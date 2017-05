Pro Schicka by bylo nejrozumnější ještě rok zůstat v Sampdorii, říká reprezentační kouč Jarolím

před 17 minutami

Českou fotbalovou reprezentaci čeká velmi důležité kvalifikační utkání v Norsku. Pokud národní tým ve Skandinávii prohraje, tak si výrazně zkomplikuje postup do baráže o mistrovství světa v Rusku 2018. "Body potřebujeme, protože můžeme skončit druzí, ale baráž nám může utéct," říká kouč reprezentace Karel Jarolím.

Praha - Českou fotbalovou reprezentaci čeká na začátku června přípravný zápas v Belgii a kvalifikační utkání v Norsku o postup na mistrovství světa. Trenér národního týmu Karel Jarolím si uvědomuje důležitost utkání. "V Norsku to pro nás bude důležité utkání vzhledem k dalšímu průběhu kvalifikace. Body potřebujeme, protože můžeme skončit druzí, ale baráž nám může utéct."

Norové porazili v prvních pěti utkáních pouze San Marino. Bude to těžký zápas?

Pozor. I Norové mají ještě teoretickou šanci na postup do baráže. Nemůžeme nic podcenit. Navíc mají nového trenéra a po nepovedeném zápase v Severním Irsku se budou chtít předvést. Pochopitelně by bylo lepší vyhrát. Budeme se snažit zápas zvládnout.

Nepociťujete ještě větší tlak, aby se postoupilo na MS? Vzhledem k nejisté situaci financování českého fotbalu by se případné finanční prémie za postup hodily, že?

Bez ohledu na situaci v českém fotbale bychom samozřejmě na turnaj postoupit chtěli. I ten finanční impuls z postupu je příjemný, ale musíme se na to dívat i ze sportovní stránky. Případný impuls by mohl být motivací pro mladé hráče a další rozvoj českého fotbalu.

Na červnový dvojzápas jste povolal hned čtyři hráče z reprezentační jednadvacítky, kterou čeká mistrovství Evropy v Polsku. Dohodl jste s koučem lvíčat Vítězslavem Lavičkou?

(Odpovídá Jaromír Šeterle, manažer A-týmu i jednadvacítky) Model je v podstatě stejný jako před dvěma lety. Ladislav Krejčí, Pavel Kadeřábek a Václav Kadlec tehdy byli s A-týmem na Islandu a ke lvíčátům se připojili před turnajem. Trenéři Jarolím s Lavičkou se dohodli, protože Víťa dobře ví, že A-tým je stále prioritou.

V nominaci A-týmu je i Patrik Schick, který by měl táhnout i jednadvacítku na Euro v Polsku. Jaký máte názor na jeho budoucnost?

Myslím, že má Patrik poradců dost, aby se rozhodl pokud možno správně. Každé přestupové rozhodnutí je s otazníkem. Těch možností, kam může odejít, je hodně. Nevím, zda je to už definitivně uzavřené. Pro něj by asi bylo zajímavější, aby nastupoval pravidelně, aby sbíral zkušenosti a vyhrál se. Kdyby byla možnost, aby zůstal další rok v Sampdorii, tak by to bylo asi nejrozumnější.

Nebojíte se, že ho můžou přestupové spekulace rozhodit?

Věřím, že přestup už bude mít na srazu vyřešený. Bude uklidněný a nastavený správně. Jak na dvojzápas reprezentace, tak i na Euro jednadvacítek.



Vedle Schicka, Jakuba Jankta a Antonína Baráka se v nominaci objevil i další reprezentant do jednadvaceti let Tomáš Souček, kterého Slavia poslala pro jaro na hostování do Liberce. Proč jste se pro něj rozhodl i do A-týmu?

Souček je takový klasický defenzivní záložník, kterých v nominaci moc nemáme. Hraje pravidelně, máme ho každý týden na očích. Myslím si, že odevzdává kvalitní výkony, takže z toho důvodu jsme se pro něj rozhodli.



Mezi náhradníky se objevil i Václav Pilař, který se ke konci jara zotavil po těžkém zranění. Čím vás během krátké doby přesvědčil?

Myslím si, že pro Vaška je to i z naší strany impuls. Vzhledem k tomu, jak dlouhou pauzu měl. Komunikovali jsme i s ním. Udělal maximum, aby se vrátil. I to, že je mezi náhradníky, je pro něj impuls, aby na sobě pracoval.



Máte v nominaci 22 hráčů. Budete ještě před zápasy povolávat další fotbalisty?

Vzhledem k tomu, že ještě nejsou po Evropě dohrány všechny soutěže, tak se to může stát. Během příštího týdne budeme moudřejší. Otázka, kolik hráčů povoláme a na jaké posty, je zatím předčasná.