Zázrak versus česká ostuda. Norskou pohádku nestvořila kouzla, ale promyšlené kroky

Norsko má zhruba o polovinu méně obyvatel než Česko. Přesto jeho fotbalová reprezentace okouzlila svět a doma ji vítali desetitisíce fanoušků, zatímco Schick a spol. zmizeli ze šampionátu v Americe, aniž by si toho někdo pořádně všiml. Co dělají na severu Evropy lépe?
Erling Haaland, mašina na góly, po triumfální výhře nad Brazílií nevycházel z úžasu: „Norsko bude od teďka jiné – ještě víc soudržné!“ pravil.
Chvíli předtím to demonstroval rituálem, který byl typický pro norské reprezentanty a jejich krajany.
Urostlý habán si půjčil od fanoušků na tribuně buben a paličky, jeho spoluhráči se sesedli za něj, příznivci v ochozech se ztišili a všichni dohromady začali v rytmu Haalandova bubnování veslovat.
Z oslavného rituálu se stal symbol norského fotbalové pohádky.
Ve skutečnosti však nejde o příběh stvořený nadpozemskými silami, nýbrž o logické vyústění pragmatických kroků.
Tady je stručný výčet pěti nejdůležitějších, které katapultovaly norský fotbal až k vyrovnané (a nakonec smolné) čtvrtfinálové bitvě na MS s Anglií. A stojí na nich fenomenální úspěchy norských sportovců napříč odvětvími.
1. Hluboké spojení s přírodou od útlého věku. Aktivity jako lyžování a turistika jsou pevně zakořeněny v národní identitě a rodinném životě, nejen v soutěžních sportech. Sport je způsob života.
2. Velký talentový potenciál. Přibližně 90 procent dětí ve věku 6–12 let v Norsku se účastní alespoň jedné organizované sportovní aktivity. Toto vysoké zapojení souvisí s norským sportovním modelem, který klade důraz na zábavu, inkluzi a seberozvoj, nikoli na ranou specializaci a vítězství.
3. Program Olympiatoppen. Centralizovaný systém, který byl zaveden za účelem zlepšení výsledků norských sportovců před olympiádou v roce 1994, umožňuje špičkovým sportovcům ve všech sportech trénovat společně a sdílet znalosti. To zabraňuje ztrátě odbornosti mezi generacemi a vytváří spolupracující, vysoce výkonné prostředí.
4. Silné sociální cítění. Norský systém sociální péče snižuje rizika spojená se sportem. Sportovci mají přístup ke zdravotní péči po zranění a mohou trénovat bez extrémního finančního tlaku, jaký je v jiných zemích. To umožňuje širšímu okruhu talentů zkusit profesionální kariéru.
5. Bezpečný a aktivní životní styl. Nízká kriminalita a společenský důraz na venkovní aktivity znamenají, že děti si hrají a objevují samostatně radost z pohybu už od útlého věku, což přirozeně buduje fyzickou kompetenci a odolnost.
Norsko zkrátka vítězí tím, že sport zpřístupní zábavně všem, což vytváří obrovský zdroj talentů, které pak podporuje světovou úrovní systému.
Přimět 90 procent norských dětí, aby se zapojily do sportu, užívaly si ho a získaly pozitivní mentální i fyzické účinky sportu, je jedním z největších úspěchů země fjordů.
Přesně z této základny vystřelil i norský fotbal k nebesům. Široké mládežnické podhoubí ve spojení s kvalitním programem se postaraly o to, že hráči z Norska jsou vyhledávaným terčem skautů nejlepších evropských klubů. A na těchto transferech pak vydělají všichni, včetně reprezentace.
Toppfotballbarometeret 2025, který sleduje finanční stav norského klubového fotbalu, to podložil nezpochybnitelnými čísly. Ta ukázala na zvýšenou finanční sílu nejlepších norských klubů, rostoucí komerční zájem a mezinárodní uznání. Tento vývoj se netýkal jen nejvyšších mužských soutěží Eliteserien a OBOS-ligaen (druhá liga), ale také nejvyšší ženské ligy Toppserien.
„Nacházíme se v pozitivní spirále, kde jsou sportovní a finanční pokroky úzce propojené. Skutečnost, že nyní máme pět míst v evropských soutěžích, pomáhá společně s dobrou hráčskou logistikou a vyšší návštěvností zvednout norský fotbal jako celek,“ říká Jens Haugland, generální ředitel Norsk Toppfotball, norské profesionální fotbalové ligy.
Eliteserien se posunula na 11. místo v žebříčku evropských soutěží, což je nejvyšší pozice ligy za téměř 20 let.
„Vidíme, že Eliteserien se nyní blíží úrovni zlaté éry Rosenborgu v 90. letech. Když norské kluby uspějí na mezinárodní scéně, následuje zvýšený zájem a příjmy. Toto platí nejen pro kluby, které se účastní mezinárodně; zvýšený zájem přináší pozitivní efekty i pro zbylé kluby. To je klíčový vývoj pro další růst norského fotbalu,“ podotýká Andreas Madsen Holm, projektový manažer společnosti Deloitte.
Kluby Eliteserien a OBOS-ligaen v roce 2024 vygenerovaly prostřednictvím přestupů hráčů přes 900 milionů norských korun (77 milionů eur). Toppserien zažila svůj nejsilnější přestupový rok v historii s několika šestimístnými prodeji.
„Když norské kluby hrají na mezinárodní úrovni, dochází k nárůstu zájmu a příjmů. To platí nejen pro kluby účastnící se mezinárodních soutěží; zvýšený zájem přináší pozitivní účinky i pro zbývající kluby. To je klíčový vývoj pro další růst norského fotbalu,“ zdůrazňuje Andreas Madsen Holm, projektový manažer společnosti Deloitte.
Růst tržeb u ostatních klubů byl v letech 2022 až 2024 v průměru 17 procent ročně.
„Úspěch největších klubů vytváří dominový efekt pro celou ligu. Přesně takhle chceme, aby norský vrcholový fotbal fungoval,“ říká Haugland.
I pro obrodu reprezentace byl stěžejní export hráčů do top evropských lig. Haaland, Ödegaard, Oscar Bob a další procházejí v Premier League vysokou školou moderního fotbalu. A poté tím infikují hru národního mužstva.
Podmínkou samozřejmě je, že jim doma v rozletu nebrání zastaralé koleje. Naopak velkou pozornost tu věnují vědeckým výzkumům. Jeden z nich potvrdil, že pozdní specializace silně koreluje se špičkovými výkony ve vytrvalostních a technických sportech. To se promítá do každodenní praxe.
Haaland se v dětství věnoval několika sportům, než se později specializoval pouze na fotbal. Klíčové je, že finance získané ze státní loterie podporují elitní výkon i sportovní nadšence v nejzapadlejší vesničce. Všude najdete funkční sportovní zařízení. Proto se nemusí nadaní školáci stěhovat za sportem, ale můžou vyrůstat s kamarády, a tím předcházet předčasnému vyhoření.
Sport prostě v Norsku není aktivita, nýbrž národní identita. Děti lyžují, protože lyžuje každý. Teenageři trénují, protože trénink je součástí běžného života.
A teď mohou všichni společně vstřebávat nezapomenutelné fotbalové zážitky nových národních hrdinů z mistrovství světa.
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