Ve Stockholmu nás zařízli, herec Strömberg se mi po letech omluvil, říká Berger

Jen jednou v historii bojovala tehdejší československá reprezentace na švédské půdě o postup na fotbalové mistrovství světa. V červnu 1985 podlehla ve Stockholmu domácímu týmu 0:2 v marném úsilí o šampionát 1986 v Mexiku. "Zařízli nás," vzpomíná na utkání sparťanská legenda Jan Berger. Ve čtvrtek se česká reprezentace pokusí o reparát.

Když se řekne kvalifikace mistrovství světa a Stockholm, co se vám vybaví?

Neodkopali jsme špatný zápas, ale poškodil nás tehdy rozhodčí (irský arbitr Eamonn Farrell), když ke konci zápasu za bezbrankového stavu (77. minuta) nařídil penaltu za můj vymyšlený zákrok. Po letech se mnou dělal rozhovor hráč, herec Glenn Strömberg, který penaltu nafilmoval. Hrál dlouho v Itálii za Atalantu Bergamo a asi tam stále žije, pozvali mě do Klánovic, kde se mnou mluvil. A při té příležitosti mi řekl, že se mi za tu penaltu omlouvá. Po dvaceti letech, to mi není nic platné.

Podívejte se na inkriminovaný "faul":

Na první pohled to však vypadalo jako jasný váš faul, Strömberg upadl v pozici, kdy mohl snadno zakončovat. Přitom jste se ho ani nedotkl.

Udělal to nesmírně šikovně. V rozhovoru po letech to i přiznal - upadl jsem, že to rozhodčí sežral, za to já přece nemohu! Já jen na to, že nás poškodil. Po zápase jsem se na rozhodčího zlobil, že to zbaštil, pozoroval jsem na něm, že byl celý nervózní, a měl jsem pocit, že má špatné svědomí. Ale já se na to nechci vymlouvat. Nedali jsme gól, tak jsme nemohli vyhrát.

Nastoupil jste vedle Františka Straky na nezvyklém místě stopera. Jak se to přihodilo?

Je to tak. Trenér Masopust to tak určil, prý nikoho lepšího nemá. Přitom na levém kraji Honza Fiala, v záloze Pepa Chovanec. S ním jsem se během zápasu trošku prohazoval.

Jaké mají podle vás vaši následovníci v reprezentačním dresu nyní proti Švédsku vyhlídky?

Nejhorší je, že se baráž hraje na jedno utkání. A ještě k tomu pro nás venku. Vidím to tak šedesát procent pro Švédy. Navíc pár lidí je zraněných. Musí však zabojovat druzí, porvat se o šanci. Je to mistrovství světa. Kdo se na něj někdy podívá? Mnozí nikdy. Nevadí, že je v Kataru, v zimě, kdy je to trošku podivné. Ale to je jedno, je to svátek. Musí se o to kluci porvat.

Vy jste tu výsadu měl, hrál jste na šampionátu 1982 ve Španělsku. Jak na něj vzpomínáte?

Já zažil v kariéře tu krásu, že jsem poznal mistrovství světa, mistrovství Evropy 1980 v Itálii, odkud jsme vezli bronz, v témže roce olympijské hry v Moskvě, kde jsme získali dokonce zlato. To mě strašně těší. I když ve Španělsku jsme vypadli v základní skupině, chyběl nám k postupu přes Francii jediný gól, kdy obránce Amoros vyhlavičkoval míč z lajny. Kdybychom postoupili, v další fázi bychom narazili na ne tak těžké protivníky (Rakousko, Severní Irsko) a v semifinále se nejspíš setkali s Němci. Měli vynikající mančaft, asi bychom možná vypadli, ale Češi dokážou na Němce zahrát.

Vraťme se k utkání ve Stockholmu. Je velká ztráta, že nebude bundesligový útočník Patrik Schick?



Každý je nahraditelný. Každý. A myslím, že Kuchta v Rusku nebo Pekhart v Polsku góly dávají, proč by se nemohli trefit proti Švédsku.

Nepostrádá český tým i tvůrce hry, jakým jste byl vy?

Nevidím ho. Nevím, koho postaví Jarda Šilhavý jako středního záložníka, kdo by měl fotbalový mozek. Posledním byl Bořek Dočkal, který se však v reprezentaci neprosazoval delší dobu. Možná Ševčík ze Slavie, ale ten je zraněný.

Není vám jako sparťanskému klubistovi líto, že hráči, kteří prošli Slavií, jsou v převaze?

Odpovídá to tomu, jaké měly kluby výsledky v posledních letech. Slavia získává tituly a daří se jí i v Evropě, kde poráží a vyřazuje i zástupce silných ligových soutěží. A je to tak správně. Sparta už dlouhá léta titul neudělala a ani se výrazně neukázala v evropských pohárech. Nechci říkat nic proti ní, ale tak to je.