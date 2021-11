Fotbalovou Opavu se chystá koupit firma Marlenka. Chce do ligy a Coufalovu akademii

Město Opava, které vlastní 99,25 procenta akciové společnosti Slezský fotbalový club, dostalo oficiální nabídku společnosti Marlenka na finanční partnerství. Pokud výrobce medových dortů splní nastavené cíle spolupráce, bude chtít od radnice odkoupit majoritní podíl akcií.

"Mám radost z toho, že několikaměsíční jednání skončilo zasláním nabídky, kterou již projednalo společně se zástupcem společnosti Marlenka Nshanem Avetisjanem vedení města, a v tuto chvíli budu seznamovat s nabídkou všechny zastupitelské kluby v rámci opavského zastupitelstva," řekl náměstek primátora Petr Orieščík, pod něhož SFC Opava spadá.

Společnost Marlenka v nabídce garantuje po dobu tří let finanční zajištění fungování akciové společnosti SFC Opava. Dále nabízí vybudování mládežnické akademie ve spolupráci s českým reprezentantem Vladimírem Coufalem s tím, že se zaměří i na ženský fotbal. Firma chce investovat do klubu a posunout ho do Fortuna:Ligy, zlepšit herní progres a celkovou prestiž žlutomodrých barev.

"V případě, že společnost Marlenka splní výše uvedené body, chce od města Opavy odkoupit plný balík akcií a stát se tak majoritním akcionářem," dodal Orieščík.

Pro fanoušky Opavy je to velmi vítaná zpráva. SFC si v posledních sezonách procházel těžkým obdobím, A-tým se potýkal se špatnými výsledky a ani atmosféra uvnitř klubu nebyla optimální. Veškeré problémy pak vyvrcholily letošním sestupem do druhé ligy, když žlutomodří získali ve 34 zápasech pouhých 17 bodů.

V červnu se do Opavy vrátil sportovní ředitel Jaroslav Kolínek a začal budovat nový tým, který by měl být nyní, po vstupu silného finančního partnera, připraven bojovat o návrat do Fortuna:Ligy. Změna vlastníka by měla navíc vést i k utlumení vlivu Miroslava Ozaniaka, minoritního akcionáře a bývalého spolupracovníka Romana Berbra.

Marlenku začal vyrábět rodilý Armén Gevorg Avetisjan, který v roce 1995 kvůli karabašské válce přesídlil do Česka. Kvůli finanční nouzi začal v roce 2002 péct dorty podle tradiční rodinné receptury a prodávat je do místních kaváren ve Frýdku-Místku a Ostravě.

V návaznosti na první drobné úspěchy rozjel v roce 2003 ve Frýdku-Místku sériovou výrobu, přičemž dort pojmenoval po své matce a dceři. Posléze se začaly vyrábět i další související produkty - medové kuličky, rolády, snacky, napoleonky nebo další arménský zákusek pachlava.

Zatímco na začátku firma vykazovala jediného zaměstnance, nyní v moderní továrně připravuje tradiční arménské lahůdky přibližně 300 zaměstnanců. Loni se zde vyrobilo asi 2,5 milionu dortů a osm milionů souvisejících produktů, které se vyvážejí do 52 zemí světa. Celkové tržby firmy Marlenka International dosáhly v roce 2018 částky 590 milionů.