Jen krůček od ostudy. Mladí fotbalisté se třásli o hubenou výhru nad Lucemburskem

před 30 minutami

Čeští fotbalisté do 19 let vstoupili do kvalifikace o mistrovství Evropy 2019 vítězně. Ve Zlíně udolali Lucembursko 2:1 brankami Ondřeje Pachlopníka a Davida Heidenreicha a vedou třetí skupinu, jejíž druhý zápas mezi Makedonií a Chorvatskem skončil remízou 1:1.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka vstoupili do zápasu rychlým gólem, z dorážky se prosadil Pachlopník. Soupeř ale odpověděl zásluhou hráče německého Leverkusenu Yannicka Schause. Ve druhé půli zabránil další trefě brankář Matěj Kovář. Krátce poté Patrik Slaměna poslal centr z přímého kopu a kapitán Heidenreich zařídil vítězství. "Výborně jsme začali, dali gól ze standardky, ale pak jsme se trochu lekli, zalezli a byli jsme potrestaní. Ve druhé půli se naše hra zlepšila a máme zaslouženou výhru," řekl Heidenreich. Trenér Suchopárek byl spokojený jen se třemi body, hra ho zklamala. "Výkon nebyl úplně dobrý, nedokázali jsme rozhodnout dřív. Někteří hráči k tomu přistoupili tak, že se nemůže nic stát. Hodně jsme se nadřeli, abychom zápas rozhodli. Musíme se z toho poučit a do dalšího zápasu jít daleko lépe nastavení," řekl. V sobotu od 17:00 čeká devatenáctku druhý duel, v Kroměříži se utká s Makedonií. "Matematika je jasná, pokud příští zápas vyhrajeme, tak postupujeme," dodal Suchopárek. První fáze kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let: Skupina 3 (Zlín/Kroměříž): Česko - Lucembursko 2:1 (1:1) Branky: 5. Pachlopník, 56. Heidenreich - 16. Schaus. Sestava ČR: Kovář - Fukala, Heidenreich, Zima (89. Beňa), Snajdr - Ostrák, Krunert (46. Macháček) - Štursa (46. Slaměna), Pachlopník (66. Šulc), Píchal (79. Kohút) - Zlatohlávek. Trenér: Suchopárek. Makedonie - Chorvatsko 1:1 (1:0) 1. Česko 1 1 0 0 2:1 3 2. Chorvatsko 1 0 1 0 1:1 1 3. Makedonie 1 0 1 0 1:1 1 4. Lucembursko 1 0 0 1 1:2 0

autor: ČTK | před 30 minutami