Fousek: Já se před nikým neohýbám a dělat si na mě hůl zrovna z Pelty je zbytečné. Chci demokracii

před 1 hodinou

Petr Fousek, kandidát na pozici předsedy Fotbalové asociace ČR, nabízí delegátům vedle svých zkušeností i očistný program boje proti střetu zájmů

Praha - Nemlátí pěstí do stolu a slovům obrušuje špičku. I proto, že chce českému fotbalu nabídnout mimo jiné slušnost, která jako by se z jeho vrchních pater začala vytrácet. Petr Fousek patří do trojice kandidátů, z nichž bude páteční valná hromada vybírat nového předsedu Fotbalové asociace ČR.

Obecně se předpokládá, že hlavním favoritem voleb bude Martin Malík, ředitel STES, jehož by podle zpráv kolujících zákulisím měl tlačit vzhůru údajný pakt majitele Sparty Daniela Křetínského uzavřený s Romanem Berbrem, místopředsedou FAČR.

Petr Fousek nicméně zbraně neskládá, ani jeho podporovatele nelze brát na lehkou váhu. Nominace dostal od Slavie, Bohemians, Teplic, olomoucké Sigmy a dalších 3 krajů a 7 okresů.

Oproti svým protikandidátům má Fousek výhodu v tom, že se nikomu v českém fotbale nemusí nijak zvlášť představovat. Pro fotbalovou asociaci pracoval v různých pozicích v letech 1993-2007, z toho šest let jako generální sekretář.

Na externí bázi pak spolupráci obnovil v době předsednictví Ivana Haška, podílel se mimo jiné na úspěšné kandidatuře k ME "21" v roce 2015 a jako šéf organizačního výboru pak i úspěšné realizace turnaje.

Jako bývalý hráč futsalu se brzy začal prosazovat ve funkcionářských kruzích spojených s touto halovou odnoží fotbalu, dlouhá léta působí ve futsalových komisích FIFA a UEFA, přičemž té evropské sedm let předsedal. Ve světě klasického fotbalu se pak vypracoval mezi elitní delegáty nasazované i na klíčové zápasy Ligy mistrů.

Proč by měli delegáti páteční valné hromady volit právě vás?

"Nabízím zkušenost a odbornost. Něco za sebou, myslím, už ve fotbale mám."

Favorizovaná kandidatura Martina Malíka bývá vnímána jako projev tábora, který hodlá víceméně setrvat v dosavadních liniích. Byl byste tedy vy nositelem změny? Pokud ano, v jakém směru?

"Nepřicházím dělat žádnou revoluci a nejsem ani spasitel, jeden člověk bez podpory ostatních sám nezachrání nic. Moji prioritou je samozřejmě řešení finanční a provozní stránky svazu, dotace z MŠMT a především zachování sportovních aktivit od reprezentací po soutěže. Ovšem po událostech, které se v poslední době odehrály, by měl fotbal po mém soudu také vyslat k veřejnosti pozitivnější signály o své důvěryhodnosti. A k tomu nabízím dvě cesty: za prvé postupné zavádění metodiky pro posilování transparentnosti a odbourávání střetu zájmů. Nemusíme přitom objevovat žádné nové světadíly, takové projekty už úspěšně vyzkoušeli v řadě zemí. Jde o to, aby se v jedněch rukou nescházelo až příliš mnoho funkcí. Je mi jasné, že zejména na těch nejnižších patrech je to v řadě případů vynuceno situací vyplývající z ekonomických limitů, ale to bychom samozřejmě řešilit ruku v ruce."

A ta druhá cesta?

"Ta spočívá v lidském faktoru. Fotbal by měl reflektovat, koho vybírá do svého vedení, kým se nechává reprezentovat. A rozhodně by se neměly dít věci jako před týdnem ve čtvrtek. To už bylo hodně za hranou."

Zjevně připomínáte aktiv delegátů české komory, na který jste na rozdíl od svých protikandidátů nebyl přizván, ani vpuštěn. Roman Berbr, který ho svolával, to vysvětlil slovy: Pan Fousek není naším kandidátem a neexistuje žádná norma, která by nás nutila pana Fouska kamkoli zvát.

"Samo o sobě je zarážející už to, že někdo předem takto hovoří za celou komoru, aniž by se jí, pokud je mi známo, na její názor v té věci ptal. Ano, můžeme si říkat, že neexistuje předpis, koho na takové akce zvát, ale za prvé jde o elementární lidskou slušnost a za druhé o principy etiky a demokracie. Nejen, že mi nebylo umožněno vystoupit, ale nebyli pozváni zástupci některých regionů, které mají jiný názor."

Údajně se na tuto akci ani netiskly a nerozesílaly pozvánky, svolávala se prý po telefonech. A pan Berbr to měl na setkání popsat slovy: Nepozval jsem ty, kteří mě pomlouvají.

