluju ve fotbale přehled, mám v krvi tu německou preciznost a disciplínu.

I doma u televize prožíváte fotbal s podobnými emocemi jako u střídačky nebo ve studiu O2 TV, kde se do toho umíte obout?

Kdepak, to má úplně jiný smysl. To není o tom, že bych sebou někam bouchal. Doma se dívám na fotbal úplně z jiného pohledu, máte čas a všechno si můžete pustit znovu, analyzovat si situace. Na hřišti jsem rabiát, to se přiznám. Ale hráči potřebují vidět, že jste v tom s nimi. Takový přístup funguje u každého, nejenom v mužstvech, která hrají o záchranu, ale i v těch na špici. Fotbal se nesmí brát jako práce, kde si s koncem směny píchnete a hotovo. Fotbalem musíte žít, milovat to.

Někdo mluví o tom, že se časem změní a zklidní. To ale rozhodně není váš případ, viďte?

Proč bych se taky měnil? Podívejte se na Diega Simeoneho, ten je ještě někde jinde. Nebo Jürgena Kloppa, když v něm bouchnou saze. Cokoliv děláte, musí v tom být emoce, není vám to lhostejné. Chci to klukům předat. Někdy jste klidnější, jindy v transu, ale musíte mít zaujetí.

Na závěr odbočka k předkolu Ligy mistrů mezi Midtjyllandem a Slavií. Jak jste prožíval odvetu v Dánsku a moment s opakovanou penaltou, který vzal sešívaným sen o postupu?

Ať kdokoliv fandí komukoliv, tohle byl neskutečný zářez. Něco, co se nemůže stát. Já jsem si na Slavii prožil peklo, ale teď jsem dokázal s klukama cítit, jak jim musí být. Ať se ti frajeři, kteří to zařídili, stydí. Tady jde o celý český fotbal, koeficient. Co všechno mohla další účast v Lize mistrů českému fotbalu přinést. Ano, Slavia si to mohla uhrát tím, že by dříve dala druhý gól, ale to jsou jen kdyby.