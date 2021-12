Fousek: Už si nemůžu ani dát pivo. Lidé na benzince mi radí, co mám říct Šilhavému

Od jeho vítězství na červnové valné hromadě FAČR si většina fanoušků slibovala razantní změny v českém fotbale. V době, kdy česká reprezentace bojovala na Euru a následně v kvalifikaci o MS, nový předseda Petr Fousek řešil urgentní ekonomické potíže federace nebo její obžalobu před soudem. "Musím uznat, že kondice FAČR byla v některých ohledech horší, než jsem čekal," říká Fousek.

Jak hodnotíte právě nedávno skončenou kvalifikaci na MS? Co říkáte soupeřům pro baráž, ve které čeká reprezentaci Švédsko a v případě postupu vítěz duelu Rusko - Polsko?

Naší ambicí musí být a vždy bude postup na finálový turnaj MS nebo ME, to je ta rozdílová hranice. Proto jsem při bezkonkurenčním prvenství Belgie ve skupině chtěl být druhý, což oproti dosaženému třetímu místu zajišťovalo nasazení pro barážový los. Máme Švédsko venku, ale i když jsme se chtěli vyhnout hlavně Italům a Portugalcům, je třeba velmi respektovat soupeře, který bude silný. Musíme se připravit a udělat pro postup maximum.

V týdnu jste měl mluvit s kouči národního týmu Jaroslavem Šilhavým a Jiřím Chytrým, schůzku dokonce měli iniciovat sami trenéři, aby si ověřili vlastní pozici. Jakou tedy mají?

Ano, na schůzce jsme byli dohodnuti, jen jsme čekali, až Jardovi Šilhavému vyprší karanténa. Probrali jsme uplynulou základní skupinu a vyjasnili si některé věci, včetně toho, proč můj výrok, že jsem nespokojen se třetím místem, neznamená vyslovení nedůvěry. Pořád jsme v baráži a na rozdíl od mnoha jiných máme naději na postup, byť složitou, a na tu se maximálně soustředíme. Kouč má smlouvu do července, ta pokrývá i Ligu národů, s opcí pro případ postupu na MS. Trenéři samozřejmě budou k hodnocení přizváni i na výkonný výbor.

Pojďme k dalším aktuálním věcem. Vláda v rámci zpřísňování protipandemických opatření omezila počet diváků na stadionech na 1000, spekuluje se o dalších omezeních. Co říkáte nařízení ministerstva zdravotnictví? Nemáte obavy, že na český fotbal budou dopadat další restrikce, třeba i v delším výhledu?

Obavy samozřejmě mám. Naštěstí podzimní část amatérských a mládežnických soutěží je dohraná, teď se hraje ženská reprezentační kvalifikace, soutěže LFA a liga futsalu. Doufejme, že přes zimu se situace stabilizuje tak, aby jarní část soutěží mohla být dohrána a nemusela se přerušovat, neřku-li ukončovat.

Jaká je vaše reakce na rozhodnutí prvoinstančního soudu, který mj. FAČR zprostil obžaloby v kauze zneužívání sportovních dotací a naopak bývalého předsedu Miroslava Peltu odsoudil k nepodmíněnému trestu?

Vítám, že nás soud zprostil, byť zatím nepravomocně, a potvrdil tak, že se FAČR jako právnická osoba nedopustila žádného protiprávního jednání. Poděkování patří našim obhájcům i našemu zmocněnci, prvnímu místopředsedovi Jiřímu Šidliákovi.

FAČR čelil peněžitému trestu ve výši pěti milionů korun za údajné trestné činy z období, kdy na Strahově vládl Pelta. Jaký jste měl pocit z toho, když vaši lidé před soudem hájili instituci, proti jejímž tehdejším praktikám jste sám několikrát vystoupil?

Kauzu vnímám ve dvou rovinách - faktické a pocitové. Ano, vstoupili jsme do vedení organizace, která byla obviněna. Pokud mám ale mluvit na základě svých pocitů, od začátku jsem byl přesvědčený o tom, že fotbalová asociace jako instituce je nevinná. O to víc mne motivovalo, abychom byli v tomhle procesu úspěšní a mohli realizovat to, s čím jsme do svých kandidatur vstupovali. Abychom se mohli snažit o to, jak má vlastně fotbal vypadat, a abychom také obnovili jeho důvěryhodnost. Pracujeme na tom ze všech sil a bude se nám to dělat i lépe, až se v některých věcech posuneme, ale rozhodně z nasazení nemíníme slevit.

