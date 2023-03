Varování pro Čechy. Cítím, že moje forma jde nahoru, vzkázal Lewandowski

Kapitán polských fotbalistů Robert Lewandowski je před pátečním úvodním zápasem kvalifikace mistrovství Evropy v Praze proti českému týmu přesvědčen, že jeho forma jde po nedávném zranění nahoru.

Čtyřiatřicetiletý útočník Barcelony dal v posledních osmi soutěžních duelech jen dvě branky a měsíc neskóroval.

Při víkendovém šlágru španělské ligy s Realem Madrid (2:1) se už ale cítil výborně. Doufá, že Poláci pod novým portugalským trenérem Fernandem Santosem si odvezou z Edenu tři body.

"Poslední týdny pro mě byly náročné po zdravotní stránce. Ale vnímám to jako součást fotbalu, občas to prostě není podle představ," prohlásil Lewandowski v Praze na stadionu v Edenu.

Na začátku března kvůli svalovému zranění vynechal dvě utkání za Barcelonu, do reprezentačního srazu si už ovšem stihl připsat dva starty.

"Při El Clásiku jsem se cítil skvěle. Cítím, že mám čím dál lepší formu, ať už po stránce fyzické nebo herní. Věřím, že to bude pořád lepší," doplnil polský kanonýr.

Je si vědom důležitosti pátečního úvodního duelu kvalifikační skupiny. Poláci po osmifinálové účasti na loňském mistrovství světa v Kataru vyměnili trenéra a mužstvo poprvé povede portugalský kouč Fernando Santos.

"Uvědomuju si, že je to zcela zásadní zápas. Je to vstup do kvalifikace s novým trenérem, s novou sestavou a bez několika hráčů. Vnímám to jako takový nový začátek," podotkla největšího hvězda polského mužstva.

"Vize a myšlenky, které do polské reprezentace přinesl nový trenér, jsou zřejmé. Od začátku víme, na čem jsme. Pro mě je důležité, že dál působíme jako jeden tým. Na tréninku vidím soudržnost a spolupráci," pochvaloval si Lewandowski.

"Komunikace je skvělá. Neřekl bych, že tréninky jsou nějak delší než dříve. Příprava je věcná, víme, co hrát a jak se na zápas připravit," sdělil slavný střelec.

"Samozřejmě tím, že jsme v roli hostů, to tady bude těžší. Nicméně věřím, že se do Varšavy vrátíme se třemi body. Bude to o nás, co soupeři dovolíme," doplnil se 78 góly nejlepší střelec polské reprezentace v historii.