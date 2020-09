Šilhavý překvapil. Do reprezentace bere obránce Petráška z polské Čenstochové

Policie obvinila osmadvacetiletého Rumuna žijícího v Přelouči z vraždy jeho dvouměsíčního syna. Tělo ukryl a s matkou dítěte chtěl odjet do ciziny. Státní zástupce podal návrh na uvalení vazby, muži hrozí 15 až 20 let vězení případně výjimečný trest, uvedla v tiskové zprávě mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Muž se přiznal, že chlapce v sobotu napadl opakovanými údery pěstmi a nezjištěným předmětem do hlavy. Údajně mu vadilo, že dítě stále plakalo, i když se o něj staral a dával mu pít. Matka dítěte podle něj v té době v místnosti spala opilá.

Druhý den ráno dvojice zjistila, že chlapec nežije, a rozhodla se tělo ukrýt a odjet mimo území republiky, aby se ukryli před policií. Tělo uložili do kufru do spodní části kočárku, při odchodu z domu vycpali dupačky chlapce a naaranžovali je do korbičky kočárku, aby vše vypadalo, že s ním jedou na procházku. Poté vše schovali do mokřadu. Násilnou smrt dítěte potvrdily i předběžné závěry provedené soudní pitvy.