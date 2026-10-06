Zmar Čechů ve Wembley. Odstartoval ho Coufalův nepochopitelný vlastní gól

Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0:3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli v Londýně závěrečný zápas probíhajícího srazu už v úvodním dějství, v němž si dal vlastní gól Vladimír Coufal a poté skóroval kapitán Harry Kane. Po pauze anglický rekordman zvýšil na 3:0.
Český celek nedokázal soupeři oplatit domácí porážku 0:2 z minulého týdne v Praze a ani tentokrát neukončil čekání na triumf na slavném stadionu ve Wembley.
Rekordně dlouhý podzimní sraz zakončil se skóre 2:10, v součtu s nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa už sedm zápasů po sobě nezvítězil. Elitní skupinu Ligy národů uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku.
Denia udělal sedm změn v základní sestavě oproti sobotnímu utkání ve Španělsku, kde jeho svěřenci prohráli 1:3. Poprvé v národním týmu od začátku nastoupil německý rodák útočník Naderi, který teprve v průběhu srazu dostal povolení reprezentovat Česko.
Do sestavy se vrátili po trestu za vyloučení v domácím duelu s Anglií Šulc a po dvouzápasové absenci kvůli zranění Coufal. Zkušený bek převzal kapitánskou pásku místo Krejčího, který chyběl po červené kartě ve Španělsku. V anglické zahajovací jedenáctce nescházel kapitán Kane, kanonýr Bayernu Mnichov 125. reprezentačním startem vyrovnal národní rekord v podání bývalého gólmana Shiltona.
Český celek před téměř 79 tisícovkami diváků v úvodních 20 minutách nepouštěl favorita do šancí. Přímý kop v podání Alexandera-Arnolda vyrazil gólman Horníček, který jako jediný z trojice brankářů dostal během tohoto srazu šanci ve dvou zápasech. Na opačné straně vypálil po zemi do boční sítě Král.
Hosté pak čtvrtému týmu žebříčku reprezentací pomohli k vedení sami chybami. Ve 27. minutě Kane nezvykle z pravé strany poslal centr do vápna a dezorientovaný Coufal poněkud překvapivě poslal balon do vlastní sítě, i když nebyl atakovaný protihráčem. Bývalému obránci zhořkl návrat do Londýna, kde v minulosti působil na klubové úrovni ve West Hamu.
Vzápětí Anderson ve velké šanci přestřelil, ve 40. minutě už ale stříbrní medailisté z posledních dvou evropských šampionátů zvýšili. Rogers z pravé strany z první poslal balon do vápna a nabíhající Kane s přehledem překonal Horníčka, gólmana Newcastlu. Kapitán Albionu skóroval i před týdnem v Praze.
Ve Španělsku dokázal český celek za nepříznivého stavu 0:2 po poločase ještě zdramatizovat průběh, tentokrát ale na vykřesání naděje na bodový zisk neměl. V 53. minutě aktivní Kane vypálil do břevna, poté Horníček zmenšil úhel Bellinghamovi.
Z následného rohu už se ale hlavou po centru prosadil nepokrytý Kane. Třiatřicetiletý nejlepší střelec anglické reprezentační historie si připsal již 91. branku a s šesti góly vede tabulky kanonýrů celé Ligy národů.
Deniův tým za celý zápas nevystřelil na branku, pokusy střídajících Macka a Hložka v závěru mířily mimo. Hostující celek v součtu s Československem nevyhrál ani desátý venkovní zápas proti Anglii a prožil další nevydařený večer ve Wembley, kde v březnu 2019 utrpěl dosud nejvyšší porážku v historii 0:5. Angličané naopak navázali na sobotní drtivé vítězství 7:0 v Chorvatsku.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a dává dodatečnou šanci zajistit si účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník je propojen s bojem o mistrovství Evropy, do play off se dostanou některé země, které nepostoupí z klasické kvalifikace.
V elitní divizi A přímo sestoupí nejhorší dva ze čtyř celků na posledních čtvrtých místech ve skupinách, český tým je aktuálně druhý nejslabší s gól lepším skóre než Turecko.
Španěly spasil Merino
Fotbalisté Španělska v "české" skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku a zvítězili 2:1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina.
Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu, na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště.
Španělé dnes prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době už na 42 zápasů.
Chorvaté po nejvyšší porážce ve své historii s Anglií (0:7) vstoupili do zápasu aktivně a po 17 minutách se ujali vedení díky trefě Perišiče, který do odkryté branky dorazil hlavou střelu útočníka Matanoviče. Úřadující mistři světa jako první inkasovali poprvé od června 2024, ale po změně stran jim pomohl k obratu Merino, který do hry vstoupil na druhý poločas.
Po hodině hry nejprve domácího gólmana Livakoviče překonal umístěnou přízemní střelou a dvě minuty před koncem překonal chorvatského brankáře ranou na bližší tyč ve chvíli, kdy domácí dohrávali bez vyloučeného střelce vedoucí branky Perišiče. Španělé uspěli v Chorvatsku poprvé: doposud tam odehráli dvě utkání, v nichž prohráli a remizovali. V současné Lize národů mají plný počet bodů jako jediní s Portugalci.
