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Sport

Fotbalovým MS otřásl hrůzný nález: u Íránců objevili mrtvolu v pokročilém stadiu rozkladu

Jiří Škuba
Jiří Škuba
Jiří Škuba

V kufru auta zaparkovaného poblíž stadionu, kde v Mexiku trénuje íránský fotbalový tým, bylo nalezeno tělo v pokročilém stadiu rozkladu. O šokujícím nálezu informovali novináři agentury AFP, kteří byli policejnímu zásahu přítomni.

FIFA World Cup 2026 - Team Iran arrives at Tijuana for World Cup
Příjezd íránských fotbalistů do dějiště MSFoto: REUTERS
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Reportéři v pátek sledovali, jak specialisté v bílých oblecích na parkovišti supermarketu přímo naproti stadionu Caliente v Tijuaně otevírají kufr šedého SUV s kalifornskými poznávacími značkami a z úložného prostoru vyndávají tělo neznámého muže.

Státní zastupitelství v Tijuaně uvedlo, že tělo objevili místní strážníci. „Při prohlídce vozidla policisté našli v kufru tělo zabalené v černém plastovém vaku. Zemřelý muž jevil známky násilí,“ uvedl mluvčí a dodal, že auto bylo na parkovišti pravděpodobně od středy.

Teploty ve městě v posledních dnech dosáhly až 28 stupňů Celsia, přičemž v zamčeném autě mohou teploty dosahovat až šedesáti stupňů. Tělo tak bylo v pokročilém stadiu rozkladu.

Mexiko trápí konflikty mocných drogových gangy a vykazuje jeden z nejvyšších počtů vražd na světě. Obvzlášť Tijuana, která leží na hranici se Spojenými státy, je nebezpečná, v roce 2025 zde bylo podle oficiálních statistik zaznamenáno více než 1200 vražd. 

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Írán, jehož účast na fotbalovém mistrovství světa je poznamenána konfliktem se Spojenými státy, plánoval uspořádat tréninkový kemp v Arizoně, ale kvůli neustávajícím vojenským operacím se přesunul do Mexika.

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