Fotbal

"Fotbalovostí je nepřehrajeme." Čeští obránci se rozplývali nad vlastním výkonem

ČTK ČTK
před 29 minutami
Češi v kvalifikaci o mistrovství světa remizovali 0:0 s favorizovanými Chorvaty a přišli o reálnou naději na přímý postup, kouč Ivan Hašek ale své svěřence pochválil za bojovný výkon. Zářila zejména obrana.
Martin Vitík v hlavičkovém souboji
Martin Vitík v hlavičkovém souboji | Foto: Reuters

Ivan Hašek (trenér Česka): "Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Byl to naprosto vyrovnaný zápas, bojovný. Hráčům nemůžu vůbec nic vyčíst, protože jeli nadoraz, odmakali to poctivě. Musím říct, že soupeř byl vyrovnaný, bohužel jsme nedosáhli na vítězství. Největší odměna je, že lidi po zápase zůstali a hráčům poděkovali. Myslím, že si to hráči zaslouží, protože opravdu podali velmi dobrý výkon. Hrábli si na dno. Musíme vyhrát zbývající dva zápasy. Teď se musíme připravit na další hodně těžký zápas na Faerských ostrovech, který nás čeká v neděli."

Zlatko Dalič (trenér Chorvatska): "Utkání bylo těžké a plné soubojů, jak jsme očekávali. Měli jsme proti sobě silného, bojovného protivníka. V prvním poločase se nám nepodařilo plnit věci, které jsme si řekli. Češi byli lepší. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, soupeři trochu docházely síly. Bohužel se nám nepodařilo naše šance proměnit. Bod, který jsme získali, je ovšem cenný. Máme vše ve vlastních rukou. Nesmíme ale polevit a považovat to za hotovou věc."

Vladimír Coufal (obránce Česka): "Musíme si cenit bodu se skvělým týmem, s vicemistry světa, na posledním šampionátu byli třetí. Všichni víme, jaký mají Chorvaté tým. Nicméně bod je pro nás málo. Škoda, že jsme tam něco nedotlačili. Ale jsem hrdý na kluky, na celý tým, na realizák, jak jsme se na to připravili. Myslím si, že se dnes nemáme za co stydět. Po tom průběhu asi zasloužená remíza. Markantní rozdíl oproti zápasu v Chorvatsku."

Martin Vitík (obránce Česka): "Myslím, že je to cenná remíza s ohledem na to, proti komu jsme hráli. Jsou devátí v žebříčku FIFA, medailisté z mistrovství světa. Chtěli jsme dnes vyhrát, ale musíme si uvědomit, proti komu jsme hráli."

Ladislav Krejčí ml. (obránce Česka): "Musím pochválit celý tým, jak bojovně a se všemi silami bránil od první do poslední minuty. Věděli jsme, že pokud chceme mít šanci, tak jedině přes kvalitní defenzivu. Čekat třeba na šanci, která může přijít. Nevím, jestli nějaká stoprocentní přišla. Pro nás je to určitý impulz. Jestli chceme hrát proti těm nejlepším týmům, musíme předvádět tyto výkony. Víme, že fotbalovostí je přehrávat nebudeme, ale takovouhle prací se můžeme probojovat k vítězství. Dnes se to bohužel nepodařilo, ale jsem pyšný na to, co jsme předvedli."

 
