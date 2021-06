Vypnout mozek soupeřovy hry a najít kuráž. To je Čelůstkův plán na Chorvaty

Obránce Ondřej Čelůstka je přesvědčen, že pokud čeští fotbalisté zopakují v pátečním druhém utkání základní skupiny na mistrovství Evropy proti Chorvatsku stejný výkon jako při pondělní úvodní výhře 2:0 nad Skotskem, mají velkou šanci znovu bodovat.

Národní mužstvo si podle něj musí dát pozor na soupeřovy "hračičky" a především držitele Zlatého míče z roku 2018, záložníka Luku Modriče.

"Počítáme s tím, že hra bude malinko jiná než se Skoty. Chorvati jsou větší hračičky, mají dopředu velice kreativní hráče, technicky velmi vyspělé. V tom bude rozdíl oproti Skotsku. Myslím, že odzadu nebudou hrát tolik dlouhých míčů, ale budou tvořit hru více odzadu po zemi. S tím musíme počítat," řekl v on-line rozhovoru s novináři Čelůstka, jenž se chystá na páteční zápas v Glasgow s týmem v Praze.

Chorvaté, kteří jsou úřadujícími vicemistry světa, spoléhají na velkou ofenzivní sílu. "Důležité bude pokrýt Modriče, který je určitě mozek jejich hry. Bude si brát jistě spoustu míčů a snažit se odpoutat od našich bránících hráčů. Je to jeden z klíčů jejich hry do ofenzivy," upozornil Čelůstka na hvězdného středopolaře Realu Madrid.

"Ale viděli jsme na videu i jejich další ofenzivní hráče. Ať už je to Perišič, Kramarič nebo Rebič. Všichni jsou na velice vysoké úrovni. Budeme muset všechny kvalitně dostupovat, mít co nejmenší hřiště a být u sebe, když budeme bránit. Věřím, že pokud navážeme na výkon proti Skotům, máme dobrou šanci uspět i proti Chorvatům," dodal jednatřicetiletý stoper.

Očekává, že Chorvaté vzhledem k úvodní prohře 0:1 s Anglií začnou velkým náporem. "Určitě budou chtít od první minuty vystupňovat tempo, zvlášť když prohráli první zápas. My se s tím musíme srovnat. Musíme se od začátku vyrovnat tempu a do toho jít nebojácně jako do prvního zápasu. Musíme mít kuráž, máme to koneckonců i v písničce na Euro," uvedl s úsměvem Čelůstka.

V případě výhry si jeho tým s předstihem zajistí postup ze skupiny. "Hraje nám to do karet, rozpoložení je dobré. Ale v žádném případě nesmíme ulítnout od toho prvního zápasu se Skotskem, něco zakřiknout. Musíme dál tvrdě pracovat a odrazit se od věcí, které nám šly v tom prvním zápase i generálce s Albánií," připomněl Čelůstka dvě výhry českého celku po sobě.