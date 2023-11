Zahraniční trenér reprezentace? Jen okrajová varianta. Jasno bude až po Novém roce

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR pověřil pětičlennou skupinu pod vedením předsedy Petra Fouska, aby předložila návrh na nového trenéra české reprezentace po Jaroslavu Šilhavém.

Šéf FAČR nechtěl prozradit jména možných kandidátů, zahraniční kouč je podle něj jen okrajovou variantou.

Jasno o novém trenérovi by chtěl mít co nejdřív v novém roce, aby kouč dostal čas na přípravu na březnový sraz.

Fousek to řekl na tiskové konferenci po mimořádném zasedání výkonného výboru v Olomouci, kde reprezentace po pondělní výhře 3:0 nad Moldavskem postoupila na mistrovství Evropy v Německu.

V pětičlenné skupině vedle Fouska budou oba místopředsedové asociace Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

"Myslím, že ta skupina je složená dobře. Jsou v ní tři statutární zástupci Fotbalové asociace ČR - já a moji místopředsedové. Člen výkonného výboru za profesionální fotbal, protože předpokládáme, že se v realizačním týmu objeví lidi z profesionálního fotbalu. Pochopitelně technický ředitel, který bude věci konzultovat i se sportovní radou," řekl Fousek.

Nechtěl prozradit, o kterých trenérech FAČR uvažuje. "Teď nechci vůbec spekulovat o jménech. Tomu bych se rád vyhnul nejen dnes, ale i v dalších týdnech," avizoval první muž českého fotbalu.

"Zaznamenali jsme celou řadu spekulací, kdo by měl přijít, kdo je vhodný kandidát, kdo ne. O tom nechceme mluvit do doby, než pracovní skupina sestaví návrh na výběr trenéra, realizačního týmu i nového manažera," doplnil Fousek.

Šéf FAČR zdůraznil, že půjde o koncepční řešení, ne o krátkodobou výpomoc do turnaje.

"Ve fotbale nikdy neříkej nikdy, zahraniční variantu kouče ale považuji za okrajovou." uvedl.

"Jsme si vědomi, že Euru předcházejí březnová přípravná utkání. Chceme, aby ještě před nimi měl trenér možnost pracovat na přípravě," dodal Fousek.

FAČR hledá nového trenéra poté, co se navzdory postupu na šampionát rozhodl skončit u mužstva Šilhavý, protože byl v poslední době pod velkým tlakem.

Smlouva by mu oficiálně vypršela 30. listopadu a k jejímu prodloužení by bylo zapotřebí uplatnit oboustrannou opci. Chtít pokračovat by tedy musela nejen FAČR, ale i trenér.