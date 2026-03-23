Tohle je moje životní šance, tuší Schick. Vyjádřil se i k tomu, jestli bude kapitánem

Český útočník Patrik Schick bere play off kvalifikace o fotbalové mistrovství světa jako životní šanci.
Třicetiletý kanonýr vynechal začátkem března kvůli svalovému zranění tři zápasy Leverkusenu, ale stihl se včas uzdravit.
O víkendu Schick dvěma góly hlavou přispěl k remíze 3:3 v Heidenheimu a před reprezentační přestávkou se v tabulce střelců bundesligy posunul na devět branek.
"Jsem zdravý, což je pro mě vždy nejzásadnější. Dva týdny zpátky jsem měl lehčí zranění, ale věděl jsem, že bude krátké,“ prohlásil Schick na reprezentačním srazu.
„Máme za sebou těžké zápasy, dvakrát s Arsenalem, s Bayernem. Teď se nám to s Heidenheimem nepodařilo, ale jsem rád aspoň za dvě branky a že jsem mohl přijet na nároďák," doplnil aktuálně nejlepší střelec Bayeru.
S tím, aby se přeorientoval na reprezentaci, nemá žádný problém. "Pro mě je každý zápas důležitý, takový byl i víkendový,“ ujistil Schick.
„Ale je to nároďák a hrajeme o mistrovství světa, asi naše životní šance. Kdo ví, jestli ještě nějakou takovou budeme mít, hlavně já," uvědomoval si fotbalista, který je s bilancí 24 gólů v 50 mezistátních zápasech nejlepším střelcem i v současném národním týmu.
Český celek ve čtvrtek v pražském Edenu narazí na Irsko. V případě úspěchu si ve finále baráže rovněž doma na Letné zahraje 31. března proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Nový trenér Miroslav Koubek předeslal, že duel s Irskem bude válka. "Stoprocentně, první, nebo i případně druhý zápas, budou asi dost podobné,“ souhlasil s koučem.
„Každý cítí šanci, soupeři taky. Všichni se o to budou rvát," přidal pražský rodák.
S novým koučem byl v kontaktu již dříve. "Mluvili jsme spolu, šlo hlavně o to, jaké jsou jeho představy, plány a vize,“ přiznal Schick.
„Řekl bych, že to bylo dost podobné jako s trenéry předtím. Všichni chtějí hráče co nejlépe připravit a dostat jim do hlav své představy," podotkl odchovanec Sparty.
Reprezentace zatím neoznámila, kdo bude po Tomáši Součkovi novým kapitánem. Schick takové ambice nemá.
"Už jsem říkal několikrát, že kapitán být nechci. Jsou na to vhodnější lidi. Nepotřebuju být lídr s páskou, chci být hlavně lídr na hřišti,“ upozornil dvojnásobný účastník Eura.
„To pro mě bylo vždy nejzásadnější a nemá to vliv na to, co budu týmu nabízet mimo hřiště. Teď je to na trenérovi, má kolem sebe lidi, kteří kluky znají. Trenér rozhodne," poukázal útočník.
"Svůj pohled jsem trenérovi dal, ale říkat ho nebudu. Tipy na kapitána jsem mu nedával, měl je spíš on," dodal s úsměvem.
Tým má řadu zkušených hráčů, jejichž řady po návratu ještě rozšířil bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida.
"Vždycky je dobré mít v týmu mix. Ne jen samé mladé, nebo naopak jen zkušené. Mít to namíchané je za mě nejlepší,“ pochvaloval si Schick.
„Vláďu znám, hráli jsme tu spolu. Kvalitní hráč a skvělý kluk. Zapadne perfektně, ani mi to nepřijde tak dlouho, co tady nebyl. Rozhodně nám pomůže, myslím, že mix je momentálně slušně poskládaný," zopakoval.
Klubové starosti teď na čas odloží. Leverkusen je v německé lize šestý se čtyřbodovou ztrátou na příčky znamenající přímý postup do Ligy mistrů.
"Stále si to víkend co víkend komplikujeme. Liga mistrů je náš prvořadý reálný cíl. Pořád jsme také ve hře o Německý pohár. Jsme v semifinále a máme to slušně rozehrané, sezona stále ještě může být s trofejí,“ doufal.
„Pokud jde o ligu, konkurenti kolem nás naštěstí ztrácejí jako my, takže jsme pořád na dostřel. Ještě s nimi budeme hrát, takže jim můžeme ukrást body. Finále bundesligy bude ještě zajímavé," avizoval útočník.
