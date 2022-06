Fousek ostře odmítá výpady Fevoluce: Tohle jsou metody islámských fundamentalistů

Předseda fotbalové asociace Petr Fousek se ohradil proti tvrzení Milana Kratiny, který na mimořádné valné hromadě FAČR hodlá kandidovat na místopředsedu za Čechy. Úspěšný podnikatel vedení vyčítá nízkou transparentnost a až příliš pomalé reformy. "O fotbale toho ví málo," říká Fousek.

Do loňské volby vedení FAČR šli pospolu, proti režimu někdejšího místopředsedy Romana Berbra spojili své síly. Po vítězné valné hromadě se ale mezi lidmi okolo Petra Fouska a zástupci Fevoluce třecí plochy stále rozšiřují.

Zatím největším střetem byl dubnový pokus o odvolání generálního sekretáře Michala Valtra, který Fevoluce nadnesla výkonnému výboru. Návrh neprošel, ale Fousek si vzal útok na svého klíčového muže osobně.

"Byl to výrazný moment, pro mě nepřijatelný. Akce Fevoluce vzbudila v celém hnutí velmi silnou protireakci. Je třeba si uvědomit, že fotbal musí zůstat jednotný a neměl by vstupovat do dalších občanských válek," upozornil Fousek.

Další díl boje o vliv ve fotbalové asociaci se očekává během mimořádné valné hromady 17. června, jejíž svolání Fevoluce iniciovala. Na ní se pokusí o odvolání místopředsedy za Čechy Jana Richtra a Martina Drobného, předsedy Řídící komise pro Čechy.

"Na základě žádosti jsme museli svolat mimořádnou valnou hromadu, které se musí účastnit i moravská komora, přestože se jí to formálně netýká. To všechno vede k nárůstu odporu uvnitř hnutí. Podobné praktiky nepoužíval ani Roman Berbr - ten neměl rád spoustu lidí, ale akceptoval je a nesvolával valné hromady, aby je odstranil," pokračoval Fousek.

Primárním cílem Fevoluce je nahradit Jana Richtra, který mimo jiné působí jako hlavní volební manažer hnutí ANO 2011, svým kandidátem. Tím je Milan Kratina, spoluzakladatel společnosti Accolade a muž, který s odhadovaným jměním ve výši sedmi miliard korun patří mezi padesátku nejbohatších Čechů.

Za Fevolucí stojí Kratina od jejího vzniku, nyní se rozhodl angažovat se v českém fotbale osobně. Při oznámení své kandidatury pak vedení FAČR zkritizoval: nejsou vidět žádné změny a vedení fotbalu se podle něj nechová transparentně.

"Spousta procesů na FAČR mi připomíná pohádku o tom, jak vodník Kebule vařil mlhu. Vždycky se objeví téma, ale následně zmizí v mlze a nic se nestane," prohlásil.

"Mlhu jsme nevařili, naopak jsme se tvrdě věnovali práci. Ten rok jsme nezaháleli, řadu věcí jsme vyřešili, bohužel jsme je nedokázali dostatečně odprezentovat. Další úkoly jsou před námi a jsme připraveni se s nimi popasovat," oponoval Fousek.

Mezi realizované cíle počítá vytvoření nové organizační struktury, přípravu nových stanov, novelizaci předpisů, revizi smluv, vytvoření nového právního oddělení, vznik ekonomické komise či novou legislativní a sportovní radu. Plusem je podle něj i posílení vztahu s evropskou unií UEFA či (zatím) úspěšnou obhajobu FAČR v kauze Pelta.

"Domnívám se, že pan Kratina toho o fotbale ví málo. Respektuji jeho úspěchy na komerčním poli, ale jak je fotbal na jedné straně jednoduchý, tak je na té druhé složitý a určitě by pomohlo i jemu, kdyby se v našem prostředí více zorientoval," pokračoval šéf FAČR.

Pokud by Kratina na mimořádné valné hromadě uspěl, Fousek si případnou spolupráci obou mužů představit nedokáže. "Po jeho výrocích určitě ne, svůj posudek si píše každý sám. Mě jen může těšit, že jsem dostal z hnutí celou řadu podpůrných reakcí. Je zřejmé, že pan Kratina svým vystupováním vystavuje Fevoluci do ofsajdu."

Podle Fouska připomíná taktika Fevoluce permanentní revoluci. "Akorát při ní používá metody islámských fundamentalistů. Snaží se pasovat sebe sama do role, že je jediným nositelem fotbalové revoluce, ale je to jen další skupina reformních sil," upozorňuje na skutečnost, že právě on byl zvolen do funkce předsedy jako představitel proreformního křídla.

Šance Kratiny a Fevoluce před pár dny poklesly po takzvané provolbě, v níž si 48 českých divizních klubů vybralo 21 delegátů valné hromady s hlasovacím právem. Delegáti české komory nejprve musejí Richtera odvolat a teprve pak by se volil nový místopředseda. "Je to zákon akce a reakce," podotkl Fousek.