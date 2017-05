V nominaci jednadvacítky zatím chybí opory Schick a Jankto

před 54 minutami

Vítězslav Lavička bude muset v přípravě na mistrovství Evropy oželet čtyři opory, které povolal Karel Jarolím do A týmu.

Praha - V nominaci fotbalové reprezentace do 21 let na závěrečné soustředění před červnovým mistrovstvím Evropy zatím chybí nejlepší střelec Patrik Schick, Antonín Barák, Jakub Jankto i Tomáš Souček. Všichni byli povoláni do áčka, které čeká kvalifikace mistrovství světa s Norskem a příprava s Belgií.

"Některá jména, která obvykle bývala nosnými hráči, jsou pouze v kolonce náhradníci," řekl na tiskové konferenci trenér Vítězslav Lavička a dodal, že ještě tři jména doplní po sobotním závěrečném ligovém kole. "Půjde o jednoho stopera, jedno jméno do záložní řady a jedno do útoku," dodal.

Lavička zatím povolal 17 hráčů do pole a tři brankáře. Konečnou nominaci pro šampionát musí nahlásit do 6. června. Schick, jenž byl s deseti góly nejlepším střelcem celé kvalifikace, by v ní stejně jako zbývající opory Barák, Jankto a Souček chybět neměli.

"My se vrátíme (z Norska) 11. června v nočních hodinách a čtrnáctého začíná sraz jednadvacítky," přidal reprezentační manažer Jaromír Šetrle. "Není to samozřejmě optimální, že nebudou na soustředění, proto je výhoda, že absolvovali větší část kvalifikace," uvedl.

Ve výběru pro soustředění od 2. do 9. června v Kaprunu je mimo jiné i útočník Tomáš Chorý, který 16 góly pomohl druholigové Olomouci k návratu do nejvyšší soutěže. Nechybí ani záložník Václav Černý, přestože v Ajaxu nenastupoval a středeční finále Evropské ligy s Manchesterem United sledoval jen z tribuny.

"Trénuje s áčkem, ale bohužel situace směrem k jeho vytížení je taková, že šance nepřichází. Ale pravidelně hraje za juniorský tým, kde patří k nejvýraznějším hráčům. Na kemp i Euro do Polska se těší a nemám pochyb, že přijede dobře připraven," prohlásil Lavička.

Jednadvacítka v Kaprunu odehraje dvě přípravná utkání s Ázerbájdžánem (5. a 8. června). Na šampionát v Polsku pak odletí 15. června a o tři dny později nastoupí k prvnímu zápasu ve skupině proti Německu. Duel s Itálií čeká tým 21. června a s Dánskem se utká 24. června.

Nominace týmu do 21 let