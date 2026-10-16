Fotbalové Ústí baví celý svět. O boji trenéra s vnadami reportérky píše i New York Post

Je asi těžko představitelné, že by velké zahraniční portály psaly o fotbalovém týmu z Ústí nad Labem. Opak je ale pravdou. Po nedávné prohře Viagemu se na klubových sociálních sítích objevil rozhovor, ve kterém trenér David Oulehla statečně bojuje s tím, aby pohlédl na vnadnou a odvážně oblečenou reportérku Sabinu Jakšovou.
Z videa se stal celosvětový hit, o kterém píšou v Anglii, USA nebo až v Austrálii.
Po domácí prohře proti Opavě si trenér Viagemu Oulehla určitě nemyslel, že se stane terčem světových médií. Jenže poté, co byl rozhovor, ve kterém ho zpovídala mladá reportérka Jakšová, zveřejněn na sociální síti TikTok, se z Oulehly stala virální hvězda.
Během celého rozhovoru se totiž na Jakšovou ani jednou nepodíval a pohledu na ni se přímo vyhýbal. Video už na TikToku viděly dva miliony lidí a necelých 37 tisíc diváků mu dalo like.
„Vypadá to, že za kamerou stojí jeho manželka,“ zněl jeden z trefných komentářů.
Vtipného videa si po reakcích na sociálních sítích začala všímat i velká zahraniční média. Konkrétně například britské deníky The Sun a Daily Mail, australský web news.com.au a Ústí se dostalo až za Atlantický oceán. O rozhovoru informoval i americký deník New York Post.
„Český fotbalový trenér se stal virálním díky svému ‚boji‘, při kterém se snažil ani nepohlédnout na atraktivní reportérku,“ napsal Daily Mail v titulku svého článku.
Takový formát rozhovoru ale u klubu Viagem Ústí nad Labem určitě není ojedinělý. Videa s atraktivními a odvážně oblečenými reportérkami patří ke guerillovému marketingu ústeckého klubu. Někomu to přijde vtipné, ale například zastupitel města Jan Hrouda považuje podobný obsah za „mnohdy až odpudivý“.
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