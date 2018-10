Spasitel Dočkal. Byla to jeho divočina, chválil kapitána střelec Krmenčík

před 1 hodinou

Vítězství české reprezentace na Slovensku mělo v podtitulu návrat jednoho muže: záložníka Bořka Dočkala.

Trnava - Nový trenér Jaroslav Šilhavý vsadil při terapeutické intervenci národního týmu na třicetiletého záložníka. A Bořek Dočkal jeho představy v utkání Ligy národů na Slovensku naplnil perfektně.

"Bořek je nejsilnější osobností, jakou máme. Je to sebevědomý hráč, který je nejen skvělým fotbalistou, ale také vůdcem, který nám velmi pomohl," pochvaloval si roli nového kapitána Šilhavý.

Dočkal se vrátil přesně po roce, s dresem národního týmu se načas rozloučil po neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa. Hrůzyplné zářijové zápasy s Ukrajinou a Ruskem vynechal kvůli zraněnému kotníku.

Na Slovensko už ovšem přijel nejen zdravý, ale také s vizitkou nejlepšího nahrávače americké MLS, v dresu Philadelphie nasbíral už sedmnáct přihrávek. A skvělou formu potvrdil i v Trnavě: před prvním gólem vyslal do gólového sóla Michaela Krmenčíka, čtvrt hodiny před koncem zápasu přesně našel hlavu střídajícího Patrika Schicka.

"Občas to tak prostě vyjde, někdy dáte pět skvělých přihrávek a není z toho nic. Ale dnes oba útočníci obě situace skvěle dohráli," prohlásil po utkání Dočkal. "Můj gól? To byla Bořkova divočina," oponoval mu s úsměvem Krmenčík.

Dočkalova role ovšem výrazně přesahuje devadesát minut na hřišti. Trenéři s ním mohou diskutovat různé věci při trénincích i mimo hřiště, před zápasem si třicetiletý záložník vzal slovo a promluvil ke svým spoluhráčům.

"Ale nechci se začít chovat jinak. Je nás tu širší skupina hráčů, kteří to musí vzít na sebe a není rozhodující, kdo má na ruce pásku. V týmu jsme nastavili určitou komunikaci, ve které se cítíme dobře, ale pořád to není o tom, jakou atmosféru máme v kabině, v autobuse a na letišti, ale podstatné je, jak to budeme schopni přenést na hřiště," vysvětloval Dočkal.

"Jsem rád, že je Bořek zpět a že se stal kapitánem. Takového hráče jsme tu potřebovali," doplnil Krmenčík.