Právníci zkoumají vyšetřovací spis

Další kauzy teprve prošetřuje policie. Ať už je to podezřelá zakázka na dezinfekci prostor na Strahově, údajně předražený nákup sportovního vybavení, či vyšetřování Romana Berbra a dalších osob kvůli podezření na trestný čin zpronevěry a ovlivňování utkání. Spolupracujete s orgány činnými v trestním řízení? Jak jsou tyto případy daleko?

Nedávno se nám podařilo dosáhnout toho, že v roli poškozené strany máme přístup do vyšetřovacího spisu. Od našich právníků máme zprávy, že dalších informací je značné množství a my s tím samozřejmě budeme muset nějakým způsobem naložit.

Budete vy sami podávat nějaká trestní oznámení?

Teď mají vše v rukou naši právníci, uvidíme, jak se to bude celé dál vyvíjet.

Někdejší předseda asociace Miroslav Pelta byl odsouzen, revizní komise FAČR v červnu vyčetla podezřelé zakázky i jeho nástupci Martinu Malíkovi. Nad tím vším se vznáší stín obviněného místopředsedy Romana Berbra. Naplnila se po vítězných volbách vaše "očekávání"?

Vím velmi dobře, jak funguje asociace. Před volbami jsem objel všech čtrnáct krajů, několikrát jsem navštívil Ligovou asociaci (LFA), absolvoval jsem bezpočet rozhovorů se zástupci regionů i klubů. Měl jsem svou představu, ale v některých ohledech musím uznat, že kondice FAČR byla horší, než jsem čekal.

Nazval byste tedy sám sebe krizovým manažerem?

Před příchodem nového generálního sekretáře jsem musel zvolit určitý režim vzhledem k tomu, že na Jana Paulyho už nebylo kladeno tolik výzev nebo úkolů, protože bylo jasné, že horizont jeho budoucnosti leží nedlouho po konci Eura. Už od začátku jsem musel na svá bedra převzít celou řadu úkolů a přisvojit si je až do příchodu nového generálního sekretáře. Měníme celou řadu věcí za pochodu. Nemůžeme na dveře vyvěsit ceduli, že je zavřeno a až většinu procesů přenastavíme, tak zase otevřeme. Pořád běží reprezentace, pořád běží soutěže, pořád běží normální provoz asociace.

V jaké je FAČR ekonomické kondici? Ze Strahova prosakují zvěsti o spálené zemi, je to pravda?

Spálená země je drsný výraz, ale řeknu to tak, že v hospodárnosti minulého vedení byly určité rezervy. Proto jsme sáhli k výměně orgánů v dceřiných společnostech, finanční situaci konsolidujeme a nemyslím, že by byl nějak ohrožen provoz asociace nebo že bychom třeba nemohli realizovat program reprezentací.

Ve funkci jste téměř šest měsíců. Údajně máte permanentní seznam s body, co vše je třeba udělat - jak se priority měnily v průběhu vašeho působení na Strahově? Jak vám jde odškrtávání?

Je to nekonečná, sisyfovská práce. Přesto si myslím, že jsme odvedli kus práce. Začnu tím, že jsme nastavili úplně nový systém práce komise rozhodčích, která je dneska výrazně autonomnější, než byla dřív, oproštěná od vlivů klubů ligy a svazů. Do ní jsme instalovali Radka Příhodu, jenž je nositelem filozofie, kterou já od sudích očekávám. Výkonný výbor schválil novou strukturu fotbalové asociace a mimo jiné obnovil tři komise, které tady kdysi existovaly - legislativní radu, ekonomickou komisi a komisi fotbalu žen. Všechny další komise jsme přeobsadili. Vyměnili jsme orgány všech dceřiných společností svazů, představenstva, jednatele, dozorčí rady. Došlo k výměně generálního sekretáře i k dalším personálním změnám. Diplomaticky jsme posílili na UEFA, kandidujeme na pořadatelství finále Konferenční ligy UEFA 2023 nebo 2024. Zastupuji fotbal ve výkonných výborech ČUS a ČOV. Instalovali jsme nového trenéra reprezentace do 21 let Jana Suchopárka. Zahájili jsme novelizaci stanov, připravujeme novelizaci předpisů a restrukturalizaci soutěží, měníme řadu věcí uvnitř asociace.