Švýcarsko si vítězstvím 3:0 nad Severní Makedonií zajistilo návrat do Ligy A a neprohrálo ve 13. zápase v základní hrací době za sebou. Výhru semifinalistů mistrovství světa zajistili brankami Rieder, Manzambi a Ndoye. Severní Makedonie nezvítězila ve 12 duelech po sobě a na vstřelený gól čeká od listopadu loňského roku už osm utkání. Po čtvrté porážce v Lize B sestoupí do Ligy C.
Skotsko na domácím hřišti v Hampden parku promarnilo poločasové vedení a prohrálo 1:2 se Slovinskem. Vítěznou branku vstřelil v 71. minutě křídelník pražské Slavie Šturm, který ke gólu přidal ještě asistenci na vyrovnávající trefu Matka. Šturm necelých 20 minut před koncem završil rychlý protiútok. Po prvním vítězství nad Skotskem v historii se Slovinci dostali na druhé místo tabulky za Švýcary.
Slovenští fotbalisté zvítězili 4:0 v Moldavsku a upevnili si vedoucí pozici v Lize C3. Třetí výhru ve čtvrtém zápase zajistili mužstvu kouče Vladimíra Weisse staršího vstřelenými góly Strelec, Suslov, Hancko a Haraslín. Slováci mají díky tomu na dosah premiérový postup do Ligy B.
Fotbalová Liga národů - 4. kolo:
Skupina A3:
Londýn: Anglie - Česko 3:0 (2:0)
Branky: 40. a 57. Kane, 27. vlastní Coufal. Rozhodčí: Gözübüyük - Inia, Honig - Higler (video, všichni Niz.) ŽK: Lewis-Skelly - M. Sadílek, Vitík. Diváci: 78.864.
Anglie: Pickford - Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi (63. Branthwaite), Hall (73. Gibbs-White) - Anderson (63. Garner), Lewis-Skelly - Rogers, Bellingham (73. Ngumoha), Eze - Kane (82. Calvert-Lewin). Trenér: Tuchel.
Česko: Horníček - Coufal (84. Kričfaluši), Vitík, Hranáč, Sláma (68. Zmrzlý) - Král, M. Sadílek (68. Macek) - Ambros (58. Hložek), Šulc, Lingr (46. Radosta) - Naderi. Trenér: Denia.
Split: Chorvatsko - Španělsko 1:2 (1:0)
Branky: 17. Perišič - 61. a 89. Merino. ČK: 79. Perišič.
1.
Španělsko
4
4
0
0
12:5
12
2.
Anglie
4
3
0
1
14:3
9
3.
Chorvatsko
4
1
0
3
4:14
3
4.
Česko
4
0
0
4
2:10
0
Skupina B1:
Glasgow: Skotsko - Slovinsko 1:2 (1:0)
Branky: 31. Christie - 56. Matko, 71. Šturm.
Lucern: Švýcarsko - Severní Makedonie 3:0 (1:0)
Branky: 43. Rieder, 73. Manzambi, 81. Ndoye.
1.
Švýcarsko
4
4
0
0
11:1
12
2.
Slovinsko
4
2
1
1
5:3
7
3.
Skotsko
4
1
1
2
3:5
4
4.
Severní Makedonie
4
0
0
4
0:10
0
Skupina C1:
Tirana: Albánie - San Marino 2:1 (1:0)
Branky: 11. a 90.+3 z pen. Asllani - 66. Lazzari.
Budapešť: Bělorusko - Finsko 1:0 (1:0)
Branka: 1. Šumanskij.
1.
Albánie
4
3
0
1
8:3
9
2.
Finsko
4
2
1
1
9:2
7
3.
Bělorusko
4
2
1
1
5:2
7
4.
San Marino
4
0
0
4
1:16
0
Skupina C3:
Kazachstán - Faerské ostrovy 2:2 (0:1)
Branky: 68. Malyj, 76. Alip - 22. Knudsen, 63. Turi. ČK: 85. Malyj - 65. Agnarsson.
Kišiněv: Moldavsko - Slovensko 0:4 (0:2)
Branky: 8. Strelec, 44. Suslov, 60. Hancko, 75 Haraslín.
1.
Slovensko
4
3
1
0
9:2
10
2.
Faerské ostrovy
4
0
4
0
5:5
4
3.
Moldavsko
4
1
1
2
3:8
4
4.
Kazachstán
4
0
2
2
5:7
2
Skupina C4:
Talinn: Estonsko - Island 0:0
Lucemburk: Lucembursko - Bulharsko 0:2 (0:2)
Branky: 19. Balov, 34. A. Iliev.
1.
Island
4
2
2
0
7:1
8
2.
Estonsko
4
1
3
0
2:1
6
3.
Bulharsko
4
1
1
2
3:5
4
4.
Lucembursko
4
1
0
3
2:7
3
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