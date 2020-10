Reprezentace má pozitivně testovaného, trio z Plzně opustilo sraz

Pondělní testy na koronavirus v české fotbalové reprezentaci na srazu před zápasy na Kypru, v Izraeli a ve Skotsku odhalily jednoho nakaženého hráče z Plzně.

Trojice nominovaných hráčů Viktorie záložníci Lukáš Kalvach s Janem Kopicem a útočník Zdeněk Ondrášek proto národní tým opustila. Vedení reprezentace jedná o náhradnících.

Hráči v pondělí v Praze absolvovali první ze tří testů během říjnového srazu. Až do výsledků odběrů byli všichni členové reprezentace včetně realizačního týmu izolováni na hotelových pokojích. V úterý dopoledne mužstvo odletí na Kypr, kde ve středu odehraje přípravný zápas.

"Během pondělního testování na hotelu, které probíhalo za izolace všech přítomných, byl vyhodnocen jeden test hráče Viktorie Plzeň jako pozitivní. Protože tento hráč přišel před srazem do kontaktu se svými dvěma klubovými spoluhráči, opustila celá trojice Kalvach, Kopic, Ondrášek reprezentační tým ještě před úterním odletem na Kypr, a to aniž by přišla do kontaktu se zbytkem české reprezentace," řekl novinářům tiskový mluvčí Fotbalové asociace ČR Michal Jurman.

"Komplikace to je. Tři hráči jsou docela dost, ale bohužel doba je taková. Takže jsme museli být připraveni na tuhle alternativu a povoláme další hráče," uvedl asistent reprezentačního trenéra Jiří Chytrý.

Už na konci minulého týdne byl nad rámec povinných odběrů otestován celý realizační tým a další zaměstnanci FAČR, kteří přijdou do kontaktu s reprezentací. Výsledky všech osob byly negativní. Další vlna testů čeká národní tým před nedělním utkáním Ligy národů v Izraeli a třetí odběry pak před duelem ve Skotsku, kde se Češi představí 14. října.

Koronavirus výrazně zkomplikoval reprezentačnímu celku situaci už v září. Kvůli dvěma pozitivním testům na covid-19 u členů realizačního týmu muselo mužstvo po výhře 3:1 na Slovensku do izolace. Následný zápas se Skotskem (1:2) odehrál narychlo složený nový výběr.

"Doufali jsme, že to tentokrát neskončí podobně. Stoprocentní ochrana v téhle době bohužel asi možná není. Chtěli jsme udělat maximum, aby ta opatření nemusela být tak drastická jako minule. Doufám, že se nám to vyplatilo. Jsme schopni povolat další hráče a izolovat ty, kteří byli ve styku s tím pozitivně testovaným hráčem. Tím pádem můžeme pokračovat dál a za to jsme rádi," uvedl Chytrý.