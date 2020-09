Šilhavý překvapil. Do reprezentace bere obránce Petráška z polské Čenstochové

View this post on Instagram

Jsem nadšený z výkonu, výsledku, ale hlavně z charakteru, který jsme ukázali na hřišti ⚽️Třetí výhra v řadě, to není špatný začátek soutěže👍🏼 Jedeme dál 💪🏼Děkujeme za podporu! Jestem pod wrazeniem tego meczu, nie tylko wynikiem, ale przede wszystkim postacią i charakterem, który pokazaliśmy na boisku ⚽️ Trzecie zwycięstwo z rzędu to niezły początek sezonu 👍🏼 Jedziemy dalej 💪🏼 Dziękuję za wsparcie na stadionie! Byliście mocni!! #football