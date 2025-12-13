Vysněná varianta padla: Trpišovský reprezentaci nespasí. Na řadě by měl být Bilič

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský českou reprezentaci v březnovém play off o mistrovství světa nepovede. Fotbalová asociace ČR oznámila, že pražský klub devětačtyřicetiletého kouče k národnímu mužstvu neuvolnil. Předseda FAČR David Trunda na sociální síti X uvedl, že vedení nyní bude hledat jinou variantu.
Reprezentace je bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč a mužstvo vedl při listopadovém srazu.
Trpišovský byl jednou z hlavních variant, FAČR však přes maximální snahu svolení Slavie uvolnit úspěšného kouče aspoň pro březnové play off nezískala. Podle spekulací médií je další možností angažování chorvatského trenéra Slavena Biliče. Reprezentace na konci března v semifinále baráže přivítá v Praze Irsko. V případě postupu by ve finále opět doma hostila Dánsko, nebo Severní Makedonii.
"Angažování Jindřicha Trpišovského byla jedna z avizovaných variant FAČR při otázce obsazení pozice trenéra národního týmu. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby došlo k jeho angažování na březnový sraz, ale klub se nakonec rozhodl svého hlavního trenéra neuvolnit," uvedl Trunda. "Toto konečné rozhodnutí respektujeme. Naším úkolem je nyní najít v co možná nejkratší době jinou variantu," doplnil šéf FAČR.
Trpišovský po dnešní výhře 4:3 nad Jabloncem v závěrečném kole podzimní části ligové sezony uvedl, že nemá ambici dlouhodobě vést národní mužstvo. Nevyloučil však, že by při angažmá ve Slavii současně asociaci vypomohl na březnovou baráž. Zvážil by to v případě velkého zájmu od hráčů a celého českého fotbalu. Zároveň uvedl, že bude mít schůzku s nejužším vedením klubu a majitelem Pavlem Tykačem. Jednání podle všeho nebylo dlouhé a Slavia rozhodla, že jej neuvolní.
"Jindřich Trpišovský by byl pro českou reprezentaci logickou a skvělou alternativou. Je to jeden z našich nejzkušenějších a nejúspěšnějších trenérů a jistě by měl u hráčů i veřejnosti nepopiratelnou autoritu," uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
"Navíc velmi dobře zná české fotbalové prostředí a samozřejmě i jednotlivé hráče. Je škoda, že se tuto možnost nepodařilo realizovat. Naše práce na angažování nového trenéra českého národního týmu pokračuje dál a čekají nás další jednání," doplnil bývalý reprezentační kapitán a držitel Zlatého míče.
FAČR už po Haškově odvolání avizovala, že do budoucna by chtěla k reprezentaci zahraničního kouče. Spekulovalo se o zájmu o německou legendu Jürgena Klinsmanna, později se hovořilo o Biličovi.
