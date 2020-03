Tour po fotbalové republice začíná. Poznejte amatérský fotbal v té nejryzejší podobě

Každá správná vesnice má kostel, hospodu a fotbalové hřiště. Léty ověřená trojčlenka má, co se týče fotbalové části, svoji platnost i na začátku dvacátých let 21. století. Fotbalový klub a s ním spojené hřiště byste našli ve více než třech a půl z celkových šesti tisíc obcí v Česku. A zejména v těch nejmenších plní vedle sportovní role i tu sociální.

Integrující funkci kopané dobře ilustruje městečko Stárkov na Náchodsku, kam se vydali reportéři Aktuálně.cz v rámci natáčení prvního dílu nového pořadu Fotbalová republika. Ten si dává za cíl prozkoumat amatérské základy tohoto sportu a také jeho roli pro místní společenství.

TJ Sokol Stárkov, který se do organizovaných soutěží zapojil už v roce 1948, vede po podzimní části sezony tabulku okresního přeboru a pravidelně na své zápasy láká kolem stovky příznivců ze čtyřsethlavé obce a přilehlého okolí. "Stárkovští fanoušci jsou myslím obrovskou atmosférou pověstní," chválí své spoluobčany starosta města Petr Urban.

Každá ves má mít kostel, hospodu a hřiště Počet obcí v ČR: 6258 (2016)

Počet restaurací: 21 072 (2019)

Počet kostelů: 5300 (římští katolíci, 2020)

Počet fotbalových klubů: 3649 (2020)

Ruch zápasů, které se co dva týdny odehrávají na stárkovském hřišti, ale zdaleka není to jediné, co obec a klub spojuje. Díky fotbalistům mají nejmenší děti kde trénovat, dospělí zase mohou využívat místní klubovnu, která supluje zavřenou hospodu.

Možná největší událostí, na které fotbalisté participují, je sportovní ples s karnevalovými maskami, který letos oslavil už 64. ročník. I na jeho návštěvnosti je vidět, že fotbalisté a občané ve Stárkově jedno jsou.

"Myslím, že se to jako každý rok vyvedlo, bylo tu 150 lidí," pochvaloval si předseda klubu Luboš Gorgan fakt, že na letošní ples zavítala třetina všech obyvatel obce.

Na amatérech staví i reprezentace

Stárkov je ovšem jen jedním z přibližně tří a půl tisíc českých klubů, které sice v běžném zpravodajství stěží zahlédnete, ale přesto jsou velice důležitou součástí celého systému fotbalu v Česku.

Podle oficiálních statistik se mezi amatéry řadí 99,7 procenta ze všech 339 tisíc členů Fotbalové asociace, přičemž 80 procent všech reprezentantů začínalo kariéru právě v některém z čistě amatérských klubů.

I proto je jen mírnou nadsázkou označit Česko za fotbalovou republiku. "Fotbal je tady pořád velký celospolečenský fenomén, já jsem o tom přesvědčený," potvrzuje Otakar Mestek, který má v asociaci na starosti právě neprofesionální fotbal.

V malých obcích, jako je Stárkov, ovšem fotbal není důležitý jen pro samotné hráče a jejich potenciální kariéry, ale pro všechny, kteří se kolem něj točí. Ať už jde o fanoušky, rodiny hráčů, politiky, či osoby, které týmu pomáhají v nejrůznějších rolích, od správce hřiště až po prodavačky klobás a piva. Také o nich bude Fotbalová republika.

První díl, věnovaný zmíněnému Stárkovu, vychází na webu Aktuálně.cz už ve čtvrtek 12. března, v dalších pokračováních série pak reportéři zavítají třeba na místní derby, rozeberou situaci rozhodčích v nejnižších soutěžích, ale dojde i na příběhy postav ze zákulisí vesnického fotbalu.