Ve vedení českého fotbalu mohou skončit poslanec Richter a Drobný

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR v minulých dnech svolal mimořádnou valnou hromadu, která bude řešit možné odvolání druhého místopředsedy FAČR Jana Richtera a předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného.

Mimořádná hromada bude následovat bezprostředně po řádné valné hromadě 17. června a uskuteční se na stejném místě v pražském hotelu Pyramida. Řádná hromada se bude zabývat především úpravou stanov.

Richter, který je zároveň poslancem za hnutí ANO, figuruje stejně jako Drobný ve dvanáctičlenném výkonném výboru od loňského června, kdy byla zvolena nová fotbalová "vláda" v čele s předsedou Petrem Fouskem. Žádost o jednání o odvolání podaly kluby českých divizí, a to kvůli nespokojenosti s jejich prací.

"Svolání mimořádné valné hromady vychází ze stanov. Výkonný výbor ani neměl jinou možnost v momentě, kdy obdržel žádost od nadpolovičního počtu klubů českých divizí. To je jedna stránka věci. Druhá stránka je, že to navenek vyvolává pohled, že fotbal zase začal řešit nějaké své záležitosti, že je nejednotný. Vyvolává to otázky i z mimofotbalového prostředí," řekl na tiskové konferenci po dnešním zasedání výkonného výboru Fousek.

"Z tohohle pohledu mě to pochopitelně netěší. Fotbal by měl být jednotný, měl by nějakým způsobem působit. Na druhou stranu jsme velký spolek s 340 tisíci členy, je v něm celá řada proudů. Mimořádné valné hromadě bude přecházet setkání obou komor, kde se o těchto věcech bude diskutovat. Ještě je čas," dodal Fousek. Pokud by hromada odvolání schválila, následovala by ihned volba nových členů výboru.

Mimořádné valné hromadě bude na stejném místě předcházet řádná hromada, jejímž hlavním tématem by mělo být schválení změny stanov. Finální návrh bude nyní projednán s českou i moravskou komorou a Ligovou fotbalovou asociací, která řídí profesionální soutěže. Stanovy prošly zjednodušením a budou asi o 10 stran kratší. Zároveň mimo jiné řeší možný střet zájmů.

"Jde o završení procesu, který trval devět měsíců. Čeká nás finální projednání v české komoře, které je zítra. V pondělí pak je finální projednání v moravské komoře a také s Ligovou fotbalovou asociací. Návrh pak bude směřovat na valnou hromadu, kde to bude stěžejní bod," uvedl první místopředseda FAČR Jiří Šidliák. "Stanovy se vybrušovaly. Jsou jednodušší a praktičtější," doplnil Fousek.