Fotbalová Sparta má blízko ke svému auditorovi. Pojítkem je Dušan Svoboda

Ve fotbalové Spartě se trenéři mění i dvakrát do roka. Zato auditora svých účetních závěrek mají letenští už třináct let stejného. Nebylo by to nic obzvlášť pozoruhodného, kdyby společnost AC Sparta Praha fotbal a skupinu, do níž patří auditorská firma, nespojovala jedna osoba: klubový funkcionář Dušan Svoboda.

Praha - Personální propojení mezi klientem a auditorem, jaké funguje v případě Sparty a jejího auditora, je přinejmenším neobvyklé. Propojujícím článkem mezi oběma stranami je Dušan Svoboda, druhý muž fotbalového klubu. S informací přišly Hospodářské noviny. Zrazená revoluce? Tajný pakt Křetínského s Berbrem má do role šéfa fotbalu vynést kandidáta Malíka Luděk Mádl číst více Svoboda je dlouholetým přítelem šéfa Sparty Daniela Křetínského, jinak většinového majitele energeticko-průmyslové skupiny EPH. Ve fotbalovém prostředí je chápán jako miliardářův "náměstek". Z tohoto titulu Svoboda sedí už od roku 2004 v představenstvu Sparty. Několik let zároveň vede Ligovou fotbalovou asociaci, která sdružuje kluby ze dvou nejvyšších soutěží. Bývalý Křetínského spolužák však současně vystupuje také jako vedoucí partner poradenské skupiny FSG Group. Ta zastřešuje několik dalších společností, včetně auditorské FSG Finaudit, která ověřuje účetnictví Sparty. Na webových stránkách FSG Group se audit nabízí společně s dalšími službami, jako je daňové nebo manažerské poradenství. Svoboda na dotaz HN popřel, že by mohl audit Sparty nějak ovlivňovat. Zdůraznil, že FSG Group s firmou FSG Finaudit pouze sdílí marketingové náklady a on sám v auditorské firmě nemá majetkový podíl. "Jediné, co mě k ní pojí, je přátelství s Jakubem Šteinfeldem," odkázal na svého kolegu. Ten je sice v obchodním rejstříku zapsán jako jediný majitel FSG Finaudit, zároveň ale společně se Svobodou figuruje ve vedení FSG Group a v dalších spřízněných firmách. "Dlouhodobě auditujeme společnosti navázané na EPH a skupinu J&T," zdůvodnil Šteinfeld, proč FSG Finaudit spolupracuje se Spartou. Připomněl, že firma auditovala klubové finance ještě předtím, než ji Křetínský ovládl. "Není na tom nic neobvyklého," dodal Šteinfeld. Křetínský se k dotazům HN nevyjádřil. Auditor by však měl být z podstaty nezávislý na klientovi, protože jeho výrok dodává ověřovaným hospodářským výkazům punc věrohodnosti. Do finančních výsledků přitom auditor nezasahuje, pouze navzájem kontroluje jednotlivá data a potvrzuje, že účetní závěrka podává "věrný a poctivý obraz" hospodaření auditované společnosti. Ověřuje také další informace z výročních zpráv a o vztazích mezi propojenými osobami. Podle Komory auditorů ČR, která ze zákona sdružuje auditory a kontroluje jejich činnost, se nedá v případě Svobody a společnosti FSG Finaudit bezprostředně určit, zda hrozí konflikt zájmů. "Auditor je povinen dodržovat etický kodex, který obsahuje požadavky na to, jak se má auditor v situacích ohrožujících jeho nezávislost zachovat. Bez znalosti konkrétní situace však nelze činit závěry o porušení etického kodexu," uvedla Athina Lérová z Komory auditorů ČR. Šestnáct rozhněvaných mužů. Křetínský přijel o pár minut pozdě, z auta vyskočil na přechodu prohlédnout galerii Větší evropské fotbalové kluby si nechávají účetnictví ověřovat světovými auditorskými značkami. Například Real Madrid nebo Juventus Turín kontroluje skupina EY, Manchester United se dohodl s PricewaterhouseCoopers (PwC), Borussia Dortmund povolala KPMG a Ajax Amsterdam zase Deloitte. Tato globální skupina audituje také účetnictví hlavního pražského rivala Sparty: společnost SK Slavia Praha - fotbal. V nejvyšší tuzemské lize je to ovšem výjimka, která souvisí s tím, že Deloitte v Česku spolupracuje s vlastníkem Slavie, čínskou společností CEFC. Nechat si ověřit výkazy auditorem jsou povinny všechny větší firmy. Zákon o účetnictví stanoví, že nezávislého auditora si musí najmout akciové společnosti, které mají aktiva alespoň 40 milionů korun nebo roční obrat 80 milionů korun či v průměru nejméně 50 zaměstnanců.

autor: Tomáš Pergler | před 5 minutami

