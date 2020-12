Těžká práce pro "lvíčata". Na Euru je čeká Itálie i obhájci titulu ze Španělska

Česká fotbalová reprezentace do 21 let se v základní skupině mistrovství Evropy v roce 2021 utká s domácím Slovinskem, Itálií a obhájci titulu ze Španělska. Rozhodl o tom dnešní los v sídle evropské fotbalové unie UEFA v Nyonu.

Libor Holík a Borna Sosa z Chorvatska v utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: Česka republika - Chorvatsko | Foto: ČTK

Výběr trenéra Karla Krejčího bude hrát zápasy v Celje a Mariboru. Prvním soupeřem české jednadvacítky, která byla při losu ve třetím výkonnostním koši, bude ve skupině B Itálie.

Poté nastoupí "lvíčata" proti favorizovanému Španělsku a skupinu uzavřou zápasem se Slovinskem. Termíny utkání jsou 24., 27. a 31. březen.

Euro spolu se Slovinskem bude hostit Maďarsko. Kvůli koronaviru se bude hrát pozměněným systémem. Od 24. do 31. března se šestnáct účastníků utká ve čtyřech základních skupinách. Z nich vždy dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

V případě postupu do vyřazovací části by Češi narazili na první, nebo druhý celek ze skupiny D, ve které jsou Portugalsko, Chorvatsko, Anglie a Švýcarsko. Skupinu A tvoří Maďarsko, Německo, Rumunsko a Nizozemsko. Ve skupině C jsou Rusko, Island, Francie a Dánsko.

Los mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v roce 2021 v Maďarsku a Slovinsku:

Skupina A: Maďarsko, Německo, Rumunsko, Nizozemsko

Skupina B: Slovinsko, Španělsko, Česko, Itálie

Skupina C: Rusko, Island, Francie, Dánsko

Skupina D: Portugalsko, Chorvatsko, Anglie, Švýcarsko