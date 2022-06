Přes den fotbal, večer degustace. Čeští vinaři ovládli Euro, Lafata pomohl i nůžkami

Zatímco česká fotbalová reprezentace bojuje v zápasech Ligy národů, evropští vinaři si uspořádali svůj šampionát na jižní Moravě. Češi došli bez porážky až do finále, v něm rozstříleli Slovince a poprvé získali titul mistrů Evropy. Turnaj, který se hraje už od roku 2010, měl i mimo hřiště bohatý doprovodný program včetně degustace vín.

Čeští vinaři si na evropském šampionátu, který se hrál od středy do soboty ve Znojmě, Mikulově a v Uherském Hradišti, ve skupině poradili s Maďarskem, Portugalskem i s Rakouskem a s plným počtem bodů prošli do semifinále. V druhé skupině hráli Slovinci, Němci, Italové a Švýcaři.

Semifinálový duel s Němci měl bezgólový průběh a Češi postoupili až po penaltách. Ve finále proti Slovinsku se rozjeli po remízovém poločase a nakonec vyhráli jednoznačně 6:1.

"Je to obrovský úspěch. Turnaj se hraje od roku 2010, my jsme se poprvé účastnili před čtyřmi lety ve Slovinsku a byli jsme třetí. Doma jsme měli ty nejvyšší ambice a dopadlo to nejlépe, jak mohlo," hodnotí spokojeně prezident českého reprezentačního výběru Stanislav Tkadlec.

Ten vedl zároveň i organizační výbor turnaje a neřešil pouze fotbal. Euro vinařů je totiž pokaždé spojeno s doprovodným programem zahrnujícím konference, přednášky a pochopitelně ochutnávku vín.

"Také po této stránce se turnaj vydařil, alespoň podle reakcí ostatních týmů a Roberta Lönarze, prezidenta 'vinařské UEFA'. Někdo vzal turnaj velmi vážně, Němci dorazili s třiceti hráči na soupisce a deseti členy realizačního týmu. Byli organizovaní i mimo hřiště, čímž nám velmi pomohli," zmiňuje Tkadlec.

Ukočírovat jiné výpravy nebylo vždy lehké. "Každý měl svého průvodce, ale některé týmy si trochu dělaly, co chtěly. Například Portugalci občas více projevili svůj temperament," usmívá se šéf organizačního výboru.

Významem akce je vedle zápolení na hřišti navázání kontaktů mezi vinaři, výměna zkušeností. "Každý večer jsme měli společný program, kdy jsme ochutnávali vína ze všech osmi zemí. Měli jsme připravené přednášky o vínu na různá témata, pro týmy i pro pozvané studenty z několika vinařských univerzit," popisuje Tkadlec.

Po večerní degustaci se týmy musely dát dohromady před dopoledními zápasy. Medailisté odehráli pět utkání ve čtyřech dnech. Hrálo se podle klasických fotbalových pravidel, jen s neomezeným počtem střídání a kratším hracím časem 2×30, ve finále 2×40 minut.

"Časově to bylo uzpůsobené, aby se program dal zvládnout. Ale pak už záleží na každém jedinci. Je to i o partě, která se vždy tmelí u skleničky. Co jsem měl možnost slyšet, některé týmy to vzaly zodpovědně i ve večerních hodinách," říká s úsměvem Tkadlec.

Každý hráč na Euru musel být registrovaný u evropské fotbalové unie vinařů UENFW, přičemž při zápisu měl doložit, že skutečně pracuje ve vinařském sektoru. Nad tento rámec mohl každý tým registrovat také jednoho bývalého fotbalistu nebo veřejně známou osobnost.

Češi na tato místa doplnili někdejšího reprezentanta a kanonýra Davida Lafatu společně s televizním komentátorem Jaromírem Bosákem.

"S Davidem jsme byli domluveni už před dvěma lety, kdy se mělo Euro původně konat, než se kvůli koronaviru přesouvalo. Svůj zájem letos potvrdil a pomohl nám ve dvou zápasech," upřesňuje Tkadlec.

Nůžkami těsně před koncem vystřihl šestinásobný nejlepší střelec české ligy vítězství 3:2 nad Rakouskem ve skupině, v semifinále proti Německu potom proměnil postupovou penaltu.

"David byl na hřišti samozřejmě rozdílový, hrál pod hrotem či ve středu zálohy. Jeho zkušenosti byly jasně znát, dvakrát rozhodl. Míra Bosák hrál také proti Rakousku, chtěl přijet i na finále, ale nakonec mu to okolnosti nedovolily," dodává prezident turnaje.

Především medailové zápasy měly podle Tkadlece úroveň horních pater krajského přeboru, možná divize, tedy páté nebo čtvrté nejvyšší české soutěže.

"Náš tým je smíšený i věkově, jsou tam starší kluci, kteří v reprezentaci začínali, i mladší třeba právě z krajského přeboru a divize," konstatuje. Soutěž střelců ovládl s pěti góly David Michna. Ve finále se Slovinci se hráč divizního Hodonína blýskl hattrickem.

Jedinou červenou kartu na turnaji obdrželi právě Slovinci. "Od začátku hráli dost tvrdě. Všichni jsme soutěživí a chceme vyhrát, ale přeci jenom jsme je trochu uklidňovali," říká Tkadlec. "Turnaj je koncipovaný tak, aby to byla hlavně zábava spojená s dalším programem," uzavírá.

Čeští vinaři mají tedy ze dvou evropských šampionátů bronz a zlato. V jiném oboru tak navazují třeba na úspěchy české fotbalové reprezentace lékařů, která se od roku 2013 již sedmkrát zúčastnila mistrovství světa. Třikrát vyhrála zlato a čtyřikrát skončila druhá.