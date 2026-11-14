To nezní chorvatsky, nechápal Bilič dotaz na český talent. Trapas bral s humorem

Trenér chorvatské fotbalové reprezentace Slaven Bilič vyloučil, že by jeho tým v nedělním domácím utkání v Osijeku proti Česku hrál na remízu, která by znamenala udržení třetího místa ve skupině Ligy národů. Na předzápasové tiskové konferenci ho zaskočil dotaz na českého křídelníka Idrise Hopiho, o jehož chorvatském původu zkušený kouč neměl ponětí.
Za českou reprezentaci začal nastupovat německý rodák Ryan Naderi a manažer národních týmů Pavel Nedvěd přiznal, že hledá v cizině i další fotbalisty s českými kořeny. I z toho důvodu vzbudila velkou pozornost premiérová nominace teprve osmnáctiletého teplického rodáka a hráče tamějšího klubu Hopiho, jehož rodiče jsou Chorvaté. Mohl by tak reprezentovat i balkánskou zemi.
"Idris Hopi? Idris Hopi?" divil se Bilič a nechápavě koukali i vedle sedící brankář Dominik Livakovič s tiskovým mluvčím týmu.
"To jméno nezní moc chorvatsky, spíš kosovsky nebo albánsky. Samozřejmě ho znám, ale nevěděl jsem, že má chorvatské kořeny," přiznal osmapadesátiletý trenér.
Hopi si odbyl debut při čtvrteční porážce 0:2 se Španělskem. Vzhledem k absencím v mužstvu španělského trenéra české reprezentace Santiho Denii má v neděli šanci nastoupit v základní sestavě. Domácím v závěrečném kole stačí k udržení třetího místa remíza, v případě jakékoliv porážky spadnou na poslední příčku.
"Češi mají výborný tým, hrají agresivně, odvážně, mají silné standardní situace. I když v průběhu Ligy národů dostali tři červené karty a často hráli v oslabení, nikdy se jim hra nerozpadla," podotkl Bilič.
"Soupeř musí zvítězit, i tak ale nebudu spokojený, když budeme třeba dlouho držet výsledek 0:0. Chceme hrát naši hru, být silní na míči a kontrolovat zápas," zdůraznil bývalý trenér West Hamu nebo Besiktase.
Tiskový mluvčí chorvatského týmu se na úvod přeřekl a představil dlouholetého trenéra Zlatka Daliče, jehož Bilič v létě nahradil. Současný kouč bral omyl s humorem, ve zbytku tiskové konference už ale vystupoval s plnou vážností a obšírně odpovídal na dotazy novinářů. Jeho tým získal body ve skupině A3 pouze za úvodní výhru 2:1 v Praze, poslední porážka stejným výsledkem ve Wembley s Anglií ale dodává kouči optimismus.
"Prohráli jsme, takže nemůžeme být spokojení. Ale musíme rozlišit výsledek a výkon. Anglii jsme pustili do minima šancí, v defenzivě jsme byli výborní. Věřím, že to zítra bude podobné," dodal Bilič.
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