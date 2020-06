Fotbalové Znojmo je blízko krachu. Zoufalý majitel chce získat peníze prodejem šál

Ekonomická situace po koronavirových opatřeních dopadá i na sportovní organizace. Do vážných potíží se dostal tradiční fotbalový klub ze Znojma. Dlouholetý účastník druhé ligy se snaží odvrátit pád do krajského přeboru prodejem šál.

Před sedmi lety Znojmo prožívalo nejzářivější okamžiky klubové historie. Postoupilo do nejvyšší české soutěže a navzdory očekáváním tým z města s 33 tisíci obyvatel dlouho bojoval o udržení v první lize. Nakonec klub, za který tehdy nastupovali třeba Marek Heinz či Petr Drobisz, sestoupil až kvůli porážce v posledním kole s Duklou 0:2.

Nyní ale celek z Jižní Moravy balancuje nad ekonomickou propastí. Pád do ní by znamenal sešup až do přeboru. Proto se vedení rozhodlo spustit crowdfundingovou kampaň, pomocí které chce sehnat část prostředků na provoz prodejem šál.

"Zkoušíme veřejnost, abychom u nás udrželi alespoň třetí ligu a nemuseli jít hrát krajský nebo dokonce okresní přebor," přiznává majitel Jiří Tunka.

Dlouhodobé problémy i koronavirus

Současný šéf působí v klubu delší dobu, loni v zimě se dokonce stal jediným akcionářem. Tehdy se Znojmo zachraňovalo ve druhé lize, o kterou ale stejně jako o tu první přišlo až v posledním kole sezony.

Vedle sportovních problémů navíc přišly i trable ekonomické, dílem i kvůli údajné sázkařské aféře kolem přípravných zápasů v loňské zimě. Byť nakonec žádné obvinění nepadlo a kauza vyzněla do ztracena, majitel ztrátu na dotacích a sportovních kontraktech vyčíslil na deset milionů korun.

Zatím neúspěšnou snahu o ekonomickou stabilizaci klubu navíc torpédovala jarní celosvětová pandemie koronaviru, která zasáhla Tunkovo podnikání, neboť jeho firmy působí v dopravě a cestovním ruchu. A tak jsou ohroženy i peníze, které sám do rozpočtu vkládal.

"Jsem jediný akcionář klubu a také pociťuju kvůli koronaviru obrovské finanční ztráty ve svém podnikání. Dostáváme se sami do finančních problémů a nemáme z čeho klub táhnout," tvrdí Tunka. Už dříve několikrát žádal o podporu město a sháněl partnery pro vstup do znojemského fotbalu, ale zatím neúspěšně.

"Od města jsme na třetí ligu nedostali ani korunu. Nikdo nám nedal peníze. Pokud to nebudu financovat já ze svého, a už mi na to opravdu moc peněz nezbývá, budou nám chybět miliony," odhaduje Tunka vyhlídky klubu, jehož sezonní rozpočet se pohybuje mezi čtyřmi až šesti miliony korun.

"Letos město nedalo naší akciové společnosti žádnou dotaci, a to z důvodu, že jsme měli přibližně čtrnáct dní po splatnosti dluh, který nebyl vyšší než dvacet tisíc. Bylo to strašně tvrdé, ale město takovým způsobem postupuje už přes dva a půl roku vůči fotbalu. Zdá se mi, že fotbal chtějí utlumit," říká Tunka.

Město se ale brání. "Bezdlužnost vůči městu a jeho příspěvkovým organizacím je jednou ze zásadních podmínek pro udělení dotace," sdělilo v tiskové zprávě důvod, proč klub dotaci nedostal. Navzdory administrativní chybě v žádosti navíc výjimečně podpořilo mládežnickou organizaci dotací ve výši 1,8 milionu korun. Prvnímu týmu ale výjimku neudělilo.

Zachrání Znojmo šály?

Aby alespoň částečně naplnil klubovou pokladnu, rozhodl se Tunka společně s vedením a hráči prodávat šály s cílem vybrat peníze na provoz. "Dohodli jsme se, že zkusíme oslovit veřejnost, jestli by nám nepomohla. Každá koruna je pro nás teď důležitá. Budeme bojovat za to, abychom klub udrželi," dodává.

Podle pondělního prohlášení už se finančně do akce zapojili i samotní hráči a členové realizačního týmu. Například záložník František Malár přispěl bezmála 19 tisíci korun a trenér Jan Volf dokonce 105 tisíci korun.

Kvůli mnohamilionovým nákladům ale znojemský klub počítá s tím, že bude muset sehnat peníze i jinde. Majitel Tunka například plánuje znovu navázat jednání o pomoci od města, i když si sám dává jen malé naděje na úspěch.

"Ve čtvrtek budu mluvit s panem starostou a zkusím to s ním projednat. Mám ale obavy, že se na jeho postoji nic nezmění," odhaduje Tunka.

Ostatně město už svůj postoj deklarovalo v úterním prohlášení. "Prioritou je pro radnici mládežnický sport. Profesionálním sportovcům žádnou mimořádnou pomoc nechystáme, těm by měla pomoci vláda," uvedla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Co se týče státní pomoci, mohli by se znojemští fotbalisté obrátit na nově vyhlášený program COVID-Sport, který v úterý představil šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Konkrétní podmínky pomoci se ale ještě vyjasňují a první finance by mohly sportovní organizace dostat až v průběhu července. Na celou republiku je přitom vypsán balík pomoci ve výši jedné miliardy korun.

"Budeme usilovat o peníze i na celostátní úrovni, ale společně s námi ty peníze budou potřebovat stovky klubů," říká Tunka.

Záchranu klubu považuje za svoji prioritu především proto, že se cítí být lokálním patriotem a místní sportovní celky podporuje dlouhodobě. "Vždycky jsem podporoval sport. Jsem Znojmák, a proto Znojmo podporuju," doplňuje.