Fotbalový idol omylem ukázal nahou přítelkyni. Aspoň svět ví, jak je skvělá, řekl

Německý fotbalový mistr světa Andreas Brehme se postaral o pořádné pobavení. Střelec vítězného gólu z finále šampionátu v roce 1990 totiž omylem ukázal při nahrávání videovzkazu svou nahou přítelkyni Susanne Schaeferovou.

Brehme je díky penaltě, kterou před 33 lety rozhodl pět minut před koncem finále mistrovství světa proti Argentině, v Německu pořád národním hrdinou.

A stejně jako řada jiných bývalých sportovců občas vyhoví prosbám, aby poslal fanouškům osobní vzkaz k narozeninám či podobným událostem.

Když jeden takový vzkaz někdejší skvělý obránce nahrával přes aplikaci WhatsApp, vyrušil ho hluk. Brehme se podíval přes pravé rameno a zjistil, že do místnosti vstoupila jeho neoděná přítelkyně.

Displej telefonu ale jeho pohyb kopíroval a Brehme tlačítko, jímž se zároveň nahrává i odesílá, pustil příliš pozdě a video nezadržitelně putovalo do světa.

"Zjistili jsme to, až když nám volalo čím dál víc přátel. Nemám tušení, proč se to objevilo zrovna teď. Někdo to musel zveřejnit, tehdy jsem si ani neuvědomil, že jsem to poslal," citoval dvaašedesátiletého Brehmeho německý deník Bild.

Video, na které se můžete podívat zde, totiž bylo nahráno už dřív. "To bylo loni v létě na dovolené u Gardského jezera," vybavila si Schaeferová.

Z toho, že ji během pár hodin viděly neoděnou miliony lidí, si těžkou hlavu nedělala. "Vždyť o co jde? Podobně mě může někdo vidět, když se převlékám na pláži. Nebo v sauně. Smějeme se tomu a já škádlím Andyho, že je můj expert na sociální sítě," brala všechno s humorem šestapadesátiletá Schaeferová.

A někdejší obránce Bayernu Mnichov a Interu Milán si nakonec u své milé šplhl. "Aspoň teď celý svět ví, jak skvělou ženu mám," složil jí kompliment.

Přesto dvojnásobný mistr Německa a šampion Itálie dodal: "Nemělo se to stát, ale můžu se smát jen sám sobě. Příště nechám Susanne, ať to natočí."