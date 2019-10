Živě: Česko - Severní Irsko 2:3. Střídající hráči řádí. Na gól Daridy navázal Král

Hrůzostrašný poločas je minulostí a Češi jdou do kabiny jako zpráskaní psi. Od samotného úvodu činila česká defenzíva neuvěřitelné hrubky a již v 9. minutě přišel první trest z kopačky Paddyho McNaira. Poté už to sice vypadalo lépe, ale ve 23. minutě zpražil české hráče i fanoušky Jonny Evans. Ani to ovšem nestačilo. V závěru poločasu si totiž česká obrana znovu nepohlídala náběh útočníka a Paddy McNair si po sólu připsal svou druhou branku v zápase.