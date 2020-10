Zklamali jsme v produktivitě, ví Chytrý. Šilhavý mu radil na dálku z karantény

Asistent trenéra Jiří Chytrý byl hodně frustrovaný, že čeští fotbalisté v duelu Ligy národů ve Skotsku prohráli 0:1 a vzdálilo se jim prvenství ve skupině. V zápase zastoupil hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, který měl v pondělí před odletem do Glasgow pozitivní test na koronavirus. Během utkání byli ve spojení a na dálku spolu konzultovali například střídání.

"Výsledek je pro nás hodně frustrující. Věřili jsme, že tu dokážeme neprohrát a uděláme situaci ve skupině zajímavější. Čekají nás dvě utkání doma a byla by to úplně jiná situace, kdybychom tu neprohráli. Bohužel prohrou jsme si to hodně zkomplikovali," řekl na tiskové konferenci Chytrý.

Český tým ztrácí na vedoucí Skotsko čtyři body a v listopadu přivítá Izrael a Slovensko. Vítěz skupiny postoupí do elitní Ligy A. "Uděláme vše, co bude v našich silách v těch dvou domácích utkáních. Doufám, že obě zvládneme vítězně. Ale ani to už pro nás nemusí znamenat, že se dokážeme dostat na postupové místo. Beznadějné to není, ale jsme hodně zklamaní, že už listopad nemáme ve svých rukou," uvedl Chytrý.

Poprvé v kariéře vedl reprezentaci jako hlavní trenér. "Vedl jsem mužstvo, hlavním trenérem je pořád Jarda Šilhavý. Určitou zodpovědnost jsem cítil hlavně před utkáním, ale během něj jsem byl vtažený do děje, tak jsem to tolik nevnímal," řekl v České televizi.

S Šilhavým, s nímž spolupracuje už přes sedm let od angažmá v Liberci, byl ve spojení. "Trenér byl jednak online na předzápasové přípravě přes telefon. A pak jsme se domluvili, že během zápasu bude možnost komunikace přes (vedoucího mužstva) Tomáše Pešíra. V momentě, pokud by měl Jarda potřebu do utkání vstoupit, vyslat vzkaz k týmu, tak přes Tomáše by se to dozvěděl (asistent) Tomáš Galásek a já zase přes něj," uvedl Chytrý.

"Takhle jsme během utkání komunikovali. Měli jsme před utkáním stanovenou strategii. Měli jsme varianty podle vývoje, jaké využijeme hráče a možnosti střídání. Ty jsme konzultovali, rozhodnutí jsme si potvrzovali," přiblížil osmačtyřicetiletý trenér.

Mrzelo ho, že se reprezentantům nepovedlo navázat na dvě výhry 2:1 z minulého týdne na Kypru a v Izraeli. Zároveň Skotům nedokázali oplatit zářijovou porážku 1:2 z Olomouce, kde za český celek musel kvůli výskytu koronaviru v A-týmu nastoupit narychlo složený náhradní výběr.

"Bohužel jsme to soupeři usnadnili tím, že jsme si nechali dát laciný gól. Šel na vrub naší menší koncentrace a lehkého podcenění situace. Museli jsme dobývat, udělali jsme si to utkání těžší," řekl. "Myslím, že pak jsme utkání odehráli a odpracovali dobře, ale chyběla nám kvalita v útočné fázi. Věřím, že budeme mít šanci na odplatu příští léto," připomněl Chytrý s úsměvem, že Skotsko bude v případě výhry ve finále play off o mistrovství Evropy soupeřem Čechů v základní skupině.

Reprezentaci v uplynulých říjnových zápasech citelně scházeli zranění elitní útočníci Patrik Schick a Michael Krmenčík. Kvůli koronaviru navíc vypadli i Zdeněk Ondrášek a Adam Hložek. Na hrotu hrál Matěj Vydra.

"Přišli jsme o kluky v útočné fázi, kteří by byli první, druhá, třetí a možná čtvrtá volba. Matěj Vydra hrál na tom srazu každé utkání líp a líp. Bavili jsme se v šatně, on sám ví, že se jen v tomhle utkání mohl stát nejlepším střelcem skupiny. Ti kluci, kteří tu nebyli, chyběli v tom, že jsme nebyli produktivní. Co se týká práce, tak jsme s těmi, co tu byli, spokojeni. Nespokojeni jsme s produktivitou," řekl Chytrý.

Tým stejně jako v září zasáhl koronavirus, během srazu vypadlo sedm hráčů. "Na tento sraz budu určitě vzpomínat. Podmínky jsou tak specifické, že to nezažije člověk běžně a ani by to zažívat nechtěl. Doufám, že se situaci podaří celosvětově nejpozději v příštím roce vyřešit a vše včetně fotbalu se vrátí do normálu," dodal Chytrý.