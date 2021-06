Fousek: Český fotbal je jako zaoceánský tanker. Šmicera bych rád viděl vedle sebe

Před čtyřmi lety se dokonce ve dvojích volbách postavil někdejšímu vedení fotbalové asociace, ale proti systému řízenému Romanem Berbrem neuspěl. Letos Petr Fousek kandiduje na předsedu FAČR znovu a má podstatně větší šanci uspět. "Z demokratičnosti voleb už by se nemělo nikdy slevit," říká Fousek v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Média o vás jako kandidátovi spekulovala už delší dobu, ale vy jste kandidaturu vyhlásil relativně nedávno. Váhal jste? Do jaké míry vás ovlivnil neúspěch před čtyřmi lety?

Důvěra médií mě těší. Je pravda, že z českého fotbalového prostředí jsem oslovován od loňského října. Kandidaturu jsem potvrdil až začátkem dubna, ale nemyslím, že termín rozhoduje. Musel jsem nejdříve dokončit pracovní misi v Řecku, kde jsem působil skoro tři roky jako expert FIFA a UEFA pro tamní fotbalový svaz, a po návratu do České republiky jsem se chtěl víc seznámit se situací tady.

Máte už jasnou představu, do čeho jdete? Že kandidujete proti systému, který tu bývalý místopředseda Roman Berbr a jeho předchůdci budovali více než dvacet let?

Reálie českého fotbalu znám obstojně. Jdu do toho proto, že jsem byl osloven řadou profesionálních i amatérských klubů a krajů i okresů v Čechách i na Moravě, a proto, že fotbal potřebuje pomoci."

Není pro vás odstrašujícím příkladem Ivan Hašek, který také měl nálepku reformního kandidáta a dokonce dokázal vyhrát, ale ve funkci vydržel pouze dva roky? Považujete proto za klíčové mít za zády silný výkonný výbor?

Nelze srovnávat Ivana Haška a mě, jde o jinou dobu, jiné situace, okolnosti, jiné lidi. Ale ocenil jsem, že mě Ivan Hašek v rozhovoru pro Aktuálně.cz podpořil. V případě zvolení bych si pochopitelně přál mít výkonný výbor složený pokud možno z těch, kteří sdílejí moji filozofii a program.

Když srovnáte prostředí tehdy a teď - je z něj cítit, že volby na okresech a krajích proběhly svobodněji?

Nepochybně. Z demokratičnosti voleb už by se nemělo nikdy slevit.

Poborský versus Fousek Před volební valnou hromadou FAČR redakce Aktuálně.cz oslovila oba kandidáty na předsedu, Karel Poborský na žádost nereagoval.

Na druhou stranu je pořád potřeba počítat s některými ne zcela transparentními praktikami - můžeme zmínit plánovanou schůzku na FAČR s kluby, které se měl zúčastnit pouze Karel Poborský. Poté, co vyšla najevo, jste reagoval poměrně ostře…

Je to úplně jednoduché - já jsem z důvodu nerovných podmínek silně kritizoval fakt, že zaměstnanec asociace svolává na svazovou půdu schůzku pouze pro jediného kandidáta Karla Poborského, který je navíc také zaměstnanec asociace. To se prostě nemůže stát. Až poté, co byli pozváni i další kandidáti na všechny funkce, teprve pak se schůzka stala legitimní a proběhla korektně.

Kritici vám vyčítají, že z prostředí FAČR jste vzešel i vy. Nemůže to pro vás být nevýhoda?

Ano, zaregistroval jsem snahu o nálepkování různého druhu. Já vnímám jako svoji výhodu fakt, že jsem v asociaci prošel řadou pozic včetně generálního sekretáře, znám detailně chod asociace a koneckonců mě to přivedlo až k expertním zkušenostem, které využívá FIFA a UEFA. Je na voličích, zda budou naslouchat nějakým populistickým účelovým komentům, nebo to budou brát jako klad.

Z boje o předsednický post odstoupil Vladimír Šmicer. Znamená to, že jste s Fevolucí dospěli k dohodě, o které se už delší dobu mluvilo?

Petr Fousek Narozen: 19. listopadu 1962 v Praze Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Funkcionářská kariéra: předseda futsalové komise ČMFS (1990-2001), tiskový mluvčí a vedoucí mezinárodního oddělení ČMFS (1995-96), generální sekretář ČMFS (2001-07), člen futsalových komisí UEFA (od 1994, byl i místopředsedou a předsedou) a FIFA (1998-2016), člen expertního týmu ČOV (2012-16), šéf organizačního výboru ME do 21 let v Česku v roce 2015, konzultant UEFA a FIFA v Řecku (2017-2021). Zajímavost: kandidaturu na předsedu svazu zvažoval již v roce 2011, nakonec ale kvůli nejednotě v domácím fotbalovém hnutí nekandidoval.

