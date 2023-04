Fotbalový reprezentant byl zatčen, sexuálně obtěžoval studentku na školním výletě

Izraelský fotbalový reprezentant Boris Klaiman je podezřelý, že sexuálně obtěžoval sedmnáctiletou studentku. Dvaatřicetiletý brankář byl zatčen, jeho řecký klub Volos ho okamžitě vyřadil z kádru a podniká kroky k rozvázání smlouvy.

K incidentu mělo podle výpovědi dívky, kterou učinila na policejní stanici, dojít v úterý po jedné hodině ráno ve VIP zóně klubu v centru Atén.

Klaiman, jenž v podniku dlel se svým spoluhráčem Rodrigem Escovalem, se snažil studentce, která byla v řecké metropoli se školou na výletě, sahat přes sukni na pozadí.

Mladá žena se vůči jeho chování ohradila a odešla. Později se do klubu vrátila, aby se shledala se svými přáteli, ale brankář ji znovu sexuálně obtěžoval. Nepřestal ani poté, co mu oznámila, kolik jí je let.

Dívka následně vyhledala policii a Klaimana označila jako pachatele. Policie navíc u fotbalisty, který za mládežnické reprezentace Izraele odchytal přes třicet zápasů a jeden start si připsal i v seniorském A-týmu, našla drogy, zadržela ho a umístila do vazby.

Rodák z Ukrajiny, odkud však do Izraele s rodiči emigroval, když mu bylo pouhých deset měsíců, obvinění popřel. Přesto s ním Volos, aktuálně šestý celek řecké Superligy, přestal počítat.

"Z rozhodnutí prezidenta klubu Achillease Beose byli Boris Klaiman a Rodrigo Escoval vyřazeni z týmu a byl zahájen proces k ukončení jejich kontraktů," uvedl klub v prohlášení.

Klaiman působil ve Volosu třetí sezonu, v aktuálním ročníku chyběl ze třiceti ligových zápasů jen v jediném. Předtím chytal v Izraeli za Hapoel Tel Aviv a Beitar Jeruzalém, před příchodem do Řecka nastupoval dva roky na Kypru za Paralimni.