"Když jsem se vůči tomuto postupu ohradil, kandidát Libor Duba vydal prohlášení, že si nemám hrát na mučedníka. Já jsem ale neusiloval o žádný nadstandard, jen poukázal na to, že tohle není správně. Vše mělo proběhnout jako na Moravě, kde se tamním delegátům představili všichni tři kandidáti, i v souladu se zvyklostmi zavedenými v předchozích letech. Delegáti ať si pak zvolí svobodně podle svého uvážení."

Roman Berbr vás vykreslil jako zrádce a nevděčníka, co si v roli poradce předsedy Pelty užíval i vozového parku asociace, odmítl se pak ovšem v médiích vyjádřit v krizové chvíli na její podporu a jako vrchol všeho ještě kandiduje na předsedu. Tak co vy na to?

"Řečeno ve zkratce, je mi vyčítáno, že jeden den jsem ještě Peltovi dělal poradce a už druhý den nevděčně a neloajálně kandiduju na jeho místo. Co je nejpodstatnější: já samozřejmě nekandiduju proto, že bych se někam hrnul, takhle to opravdu nefunguje. Řada lidí si to ale přála a já jejich návrh vyslyšel. A pak je tu můj vztah k Miroslavu Peltovi. Vůči němu, ani vůči fotbalu jako takovému jsem se žádné neloajality nedopustil, tím jsem si jist. S předsedou Peltou jsem spolupracoval rád - a i v té aféře, v jejímž rámci je teď vyšetřován, mu přeju, aby pro něj dopadla pokud možno co nejlépe."

Nicméně sám Miroslav Pelta měl údajně delegátům vzkázat, že podporuje kandidaturu Martina Malíka. Alespoň to tak prý měl na onom zmiňovaném zasedání volitelů z Čech zvěstovat Roman Berbr.

"Já nemám v ruce žádnou hmatatelnou substanci, kvůli které bych si měl myslet, že předseda Pelta má vybraného kandidáta. Osobně si myslím, že teď ve své situaci řeší trochu jiné priority. A aby si někdo zrovna z Pelty na mě dělal hůl, je zbytečné, považuji to za zástupnou věc."

Co Peltovi přičítáte k dobru?

"Postavila se nová budova asociace, věnoval se intenzivně reprezentaci… A co jsem považoval za velmi důležité: Dokázal fotbal stmelit, po dobu jeho předsednictví se uvnitř fotbalu neválčilo."

Pelta vytvářel Berbrovi dostatečnou protiváhu a udržoval tak balanc?

"Ano. Jenže 3. května, kdy Peltu zatkli, se situace v českém fotbale zásadně změnila, což některým lidem zatím bohužel nedochází vůbec nebo velmi pomalu."

Prý jste se fotbalu nezastal?

"Já se ho zastal tím, že jsem na základě návrhů některých klubů, okresů a krajů podal kandidaturu na předsedu. Princip, kdy si někdo osobuje říkat "my" a myslet tím celý fotbal, je mi opravdu cizí. I proto do té volby jdu, aniž bych se před někým ohýbal."

Zejména na Moravě údajně často proskakují názory, že by se teď ještě nemělo volit vůbec, že je po Peltově zatčení situace příliš chaotická a nepřehledná. Že by dotyční zrušili hlasování úplně, je asi prakticky nemožné, ale mohou toreticky hlasovat negativně a zablokovat všechny kandidáty. Jak je to pravděpodobné?

"K tomu se těžko jakkoli vyjadřovat, byť tendence toho druhu jsem také zaznamenal. Řadě lidí vadí přehnaný časový tlak daný krátkostí termínů. A s jakým to bude výsledkem, to uvidíme."

Jak ukázala realita posledních dní, mezi vámi a Romanem Berbrem to probublává celkem zostra. Dokážete si tedy hypoteticky vůbec představit spolupráci předsedy Fouska s místopředsedou Berbrem?

"O tom bych vůbec nechtěl spekulovat."

No počkejte. Ale vy o výhru v předsednické volbě usilujete a asi si lze těžko představit, že by Roman Berbr v české komoře místopředsedou zvolen nebyl. Leda že by z volby odstoupil, jenže jak nedávno prohlásil, nic takového prý v úmyslu rozhodně nemá.

"Já také nemám v úmyslu z volby odstoupit, takže akceschopnost budoucího výkonného výboru musí posoudit sami delegáti."

Myslíte tím, že by se snad vrátil do hry požadavek, aby Roman Berbr nekandidoval do výkonného výboru FAČR vůbec? Tak jak údajně zazněl na zasedání majitelů prvoligových klubů? Dnes už ho ale nahlas opakuje víceméně jen Slavia ústy svého šéfa Jaroslava Tvrdíka…

"Účastníkem zmíněného jednání jsem nebyl, ale myslím, že pro Ligovou fotbalovou asociaci je to celkově vážná zkouška smyslu existence LFA a postoje profesionálního fotbalu ke kredibilitě sportu, do kterého vkládají stamiliony."