Brankář Vaclík po půl roce skončil v Huddersfieldu a bude volným hráčem

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík po půl roce skončil v druholigovém anglickém Huddersfieldu. Čtyřiatřicetiletému reprezentantovi na konci června vyprší smlouva a stane se volným hráčem. Vaclík se s Huddersfieldem rozloučil na sociálních sítích, konec v klubu potvrdil i ČTK.

Vaclík do Huddersfieldu přestoupil na konci ledna z Olympiakosu Pireus. Ve druhé anglické lize odchytal 13 utkání a pomohl "Teriérům" k 18. místu v tabulce Championship a záchraně. Závěrečné tři zápasy sezony ostravský rodák strávil na lavičce náhradníků.

"Splnilo to moje očekávání. I když to bylo jenom pár měsíců, tak jsem si to moc užil. Skvělí lidé ať už v kabině nebo okolo týmu. Krásná fotbalová kultura se vším všudy a jsem moc rád, že jsem si mohl v Anglii zachytat," napsal Vaclík pro ČTK.

Huddersfield byl Vaclíkovým čtvrtým zahraničním angažmá. V letech 2014 až 2018 třiapadesátinásobný reprezentant nastupoval za Basilej a získal s ní tři tituly. Se Sevillou, kde strávil tři roky, jako náhradník vyhrál Evropskou ligu. V Česku chytal nejvyšší soutěž za Spartu a Žižkov.

"Teď už jsem v Řecku. Nachystáme všechno na stěhování a začátkem června se s rodinou přesuneme do Čech. Věřím, že agent už moje další angažmá řeší," dodal Vaclík.