Do Ukrajiny však odcestovala Šilhavého družina ve velmi dobré náladě. Uspět totiž v derby na hřišti silného slovenského týmu, který disponuje hráči ve špičkových evropských týmech, to už je pořádná injekce sebevědomí. Navíc čeští fotbalisté skoro jistě pohřbili slovenské naděje na postup ze skupiny. A co víc, na neúspěšné období posledních týdnů se rozhodl zareagovat do této chvíle úspěšný kouč slovenské reprezentace Ján Kozák. Ten se na vlastní žádost dohodl se svazem na ukončení spolupráce.