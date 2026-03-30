Znovu s Daridou? Jeho pozice je silná, řekl Koubek před rozhodujícím zápasem o MS

Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbaloví reprezentanti budou v úterním finále play off o mistrovství světa s Dánskem méně nervózní než ve čtvrtek v semifinále proti Irsku.
Český tým ve čtvrtek v semifinále proti Irsku brzy prohrával 0:2, v závěru ale dokázal vyrovnat a v penaltovém rozstřelu vybojoval postup.
"Určitě nám to vítězství pomohlo. Prostor pro zlepšení je. Víme, že jsme mohli některé věci udělat jinak. Bylo to vítězství vůle, morálky. Po herní stránce budeme chtít věci vylepšit. S pomocí diváků vzhlížíme k zápasu s jasným cílem, optimismem a vírou to dokázat," řekl Koubek.
"Přáli bychom si být méně nervózní než proti Irsku. Uvědomovali jsme si tíhu okamžiku. Je třeba se trochu uvolnit, i my jsme schopní hrát podobný fotbal jako Dánové. Pořád volám po tom, abychom se dostali více na balon, než jsme se dostali s Iry. Abychom byli schopni hernost mužstva vylepšit. Tudy určitě vede jedna z cest k úspěchu," doplnil kouč.
Na rozdíl od duelu s Irskem půjdou jeho svěřenci do zápasu na pražské Letné v roli mírných outsiderů. "Logicky je Dánsko podle bookmakerů favorit. Na základě nějakých dlouhodobějších výsledků i podle rankingu národních mužstev FIFA. Myslím, že s podporou domácího prostředí se takové věci dávají více do roviny. Nám to nevadí, že Dánsko je favorit," uvedl Koubek.
"Dánové mají individuálně velmi dobré jedince. Technická a kombinační stránka mužstva je na velmi vysoké úrovni. Vědí, co chtějí hrát, jak chtějí hrát. Je to mužstvo, které je dlouho pohromadě, je stabilní. Jejich filozofie je naprosto jiná než Irska. Slabé stránky jsou tam také, ale ty si nechám pro sebe. My zase použijeme naše zbraně, naše atributy hry," řekl Koubek, který na začátku podzimu skončil ve Viktorii Plzeň a v prosinci převzal národní mužstvo.
Dá se očekávat, že oproti duelu s Irskem pozmění základní sestavu, konkrétní ale nebyl. Prozradil jen to, že všichni nominovaní hráči jsou v pořádku.
"Vždy přemýšlíte o nějakých změnách, typologii hráčů podle sebe, podle soupeře. Ale určitě nedojde k tomu, jak to bývá při srazech, když jeden zápas je soutěžní a druhý přípravný, tak že se vše vymění, aby byl každý spokojen. To není na pořadu dne," uvedl Koubek.
Proti Irsku už po poločase vystřídal bývalého kapitána Vladimíra Daridu, který se vrátil do reprezentace po téměř pěti letech. Zda proti Dánům znovu začne v základní sestavě, je otázkou.
"Vláďa mě nezklamal. Plnil úkoly, které plnit měl. Je to sport, někdy se mohou dařit věci víc, někdy míň," řekl Koubek.
"Vláďova pozice je taková jako před nominací, je silná. Uvidíme, jak to sestavíme. Jestli s tím nebo s oním. Vláďa je na zápas připraven stejně jako dalších 21 hráčů do pole a tři brankáři," doplnil kouč.
Tým je podle něj před klíčovým utkáním v dobrém rozpoložení. "Mužstvo je pohromadě, žije spolu. Nemám možnost srovnání. Ale pokud mám ohlasy mých kolegů, kteří u mužstva byli předtím, tak určitě toto zaznamenali. Soudržnost, kterou vnímají, je intenzivnější," dodal Koubek.