Nicméně část fotbalové veřejnosti čekala změny razantnější a začíná se ozývat. Registrujete tu kritiku?

Těsně po volbách jsem vnímal hlasy těch, kteří očekávali, že hned v prvních dnech dojde k radikálním změnám. Existují dva objektivní důvody, proč některé procesy nešly udělat rychleji: prvním z nich bylo Euro, protože jsme některá rozhodnutí nechtěli dělat v jeho průběhu. Především mám na mysli výměnu generálního sekretáře (Jana Paulyho), kdy jsme nehodlali ani sebemenším procentem rizika ohrozit probíhající turnaj a k nástupu Michala Valtra došlo až po Euru. Druhá věc je ta, že fotbalová asociace není obchodní společnost, nýbrž spolek, v němž je potřeba některé věci vyjednat, a někdy to trvá trochu déle.

Zmiňoval jste, že některé věci mají delší dobu realizace, ale obsazení postu technického ředitele i vy sám zmiňujete jako prioritu. Proč k tomu ještě nedošlo?

Techničtí ředitelé na FAČR už v minulosti fungovali, ale pokaždé byla pozice posunuta tak trošku někam jinam - nyní se ji snažíme nastavit podle parametrů FIFA. A druhý důvod? Prostě chceme opravdu dobře vybrat. Pochopitelně že do toho vstupují i nějaké vnější faktory, jako je třeba smlouva v klubu…

Máte na mysli případ Jiřího Plíška?

Není tajemství, že Jirka je jedním z mých favoritů. Jednání s Mladou Boleslaví úplně nedopadlo, ale to je prostě fotbal. Jedná se o komplikaci, ale situaci určitě vyřešíme.

Pokud je Plíšek passé, je tedy aktuální varianta Zdeněk Psotka?

Nechci mluvit o konkrétních lidech. Jméno Jirky Plíška zaznělo, stejně jako v éteru zaznívá spousta jiných jmen. Některé jsou úplnými nesmysly, však je také český fotbal plný spekulací. Spíš záleží na tom principu, že opravdu chceme vybrat dobře.

Záchrana v poslední den

Krátce po vašem nástupu FAČR musela uhradit z vlastních prostředků závazky spojené s areálem Strahov v Praze ve výši 169 milionů korun, které měla k České unii sportu (ČUS) a Českému atletickému svazu (ČAS). Údajně jste za záchrannou brzdu zatáhli v poslední možný den, jinak by asociace platila vysoké sankce…

Během pěti měsíců řešíme věci, které se tady vlekly osm let. A ano, z právního hlediska jsme poslední možný den eliminovali riziko, že by FAČR platila vysoké sankce. Už jen to poukazuje na skutečnost, v jaké jsme byli časové tísni a já bych nerad zapomněl poděkovat předsedům obou institucí - Miroslavu Janstovi a Liboru Varhaníkovi - za spolupráci.

Prostředky nakonec zřejmě načerpáte pomocí bankovního úvěru. Proč jste nevyslyšeli nabídku na finanční pomoc, se kterou přispěchaly Sparta i Slavia? Vedení letenského klubu se poté nechalo slyšet, že vaše odmítnutí bylo chladné.

Tohle není o chladu nebo o vřelosti. Nabídky Sparty a Slavie si vážíme - pokud to řeknu zlidověle, je fajn, že když má matka problémy, tak se děti hlásí s pomocí. Nicméně nebylo mým cílem, aby fotbalová asociace vstupovala do jakékoliv vlivové zóny. Sparta signalizovala, že chce jednání propojit s myšlenkou národního stadionu. Diskusi o nové aréně na Strahově se nebráníme, ale v tenhle daný moment jsme pouze chtěli co nejrychleji vyřešit závazky.

A pokud se bavíme o zájmu Sparty o výstavbu nového stadionu, jak se k této myšlence stavíte vy?

My do budoucna budeme hledat nejlepší variantu pro FAČR.

Toxické vazby a klientelismus se v českém fotbale rozvíjely přes dvacet let. Za tu dobu se z volání po očistě fotbalu takřka stalo klišé - je podle vás vůbec reálné změnit nastavení myšlení celé řady lidí ve fotbalovém hnutí?

