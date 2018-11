V původní nominaci kouče Šilhavého nefiguroval žádný nováček. Výběr hráčů komplikovala četná zranění, především z řad hráčů Slavie, odkud chybí Coufal, Bořil, Tecl a další. Naopak návrat do sestavy hlásí stálice jako Vladimír Darida nebo Tomáš Kalas. Záložník Herthy Berlín by se měl zařadit mezi klíčové muže zálohy. Už nosíval i kapitánskou pásku, ta však zůstane Bořku Dočkalovi, což Daridovi vůbec nevadí. To obránce Bristolu Tomáš Kalas se vrací po zlomenině čelisti, kterou má zpevněnou železnými destičkami.