Trenér lvíčat si vyčítá poločas proti Slovincům, Španělé a Itálie jsou prý mnohem dál

Podle trenéra fotbalové reprezentace do 21 let Karla Krejčího je třeba uznat, že Italové a především obhájci zlata ze Španělska, kteří z "české" skupiny mistrovství Evropy postoupili do čtvrtfinále, jsou mnohem dál než "Lvíčata". Za pozitivum šampionátu kouč označil výkony záložníka Ladislava Krejčího a některých mladých hráčů, například sedmnáctiletého středopolaře Adama Karabce.

Jednadvacítka s Itálií i domácím Slovinskem remizovala 1:1 a na závěr skupiny B v úterý podlehla favorizovanému Španělsku 0:2. "Samozřejmě vidím na klucích zklamání. Oni neradi prohrávají, chtěli jsme se poprat o čtvrtfinále. Zase musíme uznat, že Itálie a hlavně Španělsko jsou mnohem dál," řekl Krejčí na on-line tiskové konferenci.

"Narazili jsme na kvalitu. Itálie a Španělsko nás hodně prověřily. Pro kluky je to obrovská zkušenost. Takový zápas jako se Španělskem těžko zahrajou v lize. Myslím, že by jim to mohlo pomoct do budoucích kariér," doplnil trenér.

Nejvíc litoval nepovedené první půle proti Slovincům. "To je jediné, co mě mrzí a trošku si vyčítám. Nehráli jsme dobře, asi jsme neunesli tíhu. Zbytečně jsme nakopávali a přizpůsobili se soupeři. Až po prostřídání jsme začali něco honit, zase nám teklo do bot a výkon se zlepšil. Bohužel to stačilo jen na bod," uvedl Krejčí.

Jeho svěřenci vzhledem k výsledku souběžně hraného duelu Itálie - Slovinsko (4:0) potřebovali k postupu nad Španělskem zvítězit. "Skupina se vyvíjela tak, že i kdybychom vyhráli se Slovinskem, tak bychom museli aspoň bod uhrát," poznamenal Krejčí. "Španělé mají tak obrovskou kvalitu, že hlavně směrem dopředu dokážou přehrát i lepší týmy, než jsme my. Kluci makali nadoraz až do poslední minuty a nemají se za co stydět," přidal kouč.

Čeští reprezentanti ani v jednom ze tří utkání nedali sami gól, Italové i Slovinci jim pomohli k bodu vlastní brankou. "Už v kvalifikaci jsme s tím trochu problém měli, ale zvládli jsme to a postoupili z prvního místa. Tady bych spíš hledal pozitiva. Zase jsme vytáhli řadu mladíků, kteří nasáli atmosféru mistrovství Evropy a vůbec se neztratili. Mám na mysli Šulce, Karabce, Ostráka… Je to příslib a sedm lidí na příští cyklus," uvedl Krejčí.

Vyzdvihnul přesvědčivé výkony svého jmenovce Ladislava ve středu obrany. "Kdybych měl Davida Zimu, neměl bych tak svázané ruce a Láďa třeba mohl hrát svou pozici jako ve Spartě (defenzivní záložník). Tím, že David s námi nebyl, tak jsem ho dal na post, na kterém nám hodně pomohl v kvalifikaci. Láďa odehrál skvělý turnaj," ocenil Krejčí. "Určitě jsou tam i další jména. Příjemně překvapený jsem i z výkonu Karabce, který ukázal potenciál a může z něho vyrůst opravdu zajímavý hráč," dodal bývalý trenér Plzně.

Zatím neví, zda bude u národního mužstva do 21 let pokračovat. "Uvidíme. S vedením jsem mluvil už před mistrovstvím Evropy. Určitě během dubna budeme mít sezení a promluvíme si o další spolupráci," řekl Krejčí.