Samozřejmě se o to snažíme. A nejen v rámci asociace a na každém jejím úseku, ale i v oblasti rozhodčích nebo v prostředí regionálních svazů. Když se podíváte na ty nejkřiklavější případy, jakou třeba Blaschke po sobě nechal na pardubickém krajském fotbalovém svazu spoušť… Sice není vše černobílé, jde o celé barevné spektrum, ale my rozhodně neslevíme z toho, že bychom připouštěli nějakou nadměrnou toxicitu.

Zmínil jste okresy a kraje, tedy nižší patra fotbalového hnutí. Spousta lidí a funkcionářů ve vás vidí naději na změnu, hodně si od vás slibují. Stíháte se všemi komunikovat vzhledem k povinnostem, které leckdy narychlo řešíte na Strahově?

V určité počáteční fázi jsme byli opravdu výrazně zahlceni, teď už to chodí víceméně nárazově, což je ale přirozený jev. Za mě je jedině dobře, že jsme obnovili chod regionální komise, kterou tvoří předsedové všech krajů - měla svá dvě první zasedání, agendy v regionálním fotbale je hodně. Každý problém má jinou váhu, ale pokud to jde, každý má ke mně dveře otevřené. Běh svazu se zastaví na čtrnáct dní na Vánoce, a to ještě možná (smích).

A nastavili jste si i komunikaci směrem k veřejnosti? Od vašeho zvolení neuběhly ani dva měsíce a už jste se objevil v médiích, jak spolu s dalšími funkcionáři FAČR odlétáte soukromým tryskáčem na mistrovství Evropy do Londýna, aniž byste museli povinně do karantény. Čeští fanoušci jsou přitom na projevy papalášismu velmi citliví…

Musím rigorózně odmítnout, že by se jednalo o nějaké papalášství. Podobné cesty na fotbalové zápasy jsou zcela běžné, měli jsme ji řádně schválenou výkonným výborem a dodrželi jsme veškerá epidemiologická opatření. Na Euro cestovali zástupci všech ostatních svazů ze zemí, které se šampionátu účastnily. Ať už to byla Anglie, Skotsko, Nizozemsko, nebo Dánsko, všude byl kompletní výkonný výbor asociace země, proti které jsme hráli. Tohle není žádný papalášismus.

Za normálních okolností by se o nic výjimečného nejednalo, což ostatně platí i o vaší účasti na oslavě narozenin předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera. Jenže ta zase až příliš očividně připomněla večírek podnikatele Petra Bendy, jehož se v období největších koronavirových restrikcí zúčastnily špičky českého sportu…

Nechtěl bych vytvářet jakoukoli paralelu k té oslavě v Teplicích, která měla zcela jinou konotaci. Předseda národní sportovní agentury je svéprávný člověk, slavil narozeniny a já ctím zásadu, že když mne někdo pozve a já zrovna nemám nějaké povinnosti, snažím se přijít. Ničeho jsem se nedopustil, na oslavu jsem přišel, panu Neusserovi jsem popřál, dal jsem si s ním skleničku a pozdravil se s ostatními hosty. Je v zájmu každé sportovní asociace mít s NSA korektní vztahy a předseda Neusser byl i oficiálním hostem našeho výkonného výboru.

A jak si zvykáte na to, že funkce předsedy FAČR je hodně mediálně a společensky exponovaná?

Nemám právo si stěžovat, ale to, že jde o obrovský zásah do soukromí, je prostě fakt. Někam půjdete, dáte si jedno pivo a lidi napíšou: podívejte se, dal jich dvacet a je opilý. Podobné je to s oblékáním - když jsem neznámý člověk a civil, mohl jsem si vzít džíny a triko. A dneska se můžu takhle obléct jen při určitých příležitostech, jinak na mě lidi koukají divně. Jindy jdu do krámu nebo na benzinku a fanoušci se buď se mnou chtějí fotit, nebo mi říkají, co mám vyřídit trenéru Šilhavému (úsměv).

A vadí vám to?

Ale ne, vůbec. Naopak, je zajímavé slyšet různé názory a já si v pohodě s těmi lidmi povykládám. Ne nadarmo se říká "hlas lidu, hlas Boží". Jen si prostě musím na spoustu drobností dávat pozor, ale rozhodně neabsolvuju nějaké věci, které by mohly trefit mě, fotbal nebo asociaci.