S Vladimírem Šmicerem komunikuji kontinuálně od svého návratu z Řecka počátkem roku, shodujeme se dlouhodobě v tom, že český fotbal je třeba změnit. Vláďa šel svojí cestou Fevoluce, já jsem šel zase svojí cestou. Odstoupení Vládi z kandidatury a toho, že mě podpořil, si pochopitelně vážím. Bez racionálního základu by k tomu ale ani on, ani Fevoluce asi nepřikročili, převážil vyšší princip.

Co jste říkal jeho poměrně emotivnímu vzkazu v debatě České televize?

Vláďa chtěl vyslat fotbalu i veřejnosti jasný a důrazný signál, aby každý natvrdo pochopil, o co v těchto volbách jde - fotbal buď bude pokračovat v dosavadní cestě, možná s kosmetickými změnami, nebo se vydá podstatně jiným směrem.

Má Vladimír Šmicer v boji o post místopředsedy za Čechy vaši podporu?

Vláďa Šmicer se za posledních sedm měsíců intenzivně věnoval českým regionům. Myslím, že v české komoře skoro není okres, kde by nebyl a nevysvětloval, proč se fotbal má vydat jinudy. Dneska také čelí tendenčnímu nálepkování, protože změna je na mnohé funkcionáře strašně rychlá. Český fotbal je mnohdy jako zaoceánský tanker, trvá dlouho, než se pootočí…Já kandidaturu Vládi Šmicera hodnotím jako velice silnou a zasluhující si podporu. V případě svého zvolení bych ho vedle sebe rád viděl, ale zatím jsme jenom kandidáti.

Jak hodnotíte svého protikandidáta Karla Poborského?

S Karlem se stejně jako s Vláďou známe dlouho, já jsem přišel jako elév na asociaci a oni dva do národního mužstva, absolvovali jsme společně bezpočet reprezentačních akcí. Karel je hráčské jméno a nepochybně mu sedí víc sportovní oblast. Teď se pustil směrem k území, který je dle mého celoživotního přesvědčení vyhrazeno profesionálním funkcionářům znalým celé problematiky, a tam se určitě cítím zkušenější. Je nutné zdůraznit, že každý z nás představuje jiný směr budoucnosti českého fotbalu. To už zdaleka není jen o Karlovi a o mně, ale i o našich zastáncích a podporovatelích. Proto rozhodně neakceptuji, když se někdo pokouší hnutí lacině vsugerovat, že Karel má údajně lepší kontakty v politice, ve finančních kruzích nebo že má konkrétnější program.

Co jste říkal tomu, že ho podpořila Sparta? Jednal jste s ní?

Sešel jsem se s Františkem Čuprem, několikrát jsem jednal i s Dušanem Svobodou, protože Sparta v jeho osobě také drží předsednictví v LFA, a avizoval jsem připravenost setkat se s panem Křetínským. Respektuji právo každého klubu podpořit kohokoliv. Myslím, že velký počet lidí v českém fotbale do určitého momentu uvažoval o konsensuálním řešení, ale vzhledem k rozdílnosti zájmů i názorů to asi není možné.

Naopak vás stejně jako před čtyřmi lety podpořila Slavia, byť se spíš čekalo, že podpoří "svého" Vladimíra Šmicera. Berete to jako projev důvěry? Máte pocit, že je v zákulisí silnější, než byla před čtyřmi lety?

Myslím, že Slavii šlo a jde hlavně o to, aby český fotbal nastoupil reformní cestu, a proto mě podporovala už před čtyřmi lety. Jinak konkrétní výběr její podpory je otázka pro Slavii, ale já si jejího rozhodnutí vážím, stejně jako dalších klubů, krajů a okresů, které mě podpořily. Zákulisí nehodnotím, za Slavii hovoří fakta - její mistrovské tituly, národní pohár a evropské poháry a jak říká stará pravda, nejlepší diplomacie se dělá na hřišti.

V případě že vyhrajete a převezmete klíče od Strahova: co uděláte jako první?

Začnu tvrdě pracovat.

A konkrétně? Začnete třeba ekonomickým auditem?

Údajně stávající vedení přislíbilo na závěr svého mandátu finanční a personální audit, ale nevím, v jakém je to stadiu… Nespekulujme dopředu, ale nový výkonný výbor se jistě rychle zorientuje v právní i finanční oblasti, ať už se jedná o samotnou asociaci či další věci, a bude-li třeba, na fakta nepochybně zareaguje.