Česká jednička Kovář odchází z Leverkusenu do nového angažmá, píší v Německu

Fotbalový brankář Matěj Kovář má podle časopisu Kicker velmi blízko k přestupu z Leverkusenu do PSV Eindhoven. Německý magazín na svém webu uvedl, že kluby se již dohodly na podmínkách transferu.

Pětadvacetiletá česká reprezentační jednička by měla do Nizozemska odcestovat na zdravotní prohlídku a poté s tamním šampionem podepsat smlouvu.

Podle Kickeru PSV zaplatí Leverkusenu za Kováře fixní částku pět milionů eur (123 milionů korun), další dva miliony eur (49 milionů korun) by pak mohl přidat prostřednictvím bonusů. Německý vicemistr si údajně také pojistil podíl z případného dalšího prodeje.

Kovář přestoupil do Leverkusenu předloni v létě z Manchesteru United poté, co v předešlé sezoně hostoval ve Spartě, které pomohl k ligovému titulu. V německém klubu plnil český reprezentant roli brankářské dvojky za Lukasem Hradeckym, chytal nicméně v evropských pohárech včetně Ligy mistrů.

V Eindhovenu by měl zaujmout pozici jedničky. Pokud se přestup úspěšně uzavře, stane se Kovář druhým českým gólmanem, který v krátké době zamíří do špičkového klubu nizozemské ligy. Na roční hostování do Ajaxu Amsterodam z Liverpoolu odešel Vítězslav Jaroš.

Kovář v posledním roce pod trenérem Ivanem Haškem dělal jedničku v reprezentaci, nechyběl ani v jednom letošním utkání národního týmu. Celkem si dosud za české A-mužstvo připsal 13 startů.